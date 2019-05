Igea: «No voy a vender la esperanza del cambio por un sillón. Eso no lo verán vuestros ojos»

«Estoy dispuesto a ser presidente de esta Comunidad, también a no ser nada. A quedarme en la oposición peleando, pero no estoy dispuesto a vender la esperanza del cambio por un sillón. Eso no lo verán vuestros ojos». Así de tajante se mostró hoy el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en Sahagún, donde animó a los candidatos a las alcaldías de la comarca a pelear por lograr que a esta Comunidad llegue «la alegría, la libertad y el crecimiento».

«Vamos a salir del aburrimiento y de la desidia permanente del PP, pero no para entregarnos en manos de otros amos. La hora del cambio es esta y la vuelta de la tortilla no trae otro plato, sigue siendo otra tortilla», sentenció en Sahagún, punto neurálgico del camino, en la presentación de las candidaturas de la formación naranja en la comarca, en la que estuvo acompañado por la candidata por la provincia a las Cortes, Ana Carlota Amigo.

El médico que ya tiene Castilla y León para atender todos los problemas que la aquejan, según lo definió la candidata de Cs a las Cortes por León, Ana Carlota Amigo, insistió en que está viniendo «la época de la libertad» a la Comunidad, que «no es cambiar unos amos por otros amos, es cambiar las normas» y eso, precisó, sólo hay un partido que lo va a hacer, que es Ciudadanos.

«Mientras, el PP ofrece ahora una nueva Consejería del medio rural, con un nuevo consejero, un nuevo secretario, nuevos directores generales… en lugar de aligerar burocracia». «Esa es la manera de gestionar del PP, que no tiene una idea más que permanecer, sólo la de permanecer». En este punto, lamentó que «el pobre de Alfonso esté pensando en heredar la Junta» y seguir con propuestas, como la defensa de las diputaciones, que tras dos siglos lo único que han conseguido es gastarse el 70 por ciento del presupuesto para mantenerse a ellas mismas, «a colocados y enchufados».

Frente a esta «política vieja», Ciudadanos propuso sacar a la Comunidad de la agonía y aprovechar sus recursos para generar riqueza y progreso que es lo que evita que la gente se vaya fuera. Para ello cuenta con «héroes de verdad», los alcaldables de los pueblos, que a cambio de nada, «de mucho trabajo y críticas», han dado un paso al frente para cambiar la vida de la gente. «Es una época ilusionante. Es la primera vez que podemos cambiar las políticas, tras 30 años de una política del PP basada en el clientelismo, el orgullo y la soberbia, mirando por encima del hombro», y que ha destacado por la corrupción, le dijo.

En su discurso, en la Casa de Cultura Fray Bernardino de Sahagún, ironizó que en estos años se han hecho cosas, con un diagnóstico que se traduce en cómo están los pueblos, la industria, los jóvenes, que el que no está fuera está pensando en irse de una Comunidad que no sabe lo que quiere ser de mayor. «Sus planes son de conservación, de frenar, de anclar. Sólo quieren mantener, porque quieren permanecer», precisó, para explicar que tanto su rival del PP, Alfonso Fernández Mañueco, como el del PSOE, Luis Tudanca, llevan en política desde que salieron de la Universidad, y lo hacen «sin ganas, sin ímpetu, ni ideas claras».

Generar riqueza

Igea explicó que para que los pueblos crezcan y la gente quiera vivir en ellos hay que generar oportunidades y progreso con sus propios recursos como el patrimonio natural, el cultural, el sector agroganadero, que necesita del talento de la Universidad para innovar y dejar de pelearse por un céntimo. «Tenemos que seguir siendo el granero de España pero también de la industria agroalimentaria, que la transformación se quede aquí y la innovación llegue al campo. Hay que invertir en desarrollo e innovación, lograr que los rendimientos sean mejores, y lograr acabar con la política del oligopolio».

Para ello, Castilla y León necesita una Administración «eficaz, libre e independiente», algo que no se va a conseguir cambiando directores generales y jefes de servicio del PP por otros del PSOE, pero sí cuando los funcionarios estén orgullosos de su trabajo y su futuro dependa de objetivos claros y medibles. También, que se creen las condiciones para que las empresas compitan en igualdad de condiciones con independencia del territorio. «En esto -fiscalidad y derechos- somos el único partido con el mismo lenguaje en toda España aunque no nos dé escaños».

Por último, se refirió a la libertad y a la voluntad de la formación naranja de que cada uno pueda llegar tan lejos como su capacidad le permita, y que cada uno y cada medio sea libre para escribir y publicar lo que quiera.

Candidatos

El acto sirvió para presentar a los candidatos a las alcaldías de las localidades de Sahagún, Alfonso Vallecillo Torres; de Cea, Luis Mario Portugués; El Burgo Ranero, Alfredo Rodríguez Caballero; Calzada del Coto, José Ángel Rojo Gago; Villazanzo de Valderaduey, María del Pilar Calvo.

También se presentaron a los candidatos de presidentes pedáneos de Villamotariel, Las Grañeras, Villamizar, Villamol, Renedo de Valderaduey, Villavelasco, Sotillo de Cea, San Martín de la Cueza y Celada de Cea.

Este lunes Igea recalará en Valladolid en el cuarto día de campaña. Acudirá a la ofrenda floral a San Pedro Regalado, patrón de la ciudad, y después acudirá a la carpa que Ciudadanos ha instalado en la calle Santiago. También, tiene previsto visitar el Mercado Castellano que se ha instalado en la plaza de San Pablo y Cadenas de San Gregorio.