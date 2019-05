Ciudadanos apuesta por sus «ideas frescas» para ser la «ola de cambio naranja» en León y provincia Ciudadanos hace balance de la campaña electoral en León. / Campillo / N. Brandón Gemma Villarroel y Ana Carlota Amigo aseguran que Ciudadanos es la única vía para una «regeneración política» tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de León DANI GONZÁLEZ León Viernes, 24 mayo 2019, 13:57

Ilusión, alegría y valentía. Estos son los sentimientos que recorren los cuerpos de los candidatos de Ciudadanos en el cierre de camapña con el objetivo de ser los protagonistas de un cambio político tanto en los ayuntamientos de la provincia como en la Junta.

«Nuestros candidatos son los mejores», aclara Ana Carlota Amigo, número uno a las Cortes por León de la formación naranja, que ve en el 26M un día «importante» en el que percibe una «ola de cambio en la provincia y en Castilla y León, una ola de color naranja».

«Vamos a entrar en los gobiernos, vamos a liderar varios gobiernos. Quiero que la gente vote en conciencia, que no se arrepienta el lunes. Que lo hagan contentos y pensando en la regeneración que se necesita», sostiene.

Galería. La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de León, Gemma Villarroel, hace balance de la campaña electoral. / Campillo

Villarroel aspira a ser la primera alcaldesa de León

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de León, Gemma Villarroel, quiere «revertir» la situación de la ciudad de León con sus «ideas frescas».

«El PP de Silván no puede representar ese cambio, han demostrado que no sabe gestionar la ciudad y, lo que es peor, ha puesto la sombra de la corrupción política sobre el Ayuntamiento de León, algo que no vamos a consentir. Y el PSOE tiene propuestas no realistas, no cumplibles, que dependen de otras administraciones», explica Villarroel.

Destaca que llegan a este final de campaña con un equipo de profesionales «con mucho talento», por lo que piden la confianza de los votantes para poder hacer efectivo «este cambio necesario».

Gemma Villarroel aspira a ser la primera alcaldesa de León mientras que piden el voto para Igea para que se convierta en la alternativa real a la alternancia PP y PSOE en la Comunidad y en el Ayuntamiento de León.