Carmen Franganillo (IU): «No podemos seguir poniendo todos los huevos en la cesta de la hostelería y vivir de empresas 'cazasubvenciones'»

Ligada al movimiento social y sindical, Carmen Franganillo, la que fuera coordinadora del área de salud de IU Castilla y León, asume ahora el reto de liderar la Alcaldía de León. Para ello, recupera las siglas de IU aunque mantiene el espíritu de continuidad de León en Común.

El punto de partida, un León que atraviesa un momento problemático, marcado por el envejecimiento, el éxodo sin control de la juventud, la destrucción de empresas y la cronificación de empleos sin calidad.

Al menos es la visión que esboza en el inicio de los encuentros de leonoticias con los candidatos a la Alcaldía. Un nuevo formato que Franganillo inaugura con la terraza del Camarote Romántico como escenario y el interrogatorio de Xoxepe Vega (CCOO), Enrique Reguero (UGT), Jorge Vargas (CEL), David Abril (Aje/Fele), Lorena López (Esclerosis Múltiple) y Abel Pérez (Frente de Estudiantes de la ULE).

Un encuentro en el que marca como prioridades recuperar el tejido industrial y empresarial y crear empleo de calidad en León, siempre apostando por lo local. Para ello, cree clave reducir los tiempos burocráticos, a la par que apuesta por crear una oficina única para el autónomo que perita agilizar los trámites, ayudar y asesorar a los futuros empresarios.

«Hay que promover la empresa de aquí, para recuperar el tejido productivo leonés». Una oficina que además, continúa, sirva de apoyo para aquellos leoneses exiliados que apuesten por impulsar un negocio en León, similar a lo que ocurre en Bruselas.

«León exige un gran pacto político por el empleo y la promoción de la empresa local para recuperar su tejido industrial y frenar la despoblación» CARMEN FRANGANILLO

Aunque para ello, cree imprescindible la puesta en marcha de un gran pacto por el empleo, que cuente con el consenso político y la colaboración de empresario y sindicatos y que impulse un cambio del modelo productivo de León, apostando por nuevas modelos de negociación y la digitalización, para dotar a las empresas de herramientas que les hagan competitivas.

«No es sostenible todos abrir bares. Si todas las empresas de fuera vienen a cazar subvenciones y deslocalizarse en unos años y seguimos poniendo los huevos en la misma cesta, como es la hostelería, no vamos a avanzar. Tenemos que fomentar lo nuestro, el tejido productivo leonés, y mejorarlo en cantidad y calidad». En este sentido, aboga por impulsar sectores claves como el tecnológico, la biofarmacia y el turismo de calidad e idiomáticos. «Es lo que tenemos que potenciar».

Galería. Encuentro con Carmen Franganillo en la terraza del Camarote Romántico.

Apuesta por lo público

En el marco de la gestión municipal, aboga por apostar por lo público en el Ayuntamiento y la municipalización de los servicios, reducir la deuda e impulsar una auditoría ciudadana «que explique cómo, cuándo y a dónde han ido a parar los recursos municipales».

Porque a su juicio, es inconcebible que en cada pleno «se saque de un cajón un expediente de modificación crédito, lo que apunta que no existe una buena gestión». A lo que se suma la falta de transparencia y la corrupción asentada en el Ayuntamiento, como se puso de manifiesto en la Operación Enredadera.

En materia medioambiental, Franganillo también ve clave buscar nuevas formas de movilidad que permitan la reducción de las emisiones de CO2, pero siempre, remarcó, desde el ámbito de lo público. «Hay otras formas de moverse, como las bicicletas y los patinetes eléctricos», señala Franganillo, que además apunta a la necesidad de hacer de Ordoño II un espacio para los peatones, creando aparcamientos disuasorios o alternativos.

«Hay que impulsar una auditoría ciudadana del Ayuntamiento de León que explique cómo, cuándo y a dónde han ido a parar los recursos municipales» CARMEN FRANGANILLO

Una entrevista en la que tiene en mente a las reivindicaciones de los trabajadores de Alesa, a los que traslada su apoyo así como la propuesta de municipalizar el transporte de autobuses y crear una mancomunidad con ayuntamientos colindantes.

Entre otras medidas, además plantea mejoras de accesibilidad en edificios y autobuses, ampliar las subvenciones a las entidades del tercer sector que, según remarcó, realizan servicios que no cubre el Ayuntamiento y requieren de un mayor esfuerzo presupuestario. «Se ampliarían las dotaciones económicas en los presupuestos, porque lo que no está ahí, no existe».

Asimismo plantea la constitución de un pacto por la salud y la educación, aboga por municipalizar los servicios y recuperar espacios hoy vacíos, como el cuartel de Almansa, y cedérselo a la ciudadanía. Precisamente, a los vecinos de León también les pide ser reivindicativos y salir a la calle para exigir a sus políticos que se mueva.

Es consciente de que no asumirá la Alcaldía, si bien, se muestra partidaria de apoyar a un equipo de izquierdas y en un hipotético caso de acceder al equipo de gobierno le gustaría asumir la Concejalía de Hacienda. Eso sí, advierte que cualquier pacto estaría supeditado por un programa así como a la decisión de la asamblea. «Lo lógico es apoyar un gobierno de izquierdas pero siempre en base a las cuestiones programáticas. Habría que hablar».