Gemma Villarroel (CS): «Cs representa el cambio frente a un PP y un PSOE que se han llenado la mochila de clientelismo» Gemma Villarroel, candidata de Ciudadanos, durante el debante de leonoticias. / Peio La candidata de la formación apela a la honestidad y la igualdad de oportunidades, huye de las promesas de proyecto dependientes de Junta y Gobierno y apela por crear una ciudad más limpia, más sostenible y más tecnológica A. CUBILLAS León Miércoles, 15 mayo 2019, 12:56

«Honestos y realistas, con la verdad por bandera». Fue el mensaje central que quiso traslada Gemma Vilarroel, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de León, en el marco del 'cara a cara' de candidatos impulsado por la Fele y leonoticias.

Un debate que quiso abrir realizando una radiografía de León, un municipio que desde 2011 ha perdido 8.000 habitantes así como 700 autónomos, que ha visto como en los últimos tres años 2.500 jóvenes se van en búsqueda de oportunidades, con un crecimiento del 26% de los mayores y con una tasa del paro por encima del 19%.

Un contexto que intentará revertir Ciudadanos, con «un proyecto honesto y realista». Eso sí, la formación naranja huirá de las mentiras y las falsas promesas que se basan en infraestructuras o dependen de subvenciones del Gobierno español o de Europa.

«Seremos reivindicativos peor no vamos a ser el partido que otra vez en campaña diga que va a conseguir Torneros o la apertura del teatro Emperador. Vamos a insistir con argumentos a nuestros compañeros en la Junta, el Gobierno y la UE. Pero lo que no depende de nosotros, no lo vamos a convertir en una promesa electoral».

Un proyecto aterrizado, que mira hacia el futuro y que huye de las pablaras fomentar, impulsar y poner en valor. «Queremos decir cómo hacer las cosas», señaló Vilarroel, que hizo hincapié en los hombres y mujeres que componen la candidatura, personas con talento y preparadas para gobernar.

Pero sobre todo, puntualizó, honestos que quieren dotar de libertad y meritocracia al Ayuntamiento de León. «Venimos a acabar con la filosofía de los clientelismos, los dedazos y los tratos de favor».

«Queremos igualdad de oportunidades, dotar de futuro los proyectos que realmente sean buenas. Creemos que el cambio se puede dar por Cs, porque aunque PP y PSOE han hecho cosas bien, también se han llenado mochila de clientelismo».

MEDIDAS FISCALES «Se acabó de pagar el tercer IBI más caro»

En materia fiscal, Villarroel recordó que León paga el tercer IBI más elevado y por eso se comprometió a mantenerlo congelado y bajarlo cuando el Plan de Ajuste lo permite «y para todos los leoneses».

En este sentido, se comprometió a bonificar el IBI a las viviendas deshabitadas que lo ponga en alquiler a un fondo social así como a los propietarios de locales vacíos que pongan precios más asequibles para la ocupación de entidades o asociaciones con carácter sociales.

Asimismo, lanzó el compromiso de bajar las tasas funerarias, «ya que el estudio nos permite», establecer la gratuidad de la educación de 0 a tres años para fomentar la natalidad y bonificar todos los impuestos municipales en la apertura de negocios que generen hasta 10 empleos y durante un plazo de 2 años.

Por último, en cuanto a la externalización de servicios, la candidata de la formación naranja apeló por la privatización de la gestión del Palacio de Exposiciones, al entender que el Ayuntamiento no se cuenta con el personal adecuado que llene del contenido que necesita la ciudad.

Galería. Villarrole, instantes ante del debate de Fele y leonoticias. / Peio

LEÓN CIUDAD «Quiero una ciudad limpia, sostenible e inteligente»

Dos minutos se les quedaron cortos a Villarroel para desgranar la larga lista de propuestas para mejorar la ciudad de León, como prioridad mejorar la limpieza del municipio, articulando tres medidas: un plan de choque de limpieza de aceras, la reestructuración del servicio de limpieza y proyecto inteligente para sensorizar los contendores de residuos y proponga rutas inteligente para eliminar acumulación de basuras.

En otras cuestiones, Villarroel abogó por crear un León sostenible y ello pasa por unificar los contratos de trasporte urbanos entre el Ayuntamiento y la Junta, estableciendo un intercambiador que evite el colapso que se origina en Santo Domingo, la construcción de aparcamientos disuasorios, la implantación de carriles 30 en aquellas vías con doble carril y la peatonalización del entorno del casco histórico, dando prioridad a la calles de Los cubos y las vías aleñadas a la plaza de San Marcelo.

Asimismo, Villarroel apuesta por la creación del Consejo Municipal, la revisión del PGOU, al entender que existen sectores sin sentidos y su apuesta por más zonas verdes y espacios con nuevos contenidos; y sacar a concurso de alquiler bicis que establezca como mínimo dos puntos en cada barrio y siempre fijando como una prioridad el campus de Vegazana.

Durante su exposición, la candidata de Cs abogó por construir una ciudad moderna, y de ahí la necesidad de que entienda la aplicación de las nuevas Tecnologías como una cuestión trasversal. Así, en este aspecto propone la implementación de un proyecto smart de turismo, con rutas inteligentes y gestión de aparcamientos, la modernización de la web del Ayuntamiento y el Auditorio, la digitalización de todos los servicios y la implantación de la sede electrónica en todos los ámbitos.

EMPRESAS, EMPLEO Y TALENTO JOVEN «Debemos vender León fuera»

Para abordar la atracción de empresas, creación de empleo y retención del talento, Villarroel hizo alusión a una de las propuestas estrellas del programa electoral de Cs, como es las bonificaciones de todos los impuestos municipales durante dos años a todos aquellos emprendedores que vayan a generar hasta 10 empleos y durante dos años, es decir, hasta lograr su estabilización.

En otros aspectos, Villarroel recordó que las trabas administrativas son un reto, si bien se mostró contraria a la creación de una oficina única. En contra, apostó por la modernización del sistema informático, que permita una gestión del expediente de principio a fin para ayudar a evaluar los cuellos de botellas para así conseguir disminuir el tiempo de tramitación.

Donde sí abogó por crear una oficina única de atención a jóvenes y emprendedores de iniciativas de talento fue en el Ildefe, a la parque que ve clave dotar de una mayor inversión a la oficina de atracción de inversiones, que dio sus primeros pasos estos dos años, para convertirla en un imán de atracción de empresas y que su titular vaya a las ferias de atracción de inversiones donde empresas buscan

«Debemos vender León y decirle que León tiene todos los ingredientes para su desarrollo», señaló Villarroel, que cerró esta intervención remarcando su compromiso para ampliar el suelo industrial que hoy solo alcanza el 15%, por impulsar cesiones simbólicas de suelo pero conservar titularidad para atraer nuevas empresas y ampliar el Parque Tecnológico, con la instalación de una incubadora, una lanzadera y un centro de I+D.

LEÓN SOCIAL «Los aspectos sociales nos preocupan»

Villaroel remarcó la preocupación y compromiso de Cs por los asuntos sociales, como se demostró con la ampliación estos cuatros años de la ayuda de emergencia social en 70.000 y la ayuda de domicilio en 300.000, eso sí, lamentando que buena parte de ello haya servido para amortizar deuda por la gestión del equipo de gobierno. «Es una pena».

En este punto, la candidata de la formación naranja trasladó todo su apoyo a la apertura de la Ciudad del Mayor, apostó por impulsar la remodelación de la Residencia de Ancianos «hoy en un estado de deterioro», la puesta en marcha del programa de vivienda compartida para evitar el aislamientos social y la inclusión dentro del Consejo Municipal de Mayores de otros agentes, como las Ampas, estudiantes y asociaciones de animales «porque creemos que se podrían establecer sinergias con los mayores».

Una larga lista de proyectos en las que además se incluye la eliminación de todas las barreras arquitectónicas en la ciudad y con especial incidencia en los parques, que además serán inventariados, un proyecto que, según recordó y lamento, se quedó en el cajón. «Pretendemos recuperarlo nada más acceder a la Alcaldía».

Por último, remarcó la necesidad de que el conjunto de los trámites sean de lectura fácil, trasladó su proyecto de reforma del Ifycel –barriga del estadio Reino de León- para convertirlo en un espacio compartido entre diferentes colectivos y asociaciones sociales, y abogó por mejorar los pisos de tránsitos así como crear subvenciones a aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género.