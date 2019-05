Álvarez se esforzará por lograr de la Junta el alumbrado público entre Ferral y San Andrés del Rabanedo La candidata popular a la alcaldía asegura que «lo difícil es gobernar con migajas cuando el dinero del pueblo se lo han llevado quienes se permiten el lujo de criticar» LEONOTICIAS León Martes, 21 mayo 2019, 16:25

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo, Noelia Alvarez, mantuvo un encuentro con los vecinos de la que es su pedanía para explicarles las medidas que incluye su programa electoral relativas a Ferral del Bernesga. Un acto que sirvió también para presentar a las candidatas del PP a la pedanía de Ferral, Mónica Sevilla y Eva Ortega.

Un programa electoral realista y realizable, que contempla medidas que se ejecutarán sin subir los impuestos, y que incluye el trabajo conjunto, con la Junta de Castilla y León, para implantar el alumbrado público en la carretera que une Ferral del Bernesga con San Andrés del Rabanedo. Se trata, según explicó Noelia Alvarez, de un «viejo» proyecto que ya se incluyó en el programa popular hace cuatro años pero que al estar en la oposición ha sido imposible llevarlo a efecto. Noelia Alvarez, consciente de esta necesidad, aseguró que el trabajo comenzará desde el primer día si ganan los comicios del 26 de mayo. «Todos los días voy de noche por esa carretera y sé perfectamente que tiene que ser una prioridad porque Ferral siempre ha sido el patito feo del municipio y eso debe de cambiar pero, para ello, hay que luchar ante otras administraciones que son competentes», incidió Noelia Alvarez.

Respecto a la reorganización del transporte público, otra de las líneas maestras del programa del Partido Popular para el tercer municipio de la provincia, Alvarez dejó claro que se mantendrá la línea que une esta localidad con el centro de León aunque se estudiará si es necesaria alguna modificación para adaptarla a las necesidades actuales.

La que ha sido pedánea los últimos cuatro años de Ferral del Bernesga también aprovechó para aclarar que el mantenimiento de las zonas verdes corresponde al Ayuntamiento de San Andrés y no a la pedanía, al igual que los parques y jardines del resto de juntas vecinales del municipio. «Cuando he escuchado a la alcaldesa y candidata del PSOE hablar de inacción del PP se me ha venido a la cabeza que en cuatro años apenas han pasado por aquí los servicios del Ayuntamiento mientras que en otros parques de otras pedanías dónde gobiernan otros se vuelcan».

En cuanto a la pedanía, una de las apuestas del PP para la próxima legislatura si renuevan en el cargo, será la renovación del depósito de agua que no se ha podido acometer por falta de fondos. «Esta obra cuesta tres veces el presupuesto de la Junta Vecinal y no hay dinero para hacerlo», precisó Alvarez que recordó que una sentencia obliga a la anterior directiva socialista a devolver casi medio millón de euros a la pedanía. «Si esta cantidad estuviera dónde tiene que estar, en las cuentas de la pedanía, el pueblo tendría dinero para acometer sus prioridades pero, por desgracia, no es así», explicó al tiempo que abogó porque «pronto se reintegren estas cantidades a la pedanía para poder ejecutar las obras más necesarias».