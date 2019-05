¿Qué hacen durante la jornada de reflexión los candidatos a la Alcaldía de León capital? Los candidatos a la Alcaldía de León responden. Los candidatos contestan a leonoticias qué harán, y las respuestas van más allá de lo previsible NACHO BARRIO León Sábado, 25 mayo 2019, 10:14

Tras una campaña que han catalogado como intensa, trepidante y única, este sábado es momento de tomarse un respiro. Un momento de calma entre tormentas.

La jornada de reflexión, tan cuestionada en los tiempos de la información inmediata, sigue siendo un ritual obligado para aquellos que buscan gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años. También en León.

Los candidatos contestan a leonoticias qué harán, y las respuestas van más allá de lo previsible. Ya verán.

Silván (PP), en dos tiempos

A pesar de la convocatoria de elecciones, Antonio Silván continúa siendo alcalde de León y, como tal, ejercerá en la mañana del sábado para estar presente de forma institucional en una nueva edición de Municipalia, la gran fiesta de fin de curso de las Escuelas Deportivas de los más pequeños.

Eso sí, quedará tiempo para familia y amigos, como han asegurado sus más cercanos, en un sábado que afronta como un leonés más.

José Antonio Diez (PSOE), espectador en el CHF

José Antonio Diez se repartirá entre el combo clásico: familia y deporte, dos de las pasiones del candidato socialista.

En su agenda para este sábado, una cita ineludible: ser espectador de un partido de baloncesto en la cancha del CHF de León capital, el sábado por la tarde.

Gemma Villarroel (Ciudadanos), de boda

Hasta Cáceres ha viajado la candidata de Ciudadanos, Gemma Villarroel. El feliz motivo no es otro que celebrar la boda de una prima carnal de la que hasta ahora ha sido portavoz del grupo naranja en el Consistorio leonés.

En un viaje relámpago (salió el viernes por la tarde hacia Cáceres y volverá el domingo a León para estar presente en la jornada electoral), Gemma Villarroel es consciente de que toca celebrar, pero con el freno de mano echado. Boda tranquila, cenar y acostarse pronto «que el domingo hay que estar a tope», comenta a leonoticias.

El 'Grillo constante' de Carmen Franganillo (IU)

Carmen Franganillo lo tiene claro. «Voy a leer. Mucho» comenta a leonoticias la candidata a la Alcaldía por Izquierda Unida.

En estos días, aunque ha sido imposible sacar rato para dar rienda suelta a su pasión por las letras, debora cuando puede su ejemplar de 'Grillo constante', de Mario Benedetti.

La candidata asegura que también habrá tiempo para cuestiones más caseras, como regar las plantas o dedicarse a la limpieza del hogar.

Reencuentros de Sendino (UPL)

El candidato leonesista Eduardo López Sendino tiene marcada en la agenda una bienvenida. La que dará a su hija, que vive fuera, y vuelve a casa este fin de semana.

Con ella se sentará la familia a la mesa, disfrutando de la tranquilidad previa a las emociones de la jornada electoral.

«Soy consciente de que igual mi sábado es muy 'normalón'», comenta jocoso con leonoticias.

Correr o ir al pueblo, la duda de Nicanor (Podemos)

Cuatro puntales tiene su discurso, y cuatro opciones baraja Nicanor Pastrana para este sábado de reflexión.

En la tarde del viernes aún no tenía decidido el plan, pero manejaba planes: salir a correr, ir al pueblo de su mujer, Sahechores de Rueda («los perros hace tanto que no me ven que igual ni me conocen», bromea); descansar o finiquitar algunos temas de la candidatura, como redactar una posible carta a la militancia.

«He ido a 'full' y la verdad es que es buen momento para tomarse un respiro», sentenciaba Nicanor. Habrá que preguntar el domingo.