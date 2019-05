Gopu: «Nos presentamos por amor a León, una ciudad que se muere» Gopu aspira a devoler a León «el tiempo perdido». La nueva formación que acude a las elecciones municipales asegura que quiere «unir a los leoneses al margen de la ideología» LEONOTICIAS León Jueves, 23 mayo 2019, 10:54

Gobierno del Pueblo (Gopu) se presenta a las elecciones municipales en León con una mirada localista. Lo hace con militantes «de diferentes ideologías que la han dejado en sus casas y les une solamente el amor por su ciudad, una ciudad que se muere y necesitamos recuperarla. No recibimos ordenes de nadie, por que somos independientes y solo recibiremos órdenes de los leoneses. Nacimos para unir a los leoneses independientemente de su ideología política en un proyecto común, León»

Para Gopu en los últimos «25 años nadie ha hecho nada por León y seguirán sin hacer nada. Todos los políticos que han pasado por león ninguno ha luchado por nuestra ciudad».

La formación pone como ejemplo al actual alcalde, Antonio Silván, «que fue durante 12 años consejero de fomento de la junta de castilla y león, ahí lo dejamos para que cada uno saque sus propias conclusiones».

Una desconfianza que se extiende al resto de formaciones políticas de ámbito nacional y con representación local.

Por todo ello Gopu propone «recuperar nuestra ciudad para sentirnos orgullosos de ella. Que nuestros hijos no tengan que marcharse porque no hay empleo . Tener de nuevo una ciudad limpia y con un transporte rápido, ecológico y eficaz. Queremos unir a todos los leoneses sin importar ideología y que se unan a nuestro proyecto para que león vuelva a crecer y situarle donde se merece. Porque queremos recuperar nuestro futuro y el de nuestros hijos Por eso queremos que nos voten para poder gestionar nuestra ciudad. Es difícil cambiar el voto y apostar por cosas nuevas, pero si no se hace , siempre tendremos lo mismo en León....nada».