El armisticio comercial entre China y EE UU impulsa al Ibex un 1,13% EFE Pese a que el acuerdo produce la euforia de los mercados, todavía hay que esperar a la votación del 'brexit' en el Parlamento británico ESTHER GARCÍA LÓPEZ Madrid Lunes, 3 diciembre 2018, 19:12

El apetito comprador ha vuelto este lunes a las bolsas europeas impulsado por el armisticio comercial alcanzado este fin de semana entre China y Estados Unidos en la Cumbre del G-20 y en el que pocos analistas creían. Esta tregua, de 90 días, ha llevado al Ibex-35 a cerrar la sesión con una subida del 1,13% y a reconquistar los 9.179 puntos.

El resto de los principales índices del Viejo Continente también han tomado la senda alcista. El que más ha remontado en la sesión ha sido el FTSE MIB de Milán, un 2,26%, seguido por el Dax 30 de Fráncfort, con una escalada del 1,85%, el FTSE 100 de Londres, que se ha revalorizado un 1,18%, y el Cac 40 de París, que ha repuntado un 1%.

En el índice de referencia español solo ocho valores han cerrado en rojo. Las cotizadas más afectadas hasta ahora por la incertidumbre generada por la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo han sido las que más han remontado. Este es el caso de ArcelorMittal, que se ha revalorizado en la sesión un 4,37%; seguida por Siemens Gamesa (+3,57%), Cie Automotive (+3,15%), Acerinox (+2,89%) y Amadeus (+2,43%).

Según los analistas de Link Securities, la tregua ha hecho que sean los activos considerados hasta ahora de riesgo, como las acereras, los que saldrán más beneficiados, ya que los inversores, que se han venido manteniendo al margen de los mismos prácticamente desde el verano, pueden volver a incrementar posiciones en ellos.

En la parte baja de la tabla, Inmobiliaria Colonial ha liderado los descensos (-1,80%). La seguían Cellnex (-0,86%), Meliá (-0,62%), Enagás (-0,62%) y Merlin Properties (-0,45%).

El armisticio comercial alcanzado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, ha impulsado la codicia de los inversores por la renta variable. «El conflicto comercial no interesaba a ambos países ni política ni económicamente», apuntan los analistas de Link Securities. Por ello han acordado no imponer nuevos aranceles a partir del 1 de enero. También Trump publicó en Twitter que China ha decidido reducir y suprimir los aranceles a los automóviles de Estados Unidos, hasta ahora la tarifa era del 40%. Por su parte, Washington ha decidido no subir los aranceles un 25% a los bienes importados de China valorados en 200.000 millones de dólares a partir del próximo año, como había manifestado su Administración.

La bolsa de Tokio también se ha beneficiado del acuerdo y ha cerrado la sesión de este lunes al alza. El índice Nikkei 225 de los principales valores escaló un 1% hasta cerrar en los 22.574 enteros y el Topix de todos los valores avanzó un 1,30%, hasta las 1.689 unidades.

Esta tregua también puede facilitar un fin de año positivo para las bolsas mundiales y dar el pistoletazo de salida para el rally que suele producirse a fin de año. El único obstáculo que se vislumbra en el horizonte es la votación, el 11 de diciembre en el Parlamento Británico, del acuerdo entre el Reino Unido y la UE sobre el Brexit, ya que de no lograrse su aprobación el escenario político en el Reino Unido se complicaría contagiando a la UE.

En la sesión también hay que destacar la remontada del precio del crudo originada por la reunión que mantendrá este jueves la OPEP en Viena y en la que todo apunta que optará por reducir de la producción de petróleo unos 1,3 millones de barriles al día. También se ha sabido que Rusia renovará el acuerdo de colaboración con la OPEP y que Catar abandonará en enero el cartel. Así, el precio del barril de Brent ha subido casi un 3%, hasta situarse en los 61 dólares, mientras que el de West Texas, de referencia en Estados Unidos, ha escalado un 3%, hasta pagarse a 52 dólares. Otra materia prima que ha remontado en la sesión ha sido el oro, que ya se paga a 1,234 dólares la onza.

Respecto al mercado de deuda español, la prima de riesgo se coloca en los 118 puntos básicos, con la rentabilidad exigida al bono a diez años en el 1,49%. Mientras, en el mercado de divisas, el euro se intercambia a 1,14 dólares.

Así las cosas, de no surgir nuevas amenazas en el corto plazo, los analistas de Link Securities señalan que podemos asistir a un fin de ejercicio «positivo» en los mercados de valores occidentales que «entendemos que están en disposición de recuperar gran parte de lo que han cedido en los últimos meses«.