Candidata de San Andrés del Rabanedo por el PSOE Camino Cabañas: «Mi programa apuesta por los servicios públicos y se centra en la gestión para la calle» La candidata de San Andrés del Rabanedo por el PSOE, Camino Cabañas. La candidata de San Andrés del Rabanedo por el PSOE, Camino Cabañas, muestra su apuesta en leonoticias para conseguir revalidar la alcaldía de esta localidad LEONOTICIAS León Viernes, 24 mayo 2019, 13:57

La candidata a la alcaldía de San Andrés del Rabanedo por el PSOE, Camino Cabañas busca revalidar la alcaldía de esta localidad. Concejala de Bienestar Social, Empleo y Sanidad durante más de tres años en San Andrés del Rabanedo, desde octubre Camino Cabañas asumió la Alcaldía del tercer municipio de la provincia con «el compromiso, y la responsabilidad, de darle estabilidad al Ayuntamiento, evitando su parálisis en la recta final de la legislatura». Ocho meses después, apura los últimos días de la campaña electoral como candidata socialista recorriendo los pueblos y barrios del municipio para presentar a los ciudadanos su proyecto para San Andrés.

Nos encontramos en la recta final de la campaña electoral, ¿Cómo afronta la cita con las urnas del próximo domingo?

Lo afronto con ilusión porque siempre me han gustado mucho las citas electorales, pero sobre todo porque es el momento en el que los vecinos y vecinas de San Andrés van a poder apostar por la persona que quieren para encabezar su municipio. Es el día en el que quienes vivimos aquí tenemos la posibilidad de elegir y, en el caso de los candidatos, también es el momento de pasar el examen del trabajo hecho durante todo este tiempo. Es muy emocionante.

A lo largo de los últimos días han sido muchas y variadas las propuestas que los distintos candidatos han realizado para San Andrés pero si tuviese que condensar o resumir su proyecto para el municipio ¿Qué destacaría?

Mi proyecto para el municipio es, básicamente, el que recoge las propuestas y demandas que me han realizado los vecinos tanto durante mi etapa como concejala, en la que he podido disfrutar de un contacto directo y cercano con la calle, como actualmente como alcaldesa. Y precisamente esas ideas que nos plantean se alejan de las grandes obras, de los proyectos faraónicos, para acercarse a la realidad del día a día en San Andrés, en sus localidades y barrios. Al final hemos llegado a la conclusión de que lo que demanda la ciudadanía es una mejora de los servicios públicos. Me quedo con eso, con las propuestas de quienes, como nosotros, viven en el municipio, de quienes hacen su día a día en él… por eso mi programa apuesta por los servicios públicos y se centra en la gestión para la calle.

El eslogan de su campaña es «Camino para San Andrés», ¿Pero qué camino es el que usted plantea para el municipio?

Siempre digo que caminos para San Andrés hay muchos, pero si tengo que escoger uno es el camino del diálogo, del consenso y del trabajo. Y ahí los vecinos deben ser parte de ese recorrido, deben transitarlo con nosotros… Por eso decimos que aunque la corporación municipal tiene 21 concejales, nosotros necesitamos al concejal o concejala número 22, que son las personas de la calle que nos ayudan con sus propuestas a construir el camino para San Andrés.

¿Y cómo ha sido ese camino o recorrido hasta llegar a este momento? Porque a nadie se le escapa que San Andrés del Rabanedo es un Ayuntamiento complicado.

No puedo negar que ha sido un camino complejo, por momentos lleno de piedras, pero cuando asumo la Alcaldía en octubre lo hago con el compromiso y la responsabilidad de que mi prioridad es el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas de San Andrés. Así que aunque ha sido un camino en ocasiones difícil de transitar…. sin duda ha merecido la pena.

¿Qué cree que puede aportar en la próxima legislatura si resulta elegida alcaldesa?

Alguien dijo una vez que yo le había dado una impronta distinta a la forma de gestionar, como alcaldesa quiero aportar eso; una forma distinta en la manera de gestionar, basada en la cercanía y en el hecho de que una vecina más de San Andrés dirija el Ayuntamiento. Y para ello cuento también con un equipo con muchas ganas de trabajar para que se vea el resultado de una cuestión fundamental en la que hemos basado esta campaña: en escuchar a los vecinos y vecinas del municipio.