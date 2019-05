Noelia Álvarez: «San Andrés se merece un gobierno de rigor para avanzar» La candidata popular finaliza la campaña en la que ha expuesto «un proyecto real y realizable que alcanza a los cuatro pueblos y tres barrios» LEONOTICIAS León Viernes, 24 mayo 2019, 19:41

La candidata del PP a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, cerró la campaña electoral en el tercer municipio de la provincia con una fiesta que tuvo lugar en el parque de la Era de Trobajo del Camino, en la que no faltaron actividades deportivas, reparto de empanada o hinchables para los más pequeños.

Arropada por todos los miembros de su candidatura y numerosos simpatizantes y afiliados, Alvarez puso fin así no sólo a quince días «oficiales» de campaña electoral sino a un trabajo que comenzó mucho tiempo atrás, manteniendo encuentros con todos los vecinos de los diferentes pueblos y barrios del municipio así como con todas las asociaciones, clubes deportivos, empresarios y demás colectivos de San Andrés. «Hemos hecho un proyecto realista y realizable porque todas y cada una de las 84 propuestas que llevamos ha sido minuciosamente pensada para, si ganamos las elecciones, poder ejecutarlas», precisó Noelia Alvarez que añadió que «San Andrés se merece un gobierno con rigor para avanzar y dejar atrás la parálisis del gobierno socialista».

Destacó que su aval es el profundo conocimiento que tiene del municipio dónde no sólo ha estado cuatro años gobernando y otros cuatro en la oposición sino que nació en él. «Quien pretende ensuciar mi imagen utilizando una viñeta diciendo que confundo barrios o pueblos es porque no tiene mucho más que criticar», se defendió Alvarez que aseguró que «durante estos 15 días hemos hecho una campaña muy completa con mucha ilusión y con la convicción de que los vecinos de San Andrés se merecen unos servicios mucho mejores de los que están recibiendo en la actualidad», destacó la candidata popular sin obviar que su programa electoral parte de la premisa de no subir los impuestos, tasas ni precios públicos. «Ya está bien de que sea el ciudadano el que tenga que sacrificarse por los desmanes del Partido Socialista», indicó al tiempo que recordó que a la ristra de impuestos ya subidos estos cuatro años por el PSOE se unirá el IBI porque, gobierne quien gobierne, los recibos del IBI llegarán con un incremento ya aprobado por el Partido Socialista.

«Nuestra experiencia nos permite ofrecer un gobierno de rigor en el que tienen cabida proyectos originales, diferentes, modernos y que apuestan por el progreso de San Andres», precisó la candidata popular que puso como ejemplo, la rehabilitación integral del Centro de Salud de Pinilla, la pasarela peatonal que unirá Paraíso Cantinas con el Barrio La Sal, la apertura del edificio Araú, un plan de desarrollo del Polígono Industrial o el nuevo vial que utilizará la prolongación de Ordoño II y tras pasar por el Barrio La Sal y el Camino de La Raya, para llegar a Alfageme y de ahí a la N-120.