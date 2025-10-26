Davidovich sigue con la miel en los labios

Enric Gardiner Domingo, 26 de octubre 2025, 18:44 Comenta Compartir

Alejandro Davidovich tendrá que seguir esperando para ganar su primer título ATP. El malagueño cayó contra Joao Fonseca (6-3 y 6-4) en la final de Basilea, la cuarta que jugaba este año, y se le resiste su estreno como profesional.

El brasileño, por su parte, suma el segundo entorchado de su carrera deportiva y el más importante, tras haber triunfado en Buenos Aires a principios de año, además de hacer su estreno entre los treinta mejores del mundo a sus 19 años.

A Davidovich le sigue faltando esa pizca de suerte después de un 2025 espectacular en el que se ha metido en el top 15 de la ATP y ha disputado cuatro finales, pero sin la gloria de levantar un trofeo.

En Delray Beach a principios de año tuvo dos puntos de partido para ganar la final a Miomir Kecmanovic y uno de ellos se fue por un centímetro; en Acapulco le frenó un inspirado Tomas Machac y en Washington Alex de Miñaur le levantó tres puntos de campeonato y un 5-2 en contra en el tercer parcial.

Esta vez, Fonseca fue muy superior. No hubo mucho color en una final en la que el brasileño dominó con 29 golpes ganadores, los mismos con los que sometió a Jaume Munar en la semifinal. Además, sacó a la perfección, solo perdió el servicio en una ocasión y apenas cometió cinco errores no forzados. Pese a su juventud y su inexperiencia en esta clase de finales, el brasileño jugó una final prácticamente perfecta e hizo olvidar la crisis de resultados que vivía desde que ganó en Argentina en febrero. Esta victoria le va a colocar el 28 del mundo y se espera mucho de él de cara a un 2026 en el que tiene que dar el salto definitivo.

Siendo amarga la derrota, Davidovich ha completado el mejor año de su carrera y aún le queda el Masters 1000 de París que arranca este domingo. El malagueño aspira a terminar el año entre los quince mejores del mundo, aunque esta derrota frente a Fonseca le arrebata prácticamente todas las oportunidades que tenía para entrar en la Copa de Maestros de Turín.

En el torneo de Viena, que también finalizó este domingo, Jannik Sinner hizo cumplir los pronósticos y, aunque sufrió, se impuso a Alexander Zverev (3-6, 6-3 y 7-5) para conquistar su cuarto entorchado del año tras el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín. El italiano recorta diferencias en el ránking a Alcaraz, pero necesitará del título en París y que el murciano ceda antes de semifinales para poder llegar con una escasa ventaja de 60 puntos a Turín, donde el español solo defiende 200 por los 1500 del transalpino. Si Alcaraz alcanza la final en la capital francesa, será número uno a final de curso por segunda vez en su carrera deportiva, como lograron Bjorn Bor, Stefan Edberg y Lleyton Hewitt.