40 millones en enmiendas, 85 proyectos y 54 horas de intervención, el balance de la UPL en las Cortes de Castilla y León Luis Mariano Santos, procurador de la UPL en las Cortes. / N. Brandón Luis Mariano Santos remarca el voto «útil» de la UPL, frente al PP y el PSOE del centralismo, el Ciudadanos del «pucherazo» y el Podemos «que se pierde en los debates de los círculos» A. CUBILLAS León Viernes, 12 abril 2019, 12:43

Más de 54 horas de intervención y más de 40 millones de euros en enmiendas para Leon. Es el balance que deja la intervención de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes de Castilla y León durante la legislatura que ya está prácticamente agotada.

Un periodo en el que a juicio de Luis Mariano Santos, único procurador leonesista, la UPL ha alcanzado importantes logros a través de la presentación de una batería de PNL - Proposiciones No de Ley- que han recibido el respaldo unánime del hemiciclo.

Todas, remarcó, abordando asuntos claves para León, como el Conservatorio de Música, el abaratamiento del peaje de Astorga, Feve, Torneros, la defensa de la unidad del dolor o la creación de la catedra de estudios leoneses, entre algunos de los 85 proyectos que han tenido la firma de la UPL.

«Más de 40 millones de inversiones fruto de nuestra enmiendas, enmarcadas en centros de salud, de día y de interpretación, proyectos de turismos como el festival 'Música por la montaña', infraestructuras como la rotonda de San Andrés, el arreglo de la CL-626, aspectos sanitarios como la mejora de la cirugía vascular y en cultural con la rehabilitación de santuarios e inversiones para Las Médulas y la Tebaida berciana».

El voto útil

De ahí que Santos presente a la UPL como una formación «útil» frente a las políticas de «centralismo» impulsado por durante más de tres décadas por el Partido Popular, que no responde a criterios de discriminación positiva en los territorios más desfavorecidos.

«Cuando se habla de despoblación, no es verdad que no todos tenemos el mismo problema. Son tres las provincias las que en términos absolutos pierden más de la mitad de la población total de la Comunidad. León pierde casi de 5.000 personas al año y las políticas de la Junta no atienden esta realidad», lamentó Santos.

Un PP que prioriza sus siglas, lamentó Santos, frente a los intereses de León, como lo demostró el alcalde de Villaquilambre con su «no» al instituto de Navatejera.

A su lado, a un PSOE «más de lo mismo que el PP». Al fin de cuentas, recordó el leonesista, Luis Tudanca ha guardado silencio frente a las declaraciones centralistas del alcalde vallisoletano Óscar Puente. «No vale hablar por los pasillos y guardar silencio en público. El PSOE no está para tirar cohetes».

En la otra bancada, continuó, a las prácticas de «pucherazo» de Ciudadanos y a un Podemos que se ha perdido en el debate de los círculos sin alcanzar la generación planteada.

Prioridades Una nueva legislatura en la que peleará por cuestiones claves como es el resto de la despoblación, entiendo clave no sólo hablar de creación de empleo sino abordar la mejora de la calidad de los servicios, para favorecer el asentamiento de mujeres, jóvenes y apostar por la inmigración para nutrir los pueblos. La segunda prioridad será la de luchar y pelear por alcanzar una real y eficaz transición justa en las cuencas mineras. «Seguiré luchando por ello hasta que exista un solo minero o un vecino de las cuencas que padezca el cierre abrupto de un sector sin tejer previamente alternativas económicas», concluyó Santos.

83 procuradores que, según lamentó, han peleado por hacer las mismas políticas desde diferentes ideologías frente a un solo procurador que es el único que ha demostrado mirar por los intereses de León, Zamora y Salamanca. Pueden acusarme de política sectaria pero es que las tres provincias son las más perjudicadas del conjunto de la Comunidad», puntualizó Santos.

Una UPL que, según remarcó, busca soluciones y mejorar las condiciones de vida de León, Zamora y Salamanca, y para ello ha advertido que no descarta hablar de acuerdos, eso sí, de carácter puntual y en base a proyectos concretos, con todas las ideologías representadas en las Cortes de Castilla y León. Eso sí, ha marcado como línea roja a Vox. «Hay líneas ideológicas que no podemos traspasar».