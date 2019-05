Mañueco afirma tener «buenas sensaciones» y hace un llamamiento a la participación Fernández Mañueco, en el momento de votar. / Arranz El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta pasará la jornada electoral en Salamanca «rodeado de familia y seres queridos» ICAL Domingo, 26 mayo 2019, 12:36

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este domingo tener «buenas sensaciones y vibraciones» de cara a la jornada electoral, e hizo un llamamiento a la participación para «afrontar los retos de futuro con fuerza y unidad».

Mañueco consideró la de hoy una nueva «fiesta de la democracia» al ser «la máxima expresión para elegir, sin interferencias, nuestros ayuntamientos, diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas y representantes en el Parlamento Europeo».

Instantes antes de depositar su voto en el colegio electoral situado en el Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda, en la plaza de la Constitución de Salamanca, Mañueco explicó que, en Castilla y León y España, existen «retos y desafíos de futuro que tenemos que afrontar todos juntos», por lo que hizo un llamamiento a la participación que «apueste por el crecimiento económico y defender todo aquello que hemos conseguido».

También agradeció la labor de «todos los que hacen posible que hoy tengamos esta fiesta de la democracia, desde los Servicios de Emergencia a los presidentes y vocales de las mesas, pasando por los interventores y apoderados de todas las fuerzas políticas, en especial los más de 8.500 interventores del Partido Popular», puesto que todos ellos «van a velar porque esto sea una fiesta y se desarrolle con total normalidad».

«Es lo que deseamos y queremos todos», continuó Mañueco, quien reveló que pasará la jornada electoral en Salamanca, como ya hizo en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y 2015, porque «cuando he podido y mis responsabilidades me lo han permitido, he estado rodeado de mi familia y mis seres queridos en mi ciudad».

Resultados

En cuanto a la hora en que se conocerán los resultados de hoy, al coincidir las elecciones europeas con las municipales y autonómicas, Mañueco recordó que «las europeas son las primeras que se tienen que escrutar, luego irán las municipales y luego las autónomicas».

Por ello, señaló que «a medida que se van escrutando, se va trasladando la información a los diferentes centros de recuentos de datos» pero que, por causa de los comicios europeos, «no se puede facilitar la información antes de las 23.00 horas», momento en que concluye la votación en Italia.

«Eso no quiere decir que no se haya ido haciendo el escrutinio de las municipales y autonómicas», continuó Mañueco, quien señaló que a las 23.00 horas ya se espera tener «un avance de los resultados de las municipales y un principio de avance de las autonómicas».