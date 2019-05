Ciudadanos condiciona los pactos con los barones del PSOE a que «renieguen» de Sánchez El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, hoy en la sede del partido. / Efe La formación liberal enfría los acuerdos con los socialistas y avanza que no prevé negociar directamente con Vox MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 28 mayo 2019, 15:45

Ciudadanos sube el listón para sentarse a negociar con el PSOE gobiernos municipales y autonómicos. La formación de Albert Rivera exigirá a los barones socialistas «renegar» de la política territorial de Pedro Sánchez y apoyar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. «Si hubiera alguien, no lo vemos, se podría hablar», ha reconocido este martes el secretario general José Manuel Villegas.

Los liberales enfrían así las posibilidades de un acuerdo con el PSOE, que ayer apelaba a la «responsabilidad» de Rivera y su círculo para frenar la entrada de la «ultraderecha» en autonomías y municipios, pero dejan entornada esa puerta. Las negociaciones, que en la dirección naranja prevén «largas y dificultosas», aún no se han iniciado y, de momento, todos los escenarios están abiertos.

Ciudadanos tiene la llave para la formación de gobiernos a izquierda y a derecha en bastiones tan importantes como Aragón, Murcia, Castilla y León y Madrid, y en un una veintena de grandes ciudades. Y no va a desaprovechar la posibilidad de ganar músculo territorial y tocar poder. De ahí que la dirección aprobase tras el 26-M la creación de un comité nacional de negociación para estudiar las numerosas alternativas que se abrirán en toda España.

Prioridad al PP y sin Vox

La prioridad será buscar acuerdos de centro derecha e incluso apoyar gobiernos «desde fuera», tal y como ha venido haciendo Ciudadanos hasta ahora. «Lo normal es que lleguemos a acuerdos con el PP», ha insistido Villegas, que no ha descartado liderar algunos ayuntamientos o comunidades a pesar de no haber ganado. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, con su candidata Begoña Villacís, o la Comunidad, con Ignacio Aguado. Aunque el secretario general de Ciudadanos ha reconocido que «todavía es pronto» para hablar de respaldos concretos ha asegurado que no contemplan ningún acuerdo con el PSOE que permita la investidura de Ángel Gabilondo por hacer éste seguidismo del sanchismo, tal y como avanzó Aguado durante la campaña electoal. «Nosotros nos caracterizamos por llevar a gala que los compromisos se cumplen», ha subrayado Villegas.

Ciudadanos tampoco contempla en principio sentarse a negociar con Vox, como ya ocurrió en Andalucía, donde populares y liberales firmaron un acuerdos de coalición que contó desde fuera con el respaldo del partido de Santiado Abascal. Como ha explicado la mano derecha de Rivera, el partido naranja buscará pactos «moderados con formaciones que estén cerca de los planteamientos moderados y lierales». «Vox tendrá que decidir si apoya ese acuerdo o no apoya ese acuerdo, pero no tenemos previsto abrir acuerdos o negociaciones en este caso con otros partidos que no sean los que he mencionado», ha zanjado Villegas.