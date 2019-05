Cs condicionará los acuerdos con el PSOE a que los candidatos «renieguen» de las políticas de Sánchez El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, comparece en rueda de prensa para informar de la primera reunion del Comité de Negociación de Gobiernos. / Juan Lázaro Villegas asegura que «no vamos a pedir ninguna inmolación» pero sí una «coherencia» con las políticas que ellos quieren llevar a cabo, y apostó por hacerlo desde dentro de los gobiernos LEONOTICIAS DIARIO León Martes, 28 mayo 2019, 13:42

Ciudadanos condicionará su apoyo al PSOE en los distintos territorios a que los candidatos «renieguen» de las políticas de Pedro Sánchez. De esta forma, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, apuntó que se desarrollarán las negociaciones dentro del Comité Nacional de Negociación de Gobiernos que celebró hoy su primera reunión en Madrid.

«No vamos a pedir ninguna inmolación, en principio no está previsto», respondió el número tres de Rivera preguntado por esa condición, pero precisó que van a solicitar una «coherencia» con las políticas que pretenden llevar a cabo y entre las que no figura en ningún caso «pactar con los golpistas». «Cuando tengamos un acuerdo vamos a pedir coherencia sobre la unión e igualdad de todos los españoles, y eso implica renegar de las políticas de Sánchez» abundó, aunque dudó del resultado de esta medida. «Ya dijimos que iba a ser muy difícil, pero vamos a ver si hay alguien» agregó.

Villegas lanzó este mensaje que deberán tener en cuenta los candidatos que aspiran a gobernar sus territorios con el apoyo de Ciudadanos, ya sean municipios como comunidades autónomas. Es lo que le ocurre a Luis Tudanca en Castilla y León, tras haber recibido el 34,84 por ciento de los votos, y alcanzado los 35 procuradores, aunque insuficientes para llegar a los 41 de la mayoría absoluta.

La fórmula, aunque no se ha detallado, aparecerá en los acuerdos de gobierno a los que se llegue por medio de una «cláusula por escrito», que en el caso del independentismo será un apoyo expreso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. «Lo lógico es que se de un acuerdo de gobierno donde exista una cláusula por escrito», remarcó. No obstante, fuentes consultadas sostienen que un acuerdo con el PSOE no lo ven «en ningún sitio».

Dos fórmulas

José Manuel Villegas explicó que los acuerdos «van a tener sus tiempos» y pidió «comprensión» porque esa negociación será en algunos casos «larga y dificultosa». «Ningún acuerdo se va a resolver ni hoy ni mañana», zanjó.

Sí que avanzó que, desde 2015, Ciudadanos se ha abierto a formar parte de los gobiernos en los que pueda ser decisivo para su consecución, como es Castilla y León. Por lo que a partir de ahora, las dos fórmulas se podrán dar en las negociaciones. Ya sea un apoyo desde fuera, por medio de la abstención, o bien desde dentro, en el gobierno, por la que se inclinó más el secretario general de la formación.

Tras las elecciones del domingo, declaró que «un partido de centro, liberal y moderado va a decidir la formación de gobiernos» que deberán aplicar políticas nuevas, «y la mejor forma es participando de esos gobiernos. Es el momento», subrayó.

Fuentes de la formación aseguraron a Ical que «ambas fórmulas se pueden dar» para Castilla y León, después de que Villegas aclarara que aún no se han sentado con nadie y las negociaciones no han empezado. Villegas confesó que «aún no hay posibilidad de decir si estamos más cerca o más lejos de un partido u otro», en referencia a PSOE y PP. En todo caso, incidió que su intención es hacer «pactos liberales, centrados y moderados».