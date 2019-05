Mañueco: «Ciudadanos quiere ser el Caballo de Troya que permita la entrada del sanchismo en la Junta» Alfonso Fernández Mañueco, durante la entrevista. / Sandra Santos El candidato del PP a la Presidencia de la Junta muestra su apuesta en leonoticias, en la que pretende continuar con el legado de 32 años de gobierno popular pero con matices diferentes a la impronta de Herrera | Niega que en Castilla y León la corrupción haya calado como en otros lugares y asegura que crear una televisión pública «sería ponerla al servicio del 'lehendakari' de turno NACHO BARRIO León Miércoles, 22 mayo 2019, 09:18

La cita con Alfonso Fernández Mañueco está fijada fuera de la redacción por cuestiones de agenda, pero la propuesta ofrece de escenario un terreno neutral. Hasta cierto punto. Valencia de Don Juan es el lugar elegido. Una localidad en la que Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación y del PP de León, gobierna desde 1995. Mañueco, aunque fuera de sus dominios charros, juega en tierra amable. El candidato toma asiento en un taburete del 'Chuca', ese bar que ha sido corazón de la movida leonesa. Incluso alguno de los que le acompañan en la entrevista recuerda alguna que otra noche de gloria. Pero ahora es tiempo de hablar de Castilla y León. Y del futuro.

- ¿Cómo lleva esta campaña tan intensa?

- Como tú dices, con muchísima intensidad y recogiendo muy buenas vibraciones. Estamos hablando con la gente normal y corriente, centrándonos en las personas. Nos están planteando sus propuestas, sus preocupaciones y sus necesidades, y nosotros les estamos dando como siempre soluciones, respuestas, realidades y hechos concretos, que es lo que quiere estos momentos la gente de Castilla y León.

- ¿Cómo les convence? ¿Por qué Alfonso Fernández Mañueco tiene que ser el próximo presidente de la Junta?

- Porque represento el proyecto renovado del Partido Popular de Castilla y León. Hemos gestionado con eficacia y con experiencia a lo largo de estos años, hemos sabido crear empleo, crear riqueza y bajar impuestos, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un proyecto de compromiso en la creación de oportunidades para los jóvenes y de compromiso con el mundo rural, que es fundamental. Hay que llevar a todos los rincones de la provincia de León las nuevas tecnologías, internet tiene que ser un valor de oportunidades, de progreso, de ocio, de tiempo libre, y que además genere empleo y oportunidades.

- En su plan, ¿qué papel juega León?

- León necesita culminar las infraestructuras. Se concluyó el AVE, que es una realidad del PP, y tenemos que terminar de una vez por todas la Autovía León-Valladolid, porque es una exigencia. También tenemos que apostar por la modernización del trazado del tren entre León y Ponferrada, seguir avanzando y exigiendo al gobierno de España que no se lleve las inversiones para los separatistas catalanes y que las traiga a Castilla y León. En la lista está también la Ponferrada-Ourense, que es algo también muy importante. En definitiva, tenemos muchos proyectos para esta tierra que van a permitir hacerla atractiva para los inversores nacionales e internacionales, facilitando suelo industrial a precios asequibles y también facilitando la financiación desde la Junta, así como la agilidad administrativa para que se instalen aquí las empresas, ayudando a crecer a las que ya están. Quiero ser el presidente de los que arriesgan por esta tierra, de los que invierten, de los que crean trabajo, de los emprendedores, de los que se levantan todos los días por la mañana y abren la persiana de su negocio y de los que defienden su puesto de trabajo.

- No hay un solo candidato a la Presidencia de la Junta que no hable de cambio. ¿Tiene la sensación de que es un 'todos contra Mañueco'?

- La verdad es que esta es la primera vez que me presento y tengo la sensación de que hay ya un pacto no escrito entre el PSOE y Ciudadanos. El Señor Tudanca está más preocupado de aplaudir a Pedro Sánchez que de la realidad de León y Ciudadanos está más preocupado de llegar al poder que de las preocupaciones de las personas de León, hoy dicen una cosa y mañana la contraria, dicen 'no' al sanchismo en Madrid pero le dicen que 'sí' en León. Está claro que quieren ser el Caballo de Troya que permita la entrada del socialismo y del sanchismo en la Junta de Castilla y León, la única alternativa de garantías frente al sanchismo y para hacer realidad un gobierno estable, innovador, moderado y con sentido común es el PP.

- Todo apunta a que tras el 26-M serán necesarios los pactos para gobernar. A priori, ¿a qué socio prefiere?

- Tengo que poner en valor la fuerza del PP. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo el 26 de mayo, que es ganar las elecciones, y el objetivo posterior, que es formar un gobierno. Para ello le estamos pidiendo la confianza y el voto a la gente de esta tierra, porque somos el partido del empleo, el de las personas mayores, el que está comprometido con el mundo rural, el que apuesta, como decía antes, por las pymes y los autónomos. Sobre lo otro ya veremos, en términos deportivos hay que jugar el partido. Nosotros salimos a ganar y desde luego lo vamos a dar todo por esos tres puntos de la victoria. Después, las mujeres y los hombres de la provincia de León nos pondrán a cada uno en nuestro sitio y ya veremos qué es lo que hay que hacer. Lo que sí puedo decir es que el PP se ha caracterizado siempre por dialogar y no solo por eso, sino también por llegar a acuerdos. Vamos a dejar que las mujeres y los hombres de esta provincia y de esta comunidad expresen con su voto y luego hablaremos.

- ¿Están abiertos al diálogo con todos o hay cordones sanitarios?

- Estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas. Eso sí, lo que digo es que somos la única alternativa de gobierno frente al sanchismo en Castilla y León, vamos a ser el muro de contención frente a las concesiones y cesiones que hace Pedro Sánchez a los separatistas catalanes.

- Dígame qué imitaría de Juan Vicente Herrera y que haría de forma diferente.

- Para imitar, el compromiso con los servicios públicos, con la sanidad, con la educación, con la dependencia y con la atención a los mayores en todo el territorio, especialmente en el mundo rural. Eso es una seña de identidad. Respecto a cuestiones diferentes, yo voy a hacer una apuesta clara por la inversión en esta tierra, por atraer inversores nacionales e internacionales, por exigir, por reivindicar al gobierno de España todo lo que se necesita. Le voy a decir una cosa, yo soy de esta tierra, soy de esta comunidad autónoma, aquí viven mi familia y mis hijas y quiero que tengan aquí una oportunidad. Lo que quiero para mis hijas es lo que quiero para las hijas, los hijos, los nietos y las nietas de toda la comunidad.

- Durante la campaña de las pasadas Elecciones Andaluzas fueron muy críticos con que el PSOE llevara muchos años en el gobierno de aquella comunidad. El PP lleva en la Junta de Castilla y León más de treinta años. ¿Cuál es la diferencia?

- Hay muchísima diferencias, claro que sí. La sanidad andaluza está en los últimos puestos del ranking mientras que la de Castilla y León está entre los primeros puestos. Si hablamos de los servicios sociales o de la dependencia, sobresaliente en Castilla y León, en el furgón de cola en Andalucía. Si hablamos de educación, estamos hablando que Andalucía está en los últimos puestos en el informe PISA frente a Castilla y León, que no solo es la número uno de toda España, sino que somos la locomotora de la educación de España, entre las regiones más avanzadas del mundo occidental. No es lo mismo gestionar de aquella manera que gestionar con eficacia, con moderación y con sentido común. Además le voy a decir una cosa. No es lo mismo la creación de riqueza y de empleo en Andalucía que en Castilla y León. Esta comunidad ha sido donde más ha descendido el paro de toda España en 2018.

- ¿Hay manera de combatir la despoblación?

- Lo que no quiero es la resignación del PSOE o la eliminación de municipios que propone el Ciudadanos. Nosotros tenemos las ideas muy claras. En primer lugar hay que decir que la población de Castilla y León ha descendido por culpa de la crisis que generaron los socialistas. En segundo lugar, es verdad también que la despoblación es un fenómeno que se produce en las sociedades desarrolladas, como es Castilla y León. Es un fenómeno que se da en España y en Europa, no es exclusivo de la provincia de León o de la comunidad autónoma. Eso sí, no nos conformamos. Hay que potenciar los servicios públicos en el territorio, garantizar los consultorios, los centros de salud, las escuelas y los institutos. Además, hay que hacerlo de la mano de las alcaldesas y de los alcaldes de todas las fuerzas políticas y de las diputaciones. Queremos que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones y que se sea un factor de competitividad.

- Hace escasas semanas conocíamos el compromiso de la Junta para subvencionar de forma directa a la televisión de Castilla y León. ¿Pasa por sus planes replantear el modelo?

- Creo que está demostrando ser un modelo eficaz, porque es económico y está prestando un servicio público muy importante. Desde aquí hago un reconocimiento a los profesionales de la empresa por su trabajo, independencia y por la labor social en el territorio, que me parece fundamental. Yo me comprometo a que esa transformación digital en todo el territorio también permita que la televisión autonómica de carácter privado se pueda ver en todos los rincones de Castilla y León, me parece fundamental que puedan tener las mismas oportunidades que las grandes ciudades.

- No compra la idea de crear una televisión pública.

- ¿Para qué? ¿Para que esté al servicio del 'lehendakari' de turno y nos cueste una fortuna en impuestos? Todo lo contrario. Yo creo que el modelo ha demostrado la eficacia y la eficiencia y ese dinero que nos ahorramos, cómo pueden ser las televisiones de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE o por los partidos separatistas, lo podemos destinar a apoyar a los agricultores y ganaderos, a apoyar a las pymes y a los autónomos, a crear oportunidades, a que la gente tenga la posibilidad de tener un negocio, un puesto de trabajo, estudiar en Castilla y León… Eso me parece muchísimo más importante. Aquí tenemos un modelo autónomo totalmente distinto, ni necesitamos policía autonómica ni necesitamos televisión pública autonómica para sentirnos más importantes que nadie, lo somos porque nuestra historia nos hace grandes y nuestro presente y nuestro futuro nos va a proyectar a ser una comunidad autónoma de referencia en España.

- En estos años hemos podido conocer algunos casos de corrupción en Castilla y León. ¿Cómo se ataja el problema?

- Creo que eso se lo tendrá que preguntar a otras fuerzas políticas. Nosotros hemos combatido claramente la corrupción y tengo que decir una cosa bien clara: yo tengo un pasado detrás de honestidad y de honradez que me avala, y voy a exigir a todas las personas que estén conmigo ese ejercicio de ejemplaridad en los comportamientos éticos y legales. Hemos comprobado cómo rechazamos los espectáculos bochornosos de todas las fuerzas políticas, pero se han dado mayoritariamente fuera de Castilla y León, por lo tanto niego la mayor.

- Se han dado casos de corrupción en Castilla y León.

- Dígame usted cuál.

- 'La Enredadera' es uno de ellos.

- Dígame usted qué ha ocurrido en la 'Enredadera', no ha pasado nada. Está en los tribunales de justicia y no hay nadie que en estos momentos esté imputado dentro del PP.

- El proceso está en marcha…

- Hasta ahora no ha ocurrido nada.

- ¿Los populares tienen una meta en cuanto a número de procuradores?

- Vuelvo a hacer un símil deportivo. Salimos a por el partido, que en fútbol son tres puntos si ganas. Vamos a por la victoria, tenemos el camino trazado y el objetivo claro, porque tenemos las ideas, el proyecto y el mejor equipo a nuestro alrededor. Estoy convencido de que a medida que vayamos avanzando, el PP va a seguir creciendo en apoyos para sumar a todas las personas que confiaron en alguna ocasión en el Partido Popular, a esas personas que vieron cómo en las últimas Elecciones Generales su voto no sirvió para que Pedro Sánchez no llegara a La Moncloa. Yo les digo que les abrimos las puertas del PP, les tendemos la mano, les decimos que les estamos esperando con un proyecto renovado de ilusión, de futuro, de progreso, de empleo, de compromiso con el mundo rural y que contando con ellos vamos a obtener un gobierno mayoritario estable, solvente y de sentido común, haciendo de esta tierra la referencia de toda España.

- ¿Cómo me convence de que va a merecer la pena vivir en Castilla y León a partir del 26-M?

- Le quiero decir una cosa. Yo quiero vivir en Castilla y León, quiero que mis hijas vivan en Castilla y León, voy a darlo todo, trabajando 24 horas al día si es necesario y algo muy importante: voy a hacer que la voz de Castilla y León se escuche en Madrid, en Europa y donde haga falta. Ese es mi compromiso, esa es mi exigencia y esa es mi voluntad, y pido con humildad el apoyo de todas las personas su voto, su apoyo y su confianza. También el suyo.