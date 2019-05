Eduardo López Sendino (UPL): «Somos el único partido que trabaja por y para León, sin órdenes de Valladolid o Madrid» Eduardo López Sendino, durante el debate. / Peio García El candidato a la alcaldía de UPL, ha recordado que con un sólo procurador en Cortes y un concejal en el Ayuntamiento leonés siempre han trabajado por León y ha recriminado al alcalde que la bajada del paro es «porque se han ido nuestros jóvenes, hay gran pérdida de población y un aumento de los jubilados» I. SANTOS León Jueves, 16 mayo 2019, 11:08

«Que los leoneses piensen con el corazón y también con la cabeza, somos el único partido que defiende León que trabaja por León y para León». Pidiendo el voto y la confianza de los leoneses, así ha comenzado Eduardo López Sendino los dos minutos de oro que cerraban el debate de leonoticias.

El candidato a la alcaldía de UPL fue directo con el actual alcalde Antonio Silván y le ha recriminado sus palabras: «Claro que hay menos parados en León, porque se han ido nuestros jóvenes, hay gran pérdida de población y un aumento de los jubilados». Con esta frase Sendino ha criticado y tirado por tierra uno de los principales argumentos del líder popular.

El leonesista aprovechó este tiempo para recordar que «con un único procurador hemos conseguido en las Cortes una inversión que ha tenido en León un impacto de 30 millones», también «con un sólo concejal en el Ayuntamiento hemos denunciado la situación que vive León» en los medios de comunicación, y todo ello «porque no dependemos de lo que digan en Valladolid ni en Madrid».

Eduardo López Sendino fue el encargado de abrir el debate de leonoticias y la Federación Leonesa de Empresarios. El candidato de UPL consideró que este es un «acto importante para conocer propuestas» y los leonesistas se han definido como «el partido de León, por León y para León».

Así, el actual concejal de UPL en el Ayuntamiento de León ha recordado en su primer minuto que es el representante del único partido que concurre a estas elecciones con representación que «tiene un programa elaborado para los leoneses», por el contrario criticó a sus acompañantes de debate «que les mandan desde Valladolid o desde Madrid el lema de campaña y las medidas de su programa».

MEDIDAS FISCALES «Hay que buscar que vengan empresas y luego se mantengan»

Las medidas fiscales o de incentivo de la actividad económica en el municipio son una de las grandes preocupaciones de los leoneses, en este aspecto Eduardo López Sendino recordó que «la capacidad municipal de apoyo a las empresas es limitada», ya que no todo depende de esta administración.

En lo que concierne a León desde UPL han tenido en cuenta «la situación de precariedad de pymes y autónomos» y entre las propuestas del candidato está el promover «la rebaja del impuesto de bienes inmuebles, pero una rebaja efectiva». Así ha criticado algunas 'trampas' que en ocasiones se llevan a cabo «cuando se bajan los impuestos, que se suben por otro lado». El candidato propone la «rebaja de plusvalías y la adecuación de este impuesto», así como la rebaja de licencias de apertura y nueva ocupación.

Desde UPL buscan la implantación de empresas en León, «pero que se puedan mantener aquí» y por ello cuentan con «una serie de medidas que hemos llevado a Cortes» y por las cuáles pretenden seguir trabajando desde la alcaldía de León.

En los últimos segundos de su intervención Sendino propone «una bajada del IVA para fomentar el consumo» dentro de la capital, descuentos aplicados durante el periodo de lactancia, rebaja en la cuota de autónomos y permitir la declaración de las facturas cuando sean cobradas y no cuando sean firmadas. Todo ello, con la firme convicción de que «estas medidas sirvan para evitar que sigan desapareciendo las empresas leonesas».

LEÓN CIUDAD «El contrato de la luz debe ser troceado por barrios y ejecutado por empresas leonesas»

Las propuestas de la UPL para el planteamiento de León como ciudad han girado en torno a dos cuestiones importantes. Sendino ha iniciado este bloque diciendo a los leoneses que «tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra propia ciudad» aunque para ello sabe que las actuales políticas no son las adecuadas, por ello aprovechó al máximo sus dos minutos de intervención y desgranó algunos de los problemas de la capital.

«En principio nos encontramos con problemas como la limpieza, el transporte público o la iluminación», momento en el que hizo alusión a un contrato paralizado en varias ocasiones por el Tarcyl que en su opinión debería haber sido «troceado por barrios y ejecutado por empresas leonesas».

Para el candidato de UPL a la alcaldía otra de las vías de actuación son los «problemas de seguridad» que sumado a todo lo expuesto con anterioridad «todo ello viene motivado por los recortes». Como medidas y propuestas desde UPL «creemos que deben realizarse peatonalizaciones, carriles bici, los centros cívicos de la Puentecilla, Palomera y Eras, así como una mejora y reestructuración de las líneas de transporte». Un sin fín de medidas que el candidato leonesista considera que servirán para «llevar León por toda España y también por Europa», porque lo que es verdaderamente necesario es «poner en valor nuestra ciudad».

EMPRESAS, EMPLEO Y TALENTO JOVEN «Hay que crear una oficina con ventanilla única para evitar trabas»

La solución para el empleo en León en los próximos años pasa por «crear las condiciones propicias». Esa ha sido la respuesta de Eduardo López Sendino en relación al bloque en el que se les ha preguntado por un modelo previsto para trabajar en los próximos cuatro años. El leonesista ha sido muy claro y aunque se le han quedado cortos los dos minutos que desde la organización se permiten para cada bloque han intentado desgranar todas sus propuestas.

Sendino manifestó la importancia de presionar a las administraciones pertinentes para que Torneros esté en funcionamiento «lo antes posible». Mientras tanto desde UPL proponen la creación de un «consorcio leones para el suelo industrial con la colaboración de Onzonilla y San Andrés del Rabanedo». Así como, potenciar el aeropuerto para que también «sirva para el transporte de mercancías».

Otro de los puntos que los leonesistas tienen en su programa es el «aumento de la superficie del Parque Tecnológico» porque el suelo industrial ya está ocupado «casi en su totalidad». A este respecto ha recordado que entre otras medidas se debe potenciar el entorno del mismo para facilitar el transporte y la instalación de nuevas empresas, como ya se hizo con la rotonda «que recuerden fue una enmienda de UPL en las Cortes».

Por último, y ya sobre la bocina, Sendino aseguró que desde UPL «se va a facilitar que todas las personas que quieran crear empresa no tengan trabas», para ello proponen la creación de «una oficina con ventanilla única» para que no haya dificultades y una persona que «quiera emprender no tenga que andar peregrinando por las administraciones».

LEÓN SOCIAL «León debe ser una ciudad más amigable»

Es un apartado importante en el programa de UPL, el bloque de León Social se ha vuelto a quedar corto para el candidato a la alcaldía de León, Eduardo López Sendino. El leonesista ha recordado que llevan «muchas iniciativas desde el punto de vista social» en su programa. Unas propuestas que han sido elaboradas por todo el equipo de Unión del Pueblo Leonés, dentro del que cuentan con asociados y participantes en varias organizaciones de la capital.

A este respecto el candidato de la UPL a la alcaldía de León ha recordado la importancia de trabajar «por las personas sin hogar», así como dotar a los barrios de un Centro Cívico, una medida en la que ha insistido en varias ocasiones a lo largo del debate recordando la necesidad de los vecinos y vecinas de Palomera, eras y Puentecilla, pero también «la recuperación del centro del casco histórico, así como la apertura de los mismo en domingo que nos lo han pedido varios leoneses».

Otro de los puntos importantes del programa social de la UPL está basado en las personas mayores «para las cuales hay que buscar una mejora de las actividades propuestas desde el municipio». Aunque no todo son competencias del Ayuntamiento, desde UPL lucharán por tener dotaciones lógicas en salud «que las partidas de la Junta sean adecuadas, el centro de salud del Ejido y el área de pediatría en la Palomera».

Sendino planteó en este bloque peatonalizaciones, carriles bici, una partida de ayuda humanitaria y apoyo al comercio de proximidad porque «esta ciudad debe ser más amigable».