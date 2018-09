«Es el momento de subir impuestos», según Calviño Nadia Calviño. / Efe La titular de Economía responde a los empresarios que con un crecimiento «robusto» de la economía es coherente elevar la fiscalidad JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Lunes, 17 septiembre 2018, 22:32

Todos los responsables económicos del Gobierno de Pedro Sánchez insisten en la necesidad de elevar la carga impositiva de, al menos, una parte de los contribuyentes, a pesar de las voces empresariales, de organismos y centros de estudio que se muestran en contra de hacerlo. Para todos ellos, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha querido ofrecer una respuesta clara al recordarles que «si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora». Porque en estos momentos el crecimiento de la economía es «robusto» y así lo permite.

Las declaraciones de Calviño llegan después de que empresarios como el presidente de BBVA, Francisco González, aconsejara al Ejecutivo no elevar los impuestos ni subir el gasto público en estos momentos. Pero la titular de Economía sostiene la teoría contraria: es ahora, y no en momento de crisis, cuando se deben subir impuestos, para evitar que a futuro se deterioren las cuentas públicas. «Se han rebajado impuestos en momentos en los que no era coherente hacerlo por la lógica económica», señala.

Calviño, quien este lunes volvió a insistir en que no se penalizará a las rentas medias ni trabajadoras, aseguró que España cumplirá con la normativa y saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo para pasar a lo que se conoce como «brazo preventivo», en el que se tiene en cuenta el ajuste estructural.

Éste será de unos 6.000 millones en 2019, pues la senda de déficit que se ha marcado el Ejecutivo apunta a un objetivo del -1,8% del PIB, según ha recordado Calviño, que ha negado que se vayan a producir recortes en el gasto social.

La ministra ha subrayado que son objetivos del Gobierno cumplir con los objetivos de estabilidad, reducir la deuda pública, trabajar en favor de la estabilidad laboral y crecer lo máximo posible, pero buscando que ese crecimiento económico «se reparta entre todos» y no sólo entre unos pocos.