Nicanor Pastrana (Podemos) «Nos ha perjudicado la tendencia a la baja a nivel estatal»

Nueva decepción en la sede de Podemos. La noche empezaba con esperanzas, partían con el objetivo de mejorar el resultado anterior en que consiguieron dos concejales gracias a los más de 5.200 votos. Pero a medida que los resultados del escrutinio se iban conociendo las caras de preocupación iban creciendo.

Los resultados electorales no han sido los esperados y Podemos no solo no ha podido conservar el número de concejales que tenía, si no que pierde uno si se queda con tan sólo Nicanor Pastrana como único representante de esta formación en el Ayuntamiento de León. «Es inexplicable como el bloque progresista ha conseguido un resultado menor que el conservador, después de tener esta ciudad abandonada, y con escándalos de corrupción como el de la Enredadera».

Galería. El líder de Podemos en León observa los resultados electorales.

La sede se convertía en un ir y venir de militantes y simpatizantes donde a lo largo de la noche la decepción daba paso a algunos llantos. «A partir de mañana ya comienza la precampaña de cara a 2023», explica Pastrana, en una de las peores noches que se recuerda en esta formación.

El equipo de León seguirá trabajando desde las calles, desde los colectivos que pidan su ayuda y alzando la voz hasta las instituciones, como lo han hecho hasta ahora. «El compromiso está ahí, hay que ser responsable haremos una política dirigida a los barrios, esa parte que se encuentra más desentendida», señala el líder de Podemos en la capital leonesa.

Coalición con IU

Fueron muchos los mensajes que abogaban por que está formación fuera en coalición con Izquierda Unida, cuyos resultados obtenidos no han sido suficientes para conseguir un concejal perdiendo los dos que tenía. El propio Pastrana una vez conocidos los resultados afirmaba que « lo ideal hubiese sido ir en confluencia, por agrupar votos y sumar concejales».

Por último desde esta formación opina que la tendencia a la baja a nivel estatal, ha empujo a estos resultados, «ante eso nosotros poco podemos hacer».

Una noche para olvidar en la sede esta formación a la que las malas noticias del resultado de las municipales se unían los resultados autonómicos en los que esta formación tampoco ha llegado a los resultados esperados.