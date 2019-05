Vox entra en el Ayuntamiento y asegura que «dará estabilidad» pese a vivir un «apagón informativo» Olga García y Elena Merino celebran los resultados. / Sandra Santos | Nacho Barrio Olga García y Elena Merino son las dos primeras ediles del partido de Santiago Abascal en el Consistorio leonés | «Nosotros queremos transparencia, buena gestión y mejorar los servicios, contaremso con quien se sume a ello», defendieron NACHO BARRIO León Lunes, 27 mayo 2019, 03:06

No escondían la alegría en una noche que fue «una auténtica montaña rusa». Vox estará representado en el Ayuntamiento de León durante los próximos cuatro años con dos nombres de mujer: Olga García y Elena Merino.

En el bar ubicado bajo la sede del partido en León, la formación de Santiago Abascal ha celebrado su entrada en el Ayuntamiento de León. Las dos ediles celebraron los resultados y se mostraron satisfechas a pesar de las dificultades que aseguran haber vivido durante la campaña.

«Sin ningún medio y con 'casi' un apagón informativo («sin el casi», señalaba en un segundo plano Elena Merino) ha sido un gran resultado, el mejor de las capitales de Castilla y León», defendía Olga García, número uno de la lista y concejala electa.

No era noche la del 26-M para avanzar a quién darán su apoyo en el Ayuntamiento de San Marcelo, aunque repiten un mantra: la estabilidad. Felicitándose del éxito, Olga García marcaba la hoja de ruta.

«Somos un partido nuevo, de gente del mundo civil sin experiencia en la política pero con muchas ganas de trabajar», afirmaba la nueva edil, que añadía que «no vamos a defraudar a los leoneses que nos han votado ni a los que no lo han hecho porque queremos trabajar para todos».

Galería. NB | Campillo

Las dos elegidas no escondieron que después de que Vox no consiguiera el diputado nacional por León «hubo un poco de desilusión y teníamos miedo, pero el voto no debe tenerlo porque no es de nadie».

Haciendo bandera de que estarán «con quien quiera transparencia, buena gestión y mejorar los servicios como nosotros», las futuras concejalas defienden que trabajaran desde el primer día. Dos nuevas ediles que, según dicen, darán que hablar.