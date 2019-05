El PP de San Andrés reivindica un transporte público adaptado y digno para el CRE Visita de la candidata popular al CRE de San Andrés. La candidata Noelia Álvarez cree que el servicio «vendido» por el PSOE cuenta con vehículos a los que no pueden acceder las personas con discapacidad LEONOTICIAS Miércoles, 15 mayo 2019, 13:29

La candidata del PP a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo, Noelia Alvarez, ha mantenido un encuentro con la directora del Centro Estatal de Referencia para personas con discapacidad en el que se han puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar los servicios que debe prestar el Ayuntamiento de San Andrés tanto a los usuarios como a sus familias y los trabajadores de estas importantes instalaciones.

Noelia Alvarez se comprometió a solicitar ante la Junta de Castilla y León un servicio de transporte público que esté adaptado a las personas con discapacidad ya que, en la actualidad, se da la «triste paradoja» de que delante del CRE tenga una parada, que no cuenta con señalización vertical, un autobús que sólo sirve para las familias que vienen de visita o para los trabajadores del centro ya que no están adaptados para las sillas de ruedas. «Una vez más el PSOE demuestra que solo vende apariencia ya que promocionó el servicio de autobús al CRE pero, en realidad, sus potenciales usuarios no lo pueden utilizar», criticó Noelia Alvarez.

El segundo muro «infranqueable» al que se enfrentan los residentes del CRE de San Andrés es la pasarela de Limonar de Cuba, construida hace más de una década, y que necesita una modernización urgente y readaptación a las necesidades actuales. De hecho, explicó, hay sillas de ruedas que ya no entran en este espacio porque los diseños van cambiando mientras que la pasarela se ha quedado vieja, antigua y obsoleta. «El problema no es la dejadez socialista o que esté estropeada cada dos por tres, el problema es que hay que adaptarla a los nuevos tiempos y eso será lo que hagamos si ganamos las elecciones del 26 de mayo porque son muchas las barreras que tienen que superar las personas con discapacidad y nuestra obligación es hacerles la vida un poco más fácil», precisó la candidata del PP a la Alcaldía de San Andrés que recordó que el programa del PP para San Andrés es de propuestas «reales, realizables y de progreso» para un municipio que el PSOE ha dejado anclado en la deuda y en el pasado.

En el capítulo de infraestructuras, Noelia Alvarez reivindicó la «necesidad muy urgente» de acometer un Plan Integral de Accesibilidad de Acerados dado que son muchos puntos del municipio los que tienen deficiencias y por los que es imposible que transite no solo una silla de ruedas sino también o carrito de bebé. «Es tal el caos que ahora las sillas de rueda van por el carril bici, para asombro de todos», resaltó la aspirante del PP.

Noelia Alvarez dio cuenta también de otro de los proyectos más inmediatos que deberá acometer el Ayuntamiento de San Andrés. Se trata de los acerados de la calle Azorín, otro muro para las personas que van en silla de ruedas. Este proyecto ya está aprobado por el Ayuntamiento de San Andrés e incluido en el presupuesto del 2019 «asi que si a partir del 26 de mayo gobierna el Partido Popular, Azorín tendrá aceras por fin», concluyó.