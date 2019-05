El deporte base y las infraestructuras deportivas serán la prioridad para UPL en materia de deporte Un encuentro anual de youtubers o la implantación de las facultades de Medicina y Farmacia son otras de las propuestas leonesistas LEONOTICIAS León Jueves, 23 mayo 2019, 13:17

El candidato de UPL a la Alcaldía de León, Eduardo López Sendino, acompañado por su número 4 de la lista, Víctor Díez, y 7, Isidro Ferrero, ha expuesto este jueves en rueda de prensa los puntos clave relacionados con Juventud y Deporte de su programa electoral.

En relación a los asuntos deportivos la prioridad será el deporte base, así lo ha afirmado Ferrero, quien ha manifestado que «son muchos años viendo cómo cada cuatro años los partidos prometen ayuda al deporte base y sin embargo preguntaría si saben cuántos azulejos faltan el La Granja, cuántas luces faltan en Pinilla, y muchas cosas más que trataremos de solucionar desde UPL en estos cuatro años».

Las escuelas deportivas también serán un objetivo para los leonesistas, «las infraestructuras y los monitores necesitan atención», afirmó Ferrero, quien añadió la propuesta de formar federaciones leonesas, una pista de atletismo para competición de alto nivel, la transferencia de la Junta en materia de juventud, un club municipal de iniciación al pádel, o la adecuación de zonas para el deporte adaptado.

Díez por su parte afirmó que esta rueda de prensa en casi el último día de la campaña no es casualidad, «desde el primer día hemos creído en las personas y su cuidado, empezando por las personas en riesgo de exclusión y las personas jubiladas, pero no podemos olvidarnos de los jóvenes que cada vez son más los que se tienen que ir, y por eso proponemos que León sea la ciudad de la juventud, para lo que, además de nuestras tradiciones y cultura mediante la formación de la misma, trabajaremos en crear cultura audiovisual y para ello pondremos en marcha un bono cultural con acceso para todos, eventos para creadores de realidad virtual, encuentro anual de youtubers e influencers. La formación útil para jóvenes, para que puedan acceder a un empleo cualificado y no se tengan que ir de León, otra de las propuestas contempla la creación de un foro de experiencia con empresas y jóvenes para que haya una interacción de cara a un futuro», afirmó Díez.

Las Facultades de Medicina y Farmacia es otra de las propuestas de los leonesistas a las que hay que añadir la ayuda a tasas universitarias y una oficina de ayuda a estancias académicas extranjeras.