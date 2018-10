Presentación Piqué: «Soy positivo con Djokovic, creo que podemos llegar a un acuerdo» 01:02 Piqué habla en el acto de presentación de la nueva Copa Davis. / Foto: Fernando Alvarado (Efe) | Vídeo: Atlas El jugador del Barcelona y presidente de Kosmos recalca en la puesta de largo del acuerdo que certifica la disputa de la nueva Davis en Madrid que lo más importante son las selecciones EFE MADRID Miércoles, 17 octubre 2018, 19:51

Gerard Piqué, jugador del Barcelona y presidente de Kosmos, se ha mostrado esperanzado de llegar a un acuerdo para que el tenista Novak Djokovic pueda participar en la nueva Copa Davis que se disputará en Madrid los dos próximos años.

Piqué ha restado importancia a que no puedan participar los mejores jugadores del mundo porque, según ha insistido en IFEMA durante la presentación del acuerdo que certifica la disputa de la Davis en Madrid, lo más importante de la competición son las selecciones. Aún así, ha declarado que espera llegar a un acuerdo con Djokovic. El tenista serbio afirmó que, si tiene que elegir una competición por equipos, escogería la Copa del Mundo en vez de la nueva Copa Davis que organizará Madrid en 2019 y 2020.

«Cada caso es individual. En el tenis hay muchos partidos y torneos y van al límite. Nunca vas a saber si un jugador estará lesionado. Si no tiene lesión, Rafa Nadal estará. Federer, es un ídolo para todo el mundo, y respecto a la Copa Davis, no es de los jugadores que ha jugado más. No esperábamos que pudiera participar y si juega, sería fantástico. Le abrimos las puertas», ha dicho. «Con Djokovic soy positivo, creo que podemos llegar a un entendimiento con él. Puede ser el futuro número uno, le encanta jugar la Copa Davis. Nunca encontraremos una fecha perfecta. El calendario está muy compacto y es complicado», ha añadido.

Además, ha señalado que su viaje a China no fue a causa de las declaraciones de Djokovic (dijo que si tiene que elegir entre dos torneos por equipos, escogería el de la ATP) y dejó claro que fue al país asiático para buscar inversores. «Aproveché para hablar con Djokovic. Representa a los jugadores. Para llegar a un acuerdo con los jugadores, él es la cabeza de todo. Estamos en buena línea, hay que seguir hablando y estamos confiados en llegar a un acuerdo».

Un proyecto «muy sexy»

Piqué ha recordado que la Copa Davis es un torneo entre equipos y ha explicado que el cuadro perfecto, es decir, que vengan todos los jugadores 'top' es imposible. Por eso, quiere centrarse en los equipos. «Por ejemplo, Argentina puede traer jugadores muy buenos y en Madrid hay muchos argentinos. Los argentinos llenan estadios y crean un ambiente muy bueno, Gran Bretaña, lo mismo, nos puede dar mucho a la competición. No pensamos individualmente en los jugadores. Queremos que estén los mejores, pero queremos centrarnos en los equipos», ha manifestado.

Asimismo, Piqué ha indicado que ha hablado con todos los jugadores, incluido Rafael Nadal, y ha informado de que el tenista español se mostró muy «positivo» respecto a la organización de la Copa Davis en su nuevo formato en Madrid.

«Semana perfecta no la hay. Para el jugador, septiembre es más atractivo. Para el torneo, es noviembre. Hay que buscar algo que seduzca a las dos partes. Estáis muy preocupados en las grandes raquetas. De momento, Rafa, si no está lesionado, va a asistir. ¿Qué más queréis? Va a estar el número uno. Esperamos llegar a buen puerto en las negociaciones para que estén los mejores», ha aclarado.

Cuestionado por la presencia en la Copa Davis de Roger Federer, ha afirmado, después de calificar al tenista suizo como «posiblemente el mejor de la historia», que se encuentra en un punto de su carrera en el que prioriza los torneos «emblemáticos» porque «las piernas no dan para lo que dan» por su edad. «He hablado con gente de su entorno y no me han cerrado sus puertas. En septiembre no le da, porque tiene la Laver Cup. Pero a lo mejor Suiza no se clasifica para la fase final. Hay que centrarse en las selecciones. Es la única competición, por equipos, que representa a sus naciones. Hay muchas variables y los grandes pueden no clasificarse para la fase final».

Asimismo, ha reconocido que para organizar un torneo de gran envergadura como la nueva Davis, hay que buscar financiación «fuera» y ha definido el proyecto como «muy sexy» que se disfrutará en una «semana mágica». «Estamos para ayudar a crear una competición que por ella misma pueda generar beneficios para que se repartan entre las federaciones, que son las que mueven el tenis. Si no hay esta inversión, es imposible ver estrellas y el mundo del tenis se convertiría en un desierto. Queremos ayudarlas para que puedan invertir en nuevos talentos».

Por último, ha declarado que nunca ha hablado sobre sus negocios y sus viajes relacionados con la nueva Copa Davis con el presidente de su club, Josep María Bartomeu. «Estoy la mar de bien con el club y nada más».