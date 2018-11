Cellnex cierra los primeros nueve meses de 2018 con un crecimiento del 15% en ingresos La compañía permanece atenta a posibles operaciones en Europa REDACCIÓN Madrid Viernes, 9 noviembre 2018, 10:23

Cellnex Telecom ha presentado los resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2018 en base a la nueva normativa contable IFRS16. Los ingresos ascendieron a 665 millones de euros (+15%) y el ebitda alcanzó los 439 millones (+19%) El resultado neto comparable cerró en 20 millones de euros, y sigue recogiendo el efecto de las mayores amortizaciones (+19% vs. el 3T de 2017) y costes financieros (+42% vs. el 3T de 2017) asociados al crecimiento del grupo y la consiguiente ampliación del perímetro. Cabe recordar que Cellnex provisionó en el primer trimestre un total de 55 millones correspondientes al plan voluntario de prejubilaciones y bajas incentivadas acordado en el mes de marzo en Retevisión y Tradia, para el período 2018-2019. Dicha provisión tiene un impacto no recurrente en el resultado de los primeros nueve meses del ejercicio.

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex ha señalado que «los datos acumulados de los primeros 9 meses siguen mostrando crecimientos de dos dígitos que son reflejo, por una parte, de un perímetro que sigue creciendo a raíz de las distintas operaciones ejecutadas a lo largo de 2017 y este 2018 en el que, por ejemplo, seguimos incorporando nuevos activos en Francia en el marco de nuestros acuerdos con Bouygues Telecom o en España con la integración de Xarxa Oberta de Catalunya; y por otra, de la consistencia del crecimiento orgánico que sigue firme en el 4% en el número de equipos desplegados en nuestros emplazamientos y en un 3% en relación al ratio de clientes también por emplazamiento».

Tobías Martínez también destaca las posibles operaciones de consolidación que ofrece el sector de las infraestructuras de comunicaciones en Europa. «Observamos con atención e interés las oportunidades de crecimiento en este mercado, ya sea la externacionalización de activos por parte de los operadores o procesos de consolidación entre distintos grupos del sector. Estos movimientos corporativos, junto el despliegue de las redes de la tecnología 5G, hacen de Europa un mercado estratégico para Cellnex».

Principales indicadores del período y proyectos destacables del negocio orgánico:

- Los Servicios de Infraestructuras para operadores de Telecomunicaciones móviles aportaron a los ingresos totales el 65%, con 432 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +27% respecto a Septiembre de 2017.

- La actividad de infraestructuras de difusión aportó un 26% de los ingresos con 175 millones de euros.

- El negocio centrado en las redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras urbanas (IoT y Smart cities) aportó un 9% de los ingresos, con 59 millones de euros.

A 30 de Septiembre, el 48% de los ingresos y un 56% del ebitda se generan fuera del mercado español. Italia es el segundo mercado más importante con un 29% de los ingresos. Al cierre de los primeros nueve meses, Cellnex contaba con un total de 22.285 emplazamientos (8.198 en España, 8.075 en Italia y 6.012 en Holanda, Francia, Reino Unido y Suiza), a los que se suman 1.453 nodos (DAS y Small Cells).

En cuanto a DAS y Small Cells cabe destacar que el número de emplazamientos ha crecido un +20% respecto de los primeros nueve meses de 2017.

El crecimiento orgánico de los puntos de presencia en los emplazamientos a perímetro constante se situó en un 4,5% más en relación al mismo periodo de 2017, mientras que el ratio de clientes por emplazamiento (excluyendo los cambios en el perímetro) creció un 3% .

El total de inversiones en los primeros nueve meses de 2018 alcanzó los 392 millones de euros, en su mayoría destinados a inversiones vinculadas a generación de nuevos ingresos, como las vinculadas a la incorporación y despliegue de emplazamientos en Francia en el marco de los acuerdos con Bouygues Telecom, así como mejoras en la eficiencia, y al mantenimiento de la capacidad instalada.

Durante este período Cellnex ha seguido trabajando en proyectos de crecimiento orgánico, más allá del permanente análisis de operaciones de crecimiento inorgánico. En este sentido destacan el desarrollo de los acuerdos de despliegue de infraestructuras y coubicación con Iliad en Francia e Italia, así como el inicio de operaciones de coubicación en los emplazamientos de Cellnex Switzerland por parte del operador transalpino Salt. En cuanto a DAS y Small Cells, la compañía ha desarrollado nuevos proyectos en España (Gran Teatre del Liceu, Centro Comercial Río 2 y Oceanogràfic, entre otros) y está analizando nuevos proyectos en el resto de mercados europeos en los que opera, especialmente en el Reino Unido, fruto de la experiencia adquirida en Italia en el despliegue de esta infraestructura preparada para el 5G, en recintos deportivos, centros comerciales, hospitales, túneles, redes ferroviarias y de metro así como centros urbanos.

Estructura de la deuda

Cellnex cerró el primer semestre de 2018 con una estructura de deuda estable, a largo plazo, con una vida media de 5,7 años, un coste medio aproximado del 1,9% (deuda dispuesta y no dispuesta), y en un 81% referenciada a tipo fijo (bonos y deuda bancaria).

La deuda neta del Grupo a 30 de septiembre, en base a la normativa IFRS16, alcanzaba los 2.922 millones de euros frente a los 2.677 (IFRS16) millones a cierre de 2017, lo que equivale a un ratio deuda neta/EBITDA del 4,9x. Asimismo, Cellnex cuenta –a cierre de período– con acceso a liquidez inmediata (tesorería y deuda no dispuesta) por un importe de 1.685 millones de euros aproximadamente.

Las emisiones de Cellnex Telecom mantienen el rating «investment grade» (grado de inversión) de Fitch (BBB-) con outlook negativo, confirmado por la propia agencia este pasado mes de octubre. A su vez, S&P mantiene el rating BB+ con outlook estable confirmado por la propia agencia el pasado mes de junio.

Dividendo

El Consejo de Administración de Cellnex ha aprobado un pago de dividendo de 0,0535 euros, con cargo a la reserva de prima de emisión. La liquidación se hará efectiva en noviembre.

Este dividendo responde a la política anunciada en la Junta de Accionistas de 2017 que comprometía un incremento interanual del dividendo en un 10% en el período 2017-2019.