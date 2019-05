Olga García, candidata de VOX a la Alcaldía de León: «Los leoneses van a ser mis jefes soberanos, si no cumplo, me iré a casa»

No tiene representación en el Ayuntamiento de León, si bien su irrupción con fuerza en la política española hace obligada su presencia en los encuentros de leonoticias con los candidatos a Alcaldía de la capital en la terraza del Camarote Romántico.

Olga García Tascón, «leonesa por los cuatro costados y amante de León», lidera la candidatura de VOX con el reto de poner el Ayuntamiento al servicio de los ciudadanos y darle un vuelco a la ciudad, «una ciudad maravillosa y con muchísimo potencial».

Su punto fuerte, las finanzas, tras una amplia trayectoria gestionando uno de los mayores fondos de inversión del mundo en Londres. Y por ello, su objetivo es analizar, tomar el pulso del Ayuntamiento, de las cuentas para, posteriormente, impulsar iniciativas. Siempre desde el diálogo.

«No tengo miedo a hablar con quién sea», tras García Tascón, que esboza su programa electoral gracias a las preguntas lanzadas por Jesús Marcos (AJE), José Manuel García (Fele), Jorge Vargas (CEL), Xoxepe Vega (CCOO), Enrique Reguero (UGT), Agustín Fernández (sector discapacidad) y Abel Pérez (estudiante).

«León es una ciudad maravillosa y con un gran potencial pero que está sucia y descuidada que urge una solución, máxime si queremos ser referente de turismo de calidad» olga garcía tascón

Tras su etapa en Reino Unido regresó a España y, pese a reconocer que tenía más opciones, se decantó por vivir y asentar a su familia en su León. El mismo que reconoce que ha sufrido un deterioro, una ciudad «sucia y descuidada que urge una solución, máxime si queremos ser referente de turismo de calidad».

Y para ello, puntualiza, lo primero que hay que impulsar es una gestión «transparente» y poner el Ayuntamiento al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los políticos. «Los leoneses van a ser mis jefes soberanos y, sino cumplo, yo me voy a mi casa. Hay que realizar una gestión no sólo óptima sino transparente porque estamos manejando los recursos de todos los leoneses».

De esta forma, continuará, se evitaría lo ocurrido en el marco de la Operación Enredadera. «Lo más bochornoso que puede ver un ciudadano es ver cómo en su casa soberana, es decir, en el Ayuntamiento, entra la Policía Nacional. Qué verían en esa mesa de contratación», pregunta la candidata a Vox, que además se muestra francamente decepcionada por la gestión de Cs al frente de la mesa de contratación.

«Las instituciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos, no de los políticos. Hay que instalar paredes de cristal en el Ayuntamiento de León» OLGA GARCÍA TASCÓN

Y, precisamente en este punto, García asegura que en caso de acceder al gobierno impedirá que un cargo público líder cualquier mesa de contratación. En contra, propone crear una bolsa que den acceso a la participación de cualquier ciudadanos y, atendiendo a sus cualificación y el proyecto.

Reducir carga fiscal

En materia fiscal aboga por reducir el IBI, el tercero más caro de toda España, según recuerda, así como bajar la carga tributaria a familias numerosas, monoparentales o con niños menores. Al fin de cuentas, advierten, si «se manejan bien los recursos hay para todo».

En cuanto a los empresarios, se compromete a agilizar y reducir los trámites burocráticos. «Es un mandato del partido a nivel nacional y así se implementará en León», señala la candidata de VOX, que además aboga por crear una oficina para jóvenes emprendedores y autónomos.

Abandera la necesidad de que el político se convierta en un embajador de León, tanto para atraer eventos al Palacio de Exposiciones como para atraer nuevas empresas. «Hay muchos inversores que buscan oportunidades. Estamos en un mundo globalizado compitiendo no con las ciudades de al lado sino con ciudades de Polonia y Portugal. Hay que saber hablarles y venderles León y, todo, con profesionalidad».

Se compromete con los líderes sindicales a mantener e impulsar el diálogo social como una herramienta clave para incentivar y crear empleo de calidad. «Todos tendrán las puertas abiertas para dialogar y estudiar cómo evitar que nuestros jóvenes se vayan».

Encuentro con Olga García Tascón. / I. Santos Claves del programa electoral - Realizar una gestión basada en la transparencia y la optimización de recursos -Bajada del BI -Apuesta decidida por la plataforma logística de Torneros -Construcción de una de las mejores escuelas de tenis y de un pabellón de gimnasia rítmica -Mejorar la iluminación y fomentar una ciudad segura -Mejorar el mantenimiento de los parques -Municipalización absoluta del servicio de limpieza -Creación de viviendas sociales en alquiler Realizar una campaña nacional e internacional de León cómo cuna del Parlamentarismo -Impulsar junto a la ULE a León como referente mundial de destino de aprendizaje del español -Abrir espacios públicos -Impulsar el turismo rural en la montaña leonesa y creación de establecimientos rurales

Sintonía con los sindicatos que se rompe a la hora de abordar la municipalización de la basura y la limpieza viaria, una de las propuestas de VOX y un servicio que ya es de gestión municipal. Si bien, el fracaso de la eficacia de este servicio lleva a Olga a remarcar la necesidad de realizar una efectiva municipalización.

«El Ayuntamiento debe tomar medidas y mejorar la gestión porque la ciudad está sucia», señala García, que además se muestra partidaria de municipalizar cualquier servicio siempre y cuando tenga un menor coste para el ciudadano. Eso sí, insiste en que no tomará ninguna decisión hasta conocer las cifras. «Soy analista y no puedo valorar hasta no conocer la realidad»

En materia social, se muestra especialmente sensibilizada al sufrir un grave problema de audición en su oído derecho, y por ello se muestra partidaria, entre otras cuestiones, de eliminar las barreras arquitectónicas de León e, incluso, bonificar las obras en comercios y bares para garantizar la plena accesibilidad.

«Si hay paredes de cristal en este Ayuntamiento, habrá recursos», señala Olga, que aboga por recuperar la brigada de obras para atender cualquier necesidad y recoge el guante de Agustín para, una vez pasadas las elecciones, recorrer la ciudad subida en una silla de ruedas.

Guante el que recoge de Abel para plantear un servicio municipal de apoyo académico para aquellas familias que no puedan acceder a un servicio de academia privada a la par que traslada su compromiso de ceder los espacios municipales a la ciudadanía y habilitarlos, por ejemplo, como lugares de estudio.

Son las pinceladas del programa electoral de VOX para el Ayuntamiento de León que, por el momento, no habla de pactos aunque si asegura que darán gobernabilidad a aquellos «que asuman los principales puntos del programa. Lo veremos el día de las elecciones».