Imagen de las cestas de productos de León que se sortean E. Leclerc León

Estas navidades gana cestas con productos de León en E.Leclerc

E. Leclerc León sortea hasta 40 cestas de productos leoneses

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:15

Estas navidades tu mesa puede llenarse de productos de León gracias a E. Leclerc León. Hasta el sábado 20 de diciembre por compras superiores a 10 euros en el hipermercado y supermercados de E. Leclerc León participarás en un sorteo, mediante urna, de 40 cestas de productos leoneses valoradas en más de 160 euros cada una.

Apoyo al comercio local

Con esta campaña, una vez más, E. Leclerc quiere transmitir y apoyar al producto local, asegurando que una mesa de Navidad puede estar representada perfectamente con productos leoneses, y que su calidad es superior a cualquier otro producto de ámbito nacional.

De esta manera quieren agradecer a los clientes la confianza prestada y que puedan conseguir una de las cestas sorteadas.

