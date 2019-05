Ciudadanos fija sus prioridades en el mantenimiento de los barrios de León con medidas «sensatas y realistas» Imagen de la carpa de Cs este domingo. Plan de choque para la limpieza, poda de alcorques y asfaltado y un inventario del mobiliario urbano y de parques infantiles, que además serán accesibles en su totalidad son algunas de las medidas de la formación naranja LEONOTICIAS León Domingo, 19 mayo 2019, 18:47

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de León, Gemma Villarroel, ha asegurado que la formación naranja fijará sus prioridades en el mantenimiento y en dar solución a las múltiples deficiencias de los barrios de León en tema de limpieza, poda de árboles, mobiliario urbano, asfaltado y parques infantiles con medidas «sensatas y realistas».

Pasado el ecuador de la campaña, Villarroel ha continuado con su recorrido por los distintos barrios de la capital leonesa, para hablar con los vecinos y explicarles «de tú a tú» el programa electoral de Ciudadanos y el trabajo realizado por el Grupo Municipal esta pasada legislatura.

«Para Ciudadanos los barrios son muy importantes y así lo hemos demostrado estos cuatro años,» ha afirmado Villarroel. «Hemos mantenido más de 700 reuniones, incluyendo todas las asociaciones vecinales, y hemos querido apostar por los barrios, realizando un montón de enmiendas que, desgraciadamente, algunas de ellas no hemos podido realizar por la falta de gestión e incompetencia del equipo de gobierno del Partido Popular.»

La candidata de Cs a la Alcaldía de León ha explicado que los barrios de León tienen muchas deficiencias, y para solucionarlas, la formación naranja incluye en su programa «medidas concretas, realistas, que se pueden llevar a cabo con los medios que tenemos en el Ayuntamiento.»

Entre las propuestas, Villarroel ha destacado un plan de limpieza de aceras para quitar orines, grasas, chicles y la sensorización de los contenedores con rutas inteligentes por toda la ciudad para la recogida de los residuos, «de esta forma dejaremos de ver la lamentable imagen de las bolsas de basura abandonadas al lado de los contenedores».

En lo que respecta al mobiliario urbano, Villarroel, ha señalado que Ciudadanos «quiere geolocalizar todas las papeleras, bancos, contenedores, que no es otra cosa que ponerlos en un mapa y distribuirlos con lógica y no poner bancos en zonas donde no pasa nadie o papeleras donde tienes que desplazarte decenas de metros para poder tirar un papel».

La candidata naranja ha apuntado también la puesta en marcha de un sistema de modernización duradero de los alcorques y un plan de poda «concreto y sensato». «Queremos que los árboles sirvan para embellecer la ciudad y para dar una sostenibilidad y no que los árboles se metan en las casas de los vecinos», ha subrayado Villarroel.

Otro área prioritaria para Ciudadanos son la falta de aceras y asfaltado de muchas calles de los barrios, y para ello la candidata de Ciudadanos ha hecho hincapié en que la formación naranja «tendrá muy en cuenta la opinión de las asociaciones vecinales, y que sean los vecinos, que son los que están en su barrio día a día, nos transmitan sus necesidades.» Así como un inventariado «de parque por parque» de los espacios infantiles de la ciudad para realizar el mantenimiento óptimo que necesitan, además de hacerlos accesibles «para que ningún niño en León que tenga alguna discapacidad se quede sin su zona de juegos».