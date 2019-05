José Antonio Diez se abre a «compartir gobierno» con otras fuerzas para ser alcalde de León José Antonio Diez, tras conocer su victoria en las municipales. / NB Tras ganar las elecciones y empatar a concejales con el PP, el socialista deja claro que va a luchar «todo lo que pueda» por hacerse con el bastón de mando | Horas después de la victoria, Diez se mantiene en buscar un gobierno en solitario, si bien se abre a entendimientos | «Con cuatro concejales Ciudadanos es clave para cualquier alternativa», señala a leonoticias NACHO BARRIO León Lunes, 27 mayo 2019, 13:33

Se mostró contundente durante la celebración de la victoria. Su idea no era otra que la de un gobierno en solitario en segunda votación al ser la suya la lista más votada. Pero horas después esa posibilidad, que aún mantiene como objetivo, comparte espacio con el entendimiento y el acuerdo con el resto de fuerzas. Incluyendo «compartir gobierno».

José Antonio Diez hace un análisis más reposado en leonoticias horas después de ganar las elecciones municipales. «Con reposo vemos que ha sido una jornada histórica e importante en la que León ha pedido cambio», declaró.

Así, no escondió que «ahora es nuestra responsabilidad hablar con todos como lista más votada, tratando de llegar a acuerdos». Sobre el gobierno socialista en solitario, Diez no descarta la opción prioritaria en la noche electoral. «Es una posibilidad, no es sencilla, pero es mi idea».

Asumiendo que Vox se decantará casi con toda seguridad por el PP, José Antonio Diez saca músculo. «Nosotros podemos contar de inicio con UPL y con Podemos», aunque añade a renglón seguido que «Ciudadanos, con cuatro concejales, es clave para cualquier alternativa» y «podría incluso abstenerse».

Quiso referirse al pasado reciente de la lista de Gemma Villarroel. «Que valoren ellos, pero no les ha rentado apoyar al PP en León, porque la ciudad no ha avanzado».

Con la Junta en juego tras la victoria del socialista Luis Tudanca, Diez desconoce si el Ayuntamiento entrará en el juego de la formación de aquel gobierno, pero «un acuerdo allí podría facilitar el entendimiento en las ciudades».

Se abre pues la posibilidad de un gobierno compartido en el Ayuntamiento de León, en una pugna por el bastón de mando en la que el socialista va a luchar «todo lo que pueda».