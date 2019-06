Comienza el Camino de Santiago solidario de la mano de BBVA Foto de familia momentos antes del inicio de la primera etapa. Esta iniciativa pretende recaudar fondos para hacer realidad los proyectos solidarios de cuatro asociaciones sin ánimo de lucro: ASDEGAL, Down Castilla y León, Down Galicia y Fundación Lukas LEONOTICIAS León Viernes, 28 junio 2019, 17:27

Este viernes ha dado comienzo la tercera edición de 'BBVA AM Solidarios Non Stop', reto en el que participarán más de 140 personas. Durante dos días recorrerán los 693 km que separan La Vela, en Ciudad BBVA (Madrid) de Santiago de Compostela. Esta iniciativa pretende recaudar fondos para hacer realidad los proyectos solidarios de cuatro asociaciones sin ánimo de lucro: ASDEGAL, Down Castilla y León, Down Galicia y Fundación Lukas. Un objetivo que ya alcanzaron en las dos primeras ediciones, donde sumaron más de 7.000 euros.

Compromiso, trabajo en equipo, solidaridad, esfuerzo y superación son los valores de este iniciativa promovida por BBVA. La salida ha sido esta mañana, a las 13:30 horas, desde la Vela, el edificio emblemático del banco ubicado en Ciudad BBVA (Madrid). La llegada está prevista para este domingo a las 15:00 horas a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

Para completar el reto, los participantes en esta carrera de relevos tendrán que atravesar en solo dos días la Comunidad de Madrid, las provincias de Segovia, Valladolid y León, y la Comunidad de Galicia. Los equipos participantes llevarán como testigo un bidón ciclista que se irán pasando en cada relevo hasta completar el trayecto. Las 28 etapas en las que se divide el recorrido se realizan en bicicleta, a excepción de las dos últimas, en Arzúa y O Pedrouzo, que también se harán a pie.

El momento de la salida de la Vela ha contado con la presencia de Paloma Piqueras, Head ofBBVA Asset Management & Global Wealth.«Por tercer año consecutivo desde BBVA Asset Management patrocinamos esta iniciativa solidaria. Con nuestro compromiso y apoyo al deporte inclusivo queremos poner al alcance de todos los colectivos la oportunidad de acceder a actividades de ocio junto con sus familias. La recaudación conseguida irá destinada íntegramente a promover cuatro proyectos de integración social. Solidaridad, inclusión y trabajo en equipo son los principales valores que mueven a todos nuestros participantes», ha declarado.