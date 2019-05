Antonio Silván (PP): «León está mejor hoy. Quién no lo quiera ver, que no lo vea. Yo apuesto por el optimismo»

Optimista por naturaleza, Antonio Silván, el político de la eterna sonrisa, se muestra convencido que, tras cuatro años al frente del Ayuntamiento, León es «mejor, más activo, más vivo, más atractivo, con más oportunidades y, por ende, que tiene futuro».

Cuatro años en los que, a pesar de las dificultades, remarca, siempre ha tenido como prioridad a las personas y ha dotado a León de estabilidad, moderación y tranquilidad «para que la ciudad esté cómoda. Hoy tenemos un León mejor para todos». Y para ello, se sustenta en datos.

Así, recuerda que hoy hay 2.600 parados menos que hace cuatro años, 4.100 trabajadores más y 1.100 jóvenes que han salido de las listas del paro así como sectores económicos productivos ya alineados el objetivo de crecer. Datos que, si bien, no le impiden ser realista y reconocer que León tiene dificultades. «Por supuesto, pero entre todos vamos encontrando esa senda de crecimiento».

«Quiero otros cuatro años como alcalde de León para demostrar que el camino iniciado tendrá sus resultados. Y quiero ser el alcalde de todos los leoneses. Por ello apelo al diálogo y al entendimiento» ANTONIO SILVÁN

Es el punto de partida del encuentro con leonoticias en la terraza del Camarote Romántico donde Silván desgrana alguna de las claves de su programa electoral con la colaboración de Jesús Marcos (AJE), Jorge Vargas (CEL), Xoxepe Vega (CCOO), Enrique Reguero (UGT), Agustín Fernández (sector discapacidad) y Manuel Ferreras (estudiante).

Entiende las críticas del resto de formaciones políticas, al fin de cuentas, remarca, quién tiene responsabilidad de gobierno está expuesto a ello. Es más, frente al pesimismo de sus rivales, lanza un mensaje de optimismo porque entiende que dentro de las dificultades hay datos que reflejan que estamos mejor.

«Quién no lo quiera ver, porque desde el punto de vista político no interesa, que no lo vea. Que políticamente el resto de compañeros trasladen el victimismo, la negatividad, el pesimismo de la ciudad entra dentro del escenario político que no comparto pero no valoro».

Deuda mastodóntica

Un gobierno que ha estado marcada por la losa de la deuda municipal. Y lo repite hasta la saciedad. «En 2011 el Ayuntamiento tenía 437 millones de deuda, lo que le embarcó en un Plan de Ajuste que obliga a priorizar. Nos ha encorsetado y nos ha obligado a pagar la deuda. No es agradable pero es lo que tocaba».

Una obligación que ha permitido que, ocho años después, la deuda esté en los 147 millones y el Ayuntamiento se libere en el año 2020 del Plan de Ajuste, dotandole de más capacidad económica y financiera para destinarlo, «en mi caso, a inversiones, a atender a los leoneses y a seguir reduciendo la carga fiscal».

«Hemos demostrado que podemos bajar deuda e impuestos manteniendo los servicios públicos. Aquí vinimos para bajar impuestos y queremos seguir estando a ello» ANTONIO SILVÁN

Pero puntualiza, a pesar de la deuda «mastodóntica», el PP ha bajado la carga fiscalen estos cuatro años, concretamente el IBI hasta en un 5% «mientras otros la elevaron a más del 10%». Además, continúa, se suprimió el impuesto de apertura y medioambiental para emprendedores y pequeños comerciantes y se rebajó el impuesto de plusvalía municipal en un 35%.

«Eso es la realidad. Aquí vinimos para bajar impuestos y queremos seguir estando a ello. Hemos demostrado que podemos bajar deuda e impuestos manteniendo los servicios públicos. «Y ese es el camino, quiero que el dinero esté a disposición de los leoneses para mover la rueda. Lo hemos demostrado y seguiremos haciéndolo».

Reivindicación

Una gestión que, si alcanza la Alcaldía, además estará marcada por la reivindicación. Silván asegura que en su programa electoral lleva 12 planteamientos irrenunciables al resto de administraciones –Gobierno y Junta-, como son los centros de salud de El Ejido y Eras de Renueva o el Conservatorio de Música, entre otras. «Yo quiero ser reivindicativo para proyectos que beneficien a León y no distingo entre unos y otros».

Eso sí, advierte que si reivindicar significa dar voces, no se apunta. «Ahí no me vaN a encontrar. Si significa trabajar de manera eficiente para alcanzar un resultado, ahí si me apunto. Yo quiero resultados y se consiguen trabajando de manera reservada», señaló Silván, que puso como ejemplo el interés que ha despertado el 'hub tecnológico' que el PP plantea en el Portillo así como la integración del AVE, consiguiendo ser la única ciudad de Castilla y León con integración. «La reivindicación que planteó es en un despacho y no en la calle».

Reivindicación para recuperar dos edificios emblemáticos y necesarios para León. El primero, el parador de San Marcos que, según señaló, a pesar de que en 2003 YA se planteó un proyecto de reforma, no fue hasta el 2016 con el Gobierno del PP cuando se puso en marcha «una actuación que, de no haberse abordado, hubiese provocado el cierre de San Marcos».

Antonio Silván, durante los encuentros de leonoticias. / Inés Santos Claves del programa -Circuito administrativo exclusivo para iniciativas empresariales -Depósito aduanero -Plan promoción de León como destino empresarial -Reducción del 25% de las tasas de terrazas -Noche de compras en apoyo al comercio local -Construcción del tercer vivero municipal de empresas -Servicio de atención 24 horas a mujeres víctimas de violencia de género -Reconocimiento a la mujer leonesa en el callejero local -Laboratorio de Arte municipal -Ampliación del wifi libre en la ciudad -App León Joven -Adaptación de las instalaciones municipales a las personas con TEA -Mejora de instalaciones y servicios de la residencia Virgen del Camino -Construcción del centro cívico de Eras de Renueva -Centro multidisciplinar en la Lastra-Chantría -Renovación de las pasarelas peatonales sobre el Bernesga -Renovación del cementerio y tanatorio municipal -Campo de trabajo arqueológico en el castro de los judíos de Puente Castro -Digitalización de los documentos del archivo municipal

Si bien, continúa, con el cambio de Gobierno, la obra vivió un parón a pesar de que la Presidencia de Paradores la asumió un castellano y leonés, «que bien conoce la realidad de León. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de hablar con Óscar López y desde el mes de julio no se ha movido ni un solo papel ni un solo euro».

Algo parecido ocurre con el teatro Emperador, señaló Silván, que quiso romper una leyenda urbana y recordó que nunca ha sido propiedad del Ayuntamiento. Y, en este sentido, lamentó que la única solución del Gobierno pase por la cesión al Ayuntamiento para que asuma una rehabilitación que cuesta más de cinco millones de euros.

«No he asumido ese planteamiento porque no acepto el yo invito y tú pagas. No creo que los leoneses debamos pagar un euro del Teatro Emperador», señaló Silván, que si bien se mostró dispuesto a, una vez rehabilitado, firmar convenios para que «esa bombonera cultural brille en su intensidad».

León, destino empresarial

Otra infraestructura clave, a juicio de Silván, será el desarrollo de Torneros que, según recuerda, fue en su etapa como consejero en la Junta cuando se aprobó el plan regional de Torneros. «Las cosas a veces se olvidan. Siempre hemos apostado, sembrando, hasta tener el agarre que ahora tenemos para poder desarrollar la infraestructura».

«Porque nadie estábamos dispuestos a destinar un dinero a convertir aquello a una urbanización de cardos. Porque en Torneros estábamos pensado cuando nos creíamos ricos», señaló el candidato popular, que entiende que en el contexto actual, con el Corredor Atlántico y el interés de varias empresas, es el momento de trabajar e impulsar el polígono. «Que seamos atractivos para empresas internacionales nos indica que vamos por el buen camino».

En otras aspectos, Silván ve clave impulsar la función del Ildefe y seguir profundizando en convertir a León como destino empresarial, trasladando al exterior los valores y el músculo industrial en determinados sectores que tiene la ciudad para marcar diferenciación.

«Si reivindicar significa dar voces, ahí no me van a encontrar. Si significa trabajar de manera eficiente para alcanzar un resultado, ahí si me apunto. Voy a reivindicar por León y no distingo entre unos y otros» ANTONIO SILVÁN

«Mi intención es trabajar en el marco del Dialogo Social, crear el consejo leonés de reindustrialización y, a partir del año 2020, hablar de beneficios fiscales para todos y establecer medidas que ahonden en la realidad». En este sentido y atendiendo al crecimiento de los índices de exportación, Silván ha incluido en su programa la creación de un depósito aduanero para fomentar la internacionalización del mercado leonés.

En materia de accesibilidad, se muestra como un comprometido con el sector de la discapacidad y por ello no entiende la polémica que se generó en torno al proyecto de la plaza del Grano, porque obedecía a criterios de protección del patrimonio pero también de accesibilidad. «¿Qué hubiera ocurrido si me hubiera puesto al frente de una manifestación contra una plaza que no es accesible? Ahí lo dejo».

En cualquier caso, reconoce que hay que mejorar y por ello plantea planes cuatrienales de accesibilidad. «Es algo que no hemos podido hacer porque el Plan de Ajuste lo impedía. Pero eso ahora se va a hacer en un año. Hoy la ciudad es más accesibles, sí, insuficientemente, sí, pero para eso hay que seguir trabajando», señaló Silván, que además recordó la creación del Consejo Municipal de Discapacidad.

«Los 437 millones de deuda y el Plan de Ajuste nos han encorsetado la gestión de estos cuatro años. No es agradable pero es lo que tocaba» ANTONIO SILVÁN

Fue uno de sus compromisos y, sin embargo, no se pudo llevar a cabo como consecuencia de la oposición de su socio de gobierno. Hoy por hoy, si bien, no contempla la peatonalización de Ordoño II. «No lo ofrezco», señala Silván, que si bien recuerda que la obra era necesaria para evitar actuaciones puntuales con carácter casi anual.

«No se podía consentir 12 actuaciones sustanciales en 16 años. Nuestro planteamiento era la peatonalización pero, por decisiones políticas de otros grupos, colgamos la brocha y tiramos hacia adelante. Otros durante ese intervalo pretendieron que el Ayuntamiento paralizara la obra cuando eso supondría un perjuicio mayor. Hoy no ofrezco la peatonalización de Ordoño».

¿El futuro?

Son solo algunos de pinceladas del balance de los cuatro años de gestión y de un programa con el que Silván sale a ganar. «Hemos dado a León cuatro años de estabilidad y moderación, lo que ha venido bien a León y quiero que sigan siendo cuatro años buenos. Yo he tenido cuatro, otros 12, y pido otros cuatro para demostrar que el camino iniciado, que ya da buenos resultados, de mejores resultados».

Y por ello, evita hablar de posibles pactos o acuerdos ni tampoco entra a valorar si la Operación Enredadera le afectará a la hora de alcanzar un entendimiento con Ciudadanos, los que fueran sus socios de gobierno durante tres años. Frente a ello, defiende su absoluta voluntad de acuerdo y diálogo.

«Durante toda mi vida política he demostrado mi capacidad de entendimiento, de acuerdo y de dialogo. Quiero ser el alcalde de todos los leoneses y para todos, creo en esa realidad», señaló Silván, que si bien se mostró respetuoso con sus vecinos a la espera de conocer su decisión el domingo 26 de mayo.