Amazon gana un 38% más en el tercer trimestre por el fuerte avance de su negocio en la nube digital Las ventas del gigante mundial del comercio electrónico crecen más de un 13% y rozan ya los 503.540 millones de dólares en el acumulado anual

R. C. Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 22:29

El gigante mundial del comercio electrónico Amazon logró un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que representa una mejora del 38,2% respecto a su resultado en el mismo período de 2024. La principal razón de ese crecimiento fue el fuerte avance logrado en su negocio de servicios de computación para la nube digital ('cloud services'), que son usados por aplicaciones tecnológicas tan conocidas como Dropbox, Foursquare o HootSuite, entre otras.

La cifra de negocio de la multinacional fundada y dirigida por el multimillonario Jeff Bezos alcanzó los 180.169 millones de dólares (154.879 millones de euros) entre julio y septiembre, un 13,4% más que hace doce meses. En concreto, consiguió incrementar un 9,6% las ventas de productos hasta los 74.058 millones de dólares (63.663 millones de euros) y subir un 16,3% la comercialización de servicios hasta los 106.111 millones de dólares (91.216 millones de euros).

Los ingresos de Amazon en Norteamérica alcanzaron en el tercer trimestre un total de 106.267 millones de dólares (91.350 millones de euros), un 11,2% más, mientras que a nivel internacional la compañía facturó 40.896 millones de dólares (35.155 millones de euros), un 14% más, según señala Europa Press. En el caso de sus servicios para la nube digital (englobados bajo las siglas AWS), alcanzó una cifra de negocio entre julio y septiembre de 33.006 millones de dólares (28.373 millones de euros), un 20,2% más.

Gana un 44% más en el año

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, Amazon obtuvo un beneficio neto de 56.478 millones de dólares (48.550 millones de euros), un 44% por encima del resultado contabilizado un año antes. A su vez, los ingresos de la compañía sumaron 503.538 millones de dólares (432.857 millones de euros), un 11,9% más.

«Seguimos observando un fuerte impulso y crecimiento en Amazon, ya que la IA (inteligencia artificial) impulsa mejoras significativas en todos los ámbitos de nuestro negocio», declaró Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon, quien destacó el crecimiento de AWS «a un ritmo que no veíamos desde 2022».

De cara al último trimestre del año, la compañía espera que sus ventas netas se sitúen entre 206.000 y 213.000 millones de dólares (177.084 y 183.101 millones de euros). Ello supondría un crecimiento de entre el 10% y el 13% interanual, incluyendo un impacto favorable de aproximadamente 190 puntos básicos debido a las fluctuaciones cambiarias.

Asimismo, la multinacional prevé que el resultado operativo del cuarto trimestre oscile entre 21.000 y 26.000 millones de dólares (18.052 y 22.350 millones de euros), en comparación con los 21.200 millones de dólares (18.224 millones de euros) del cuarto trimestre de 2024.