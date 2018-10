Las coberturas más solicitadas del seguro de coche

Asistencia en carretera y rotura de lunas, entre las coberturas más demandadas en este tipo de seguros Miércoles, 3 octubre 2018, 11:08

Los dos factores que más pesan a la hora de contratar un seguro de coche se encuentran en el precio y la cobertura de la póliza. A la hora de consultar un comparador de seguros de coche, los usuarios suelen prestar especial atención a unas coberturas determinadas para terminar de decidirse. La personalización es una tendencia clara dentro del sector de los seguros, aunque en el caso de las pólizas de motor la contratación de un seguro de responsabilidad civil sea una obligación del propietario de un vehículo.

Entre las coberturas más demandadas por los conductores, destaca el de rotura de lunas. Uno de los problemas que más preocupan a los usuarios de un vehículo es que un accidente o un desafortunado incidente fortuito produzca la rotura de la luna delantera. Además de poner en peligro al conductor y pasajeros del vehículo, supone un importante desembolso económico a la hora de arreglarlo. La demanda de esta cobertura suele ser elevada, por lo que las compañías aseguradoras llegan a ofrecer hasta pólizas a terceros que incluyen esta cobertura extra.

La asistencia en carretera es otra de las coberturas preferidas por los usuarios. A la hora de conducir se pueden producir situaciones comprometidas como averías inesperadas, descarga de batería o pinchazos en neumáticos. Para afrontar este escenario del mejor modo, esta cobertura permite paliar los efectos negativos de este tipo de contratiempos. Los asegurados con esta cobertura se decantan por elegir la asistencia en carretera tanto en desplazamientos cortos como en viajes en larga distancia.

Además de estas dos opciones, otro tipo de coberturas que son elegidas preferentemente por los asegurados son la protección al conductor y el robo de vehículos, tanto a nivel integral como a los daños por intento de robo. La protección a la persona al volante no es estrictamente obligatoria, por lo que no resulta extraño quesea una de las más demandas, dotando de tranquilidad al conductor. No existe un seguro ideal predeterminado, sino que cada conductor intenta adaptar a sus necesidades las pólizas ofrecidas por las compañías. Cada conductor siempre intenta diseñar su seguro del coche dentro de las posibilidades que ofrece cada empresa aseguradora.