Nicanor Pastrana (Podemos-Equo): «Dotar a León de futuro requiere de voluntad política y de la corresponsabilidad de cada ciudadano»

Nicanor Pastrana se define como un leonés «de pura cepa» que se vio abocado a dar un paso al frente a la política ante el silencio que obtuvo como respuesta el clamor popular que desataron el suma y sigue de recortes en material social.

Hoy, asume el reto de liderar la Alcaldía de León de la coalición Podemos-Equo, «quitándose» el sombrero por la labor realizado por su predecesores y consciente de que a partir del 26 de mayo su papel estará en la oposición o bien al lado de un gobierno progresista.

Pero sin adelantar acontecimientos, si algo abanderará Pastrana a lo largo de los próximos cuatros años será el diálogo y la corresponsabilidad para intentar trasformar un municipio que, «miremos por donde la miremos, es un abandono».

A menos de 10 días de la cita con las urnas, se sienta en la terraza del Camarote Romántico para protagonizar un nuevo encuentro de leonoticias con los candidatos a la Alcaldía de León. El objetivo, desgranar su programa y enfrentarse cara a cara con las preguntas de algunos colectivos de la ciudad, que en esta ocasión ha estado representado por Xoxepe Vega (CCOO), Enrique Reguero (UGT), Jorge Vargas (CEL), David Abril (Aje/Fele) y Abel Pérez (Frente de Estudiantes de la ULE).

Cuatro pilares

Un programa electoral que sustenta en cuatro ejes, con las personas ocupando el primer pilar. «Los vecinos son lo primero. Haremos todo lo posible por contribuir a que ninguna familia leonesa viva por el umbral de la pobreza. Es una vergüenza que la renta garantizada de la ciudadanía suponga 643 euros al mes».

En segundo lugar, la participación, entiendo clave la consulta ciudadana a la hora de tomar cualquier decisión política. El tercer pilar lo ocupa la creatividad, entendida desde la innovación y desarrollo, que se impulsaría a través de la concejalía de Empleo para «ponerle frena a la sangría poblacional y el éxodo del talento».

En este sentido, Pastrana entiende clave «contar con lo que tenemos, sin vender humo, apostar por lo local» y, a partir de ahí, impulsar la actividad empresarial en tres nichos: los cuidados, en un municipio con la población cada vez más envejecida, el turismo de calidad, apostando por crear paquetes turísticos que frenen el «turista de paso», y las nuevas tecnologías, impulsando el Incibe y creando sinergias universidad-empresa.

Así, por ejemplo, apuesta porque la concejalía sirva de captación de eventos congresuales para llenar de contenido y den sentido al Palacio de Exposiciones. «Tenemos que luchar por lo que tenemos y no empezar con planes. Sino contar con lo que tenemos y sacarle rentabilidad».

Un programa que se cierra con las reivindicaciones supramunicipales, el cuarto pilar, porque «no puede se puede permitir que las grandes infraestructuras lleguen a León con 30 años de retraso, cómo ocurrió con el AVE».

Y en ese carácter reivindicativo, Pastrana sitúa como prioridad la plataforma logística de Torneros «por ser un referente vital para el municipio de León. Hay consenso, el problema es que es un proyecto planteado desde hace siete años y no hay voluntad política porque se prefiere desplegar esa red de distribución europea por Valladolid aunque los informes técnicos apuntan a que León es la vía de León».

«Muchas necesidades, poco presupuesto»

Un proyecto en el que, remarca, León se juega el futuro. Y por ello, advierte, será reivindicativo, incluso por encima de las directrices de su partido en Valladolid o Madrid. «Yo aquí di ese paso y voy hasta el final. Tengo que defender lo nuestro y creo que tenemos razones más que suficientes para defenderlo ante quién sea».

Repite hasta la sociedad que no hay que vender humo y advierte que no existe una varita mágica que dé solución a los problemas de un León despoblado y envejecido, es más advierte que se trata de un problema estructura que exige de una solución integral. Palabras mayores que, por encima de todo, exigen de voluntad política. «Hay que tener políticos que defiendan lo de León. Y luego, ser valientes y enfrentar una intervención integral del municipio».

Encuentro de leonoticias con Nicanor Pastrana. Medidas Podemos-Equo -Reducir salario de los cargos públicos a tres SMI –salarios mínimo interprofesionales- -Creación de puntos de atención en barrios y pedanías para fomentar la participación -Potenciación del uso de vehículos eléctricos, bicicletas y soluciones públicas la transporte público -Creación de baños públicos inclusivos, gratuitos y con mantenimiento diario -Elaboración reglamento para el control de las viviendas turísticas -Creación del Consejo Escolar Municipal y del Consejo Local de Sanidad -Instalación de placas fotovoltaica en las cubiertas de los edificios públicos -Municipalización del servicio de la ORA -Gravamen a bancos y grandes propietarios de vivienda vacía

Precisamente de carácter integral debe ser el futuro plan de movilidad que encamine a León al siglo XXI, construyendo una ciudad para los vecinos, impulsando peatonalizaciones de vías –incluido Ordoño-, impulsando un transporte publico moderno, eficiente y ecológico, tejiendo un carril bici que «se aleje del modelo actual compuesto por trozos inconexos», y apostando por otros tipos de movilidad como los patinetes.

En materia de educación, consciente de que es competencia autonómica, plantea impulsar un plan municipal de Educación no informal para cubrir el tramo de entre los cero y tres años; mientras que en dependencia, aboga por eliminar de manera efectiva las barreras arquitectónicas.

Son algunas de las propuestas que plantea Nicanor Pastrana en el programa de Podemos-Equo, consciente del escaso margen de maniobra en un «municipio con muchas necesidades y poco presupuesto» pero convencido de que las potencialidades de León siempre que existan dos premisas: voluntad política y corresponsabilidad del conjunto de la ciudadanía.

Porque, remarca, todos los leoneses son responsables del municipio. Corresponsabilidad, si llego a ser alcalde, que no lo seré, lo pondré con letras de oro en la entrada de Ayuntamiento porque el ayuntamiento eres tú, cada ciudadano. De ahí que la participación sea un pilar. Es tarea de todos, una persona, un partido solo no puede».

Trabas que no le impiden encarar con ilusión esta carrera electoral confiando en tener cabida no sólo en el Ayuntamiento sino también en el gobierno progresista que, remarca, necesita León». «Hay que ser precavidos porque la política está muy loca. Hay que aplicar el pragmatismo político. No descarto ninguna posibilidad, aunque siendo realista, lo mejor para el municipio sea un gobierno progresista con el PSOE y Podemos-Equo porque al alternativa ya la tenemos delante de nosotros. Tenemos un municipio del abandono».