El Rally de Astorga será puntuable CERT, Súper-CER y cuatro copas más

Más de cien pilotos son los que se espera en esta tercera edición de Astorga que se vislumbra como una de las más importantes de España al ser á sede del CERT, Súper-CER, Campeonato de Castilla y León de Rallyes de Tierra, Copa N5, Rally Cup N3, la Cup Toyota Kobe Motor y la Dacia Sandero Cup

El Rally de Tierra 'Ciudad de Astorga' ha entrado por todo lo alto en los calendarios nacionales de Tierra y es que aglutinará nada menos que tres campeonatos y cuatro copas. Este martes, el Ayuntamiento de Astorga, la Real Federación de Automovilismo, la Federación Castilla y León y la escudería organizadora 'ATK Motosport' han presentado en el Teatro Gullón esta competición que se celebrará el 28 y 29 de junio.

Se trata de la primera vez que Astorga entra a formar parte de los rallyes puntuables a nivel nacional y lo hace tras dos años de examen como preinspección para el CERT. Astorga esperan cerca de 100 pilotos para disputar en el III Rally 'Ciudad de Astorga' además del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, el Campeonato de Castilla y León y la Supercampeonato; la Copa N5, la Rally Cup N3 y la Cup Toyota Kobe Motor.

«Es el culmen del trabajo realizado desde hace tres años por la Concejalía del Motor del Ayuntamiento de Astorga y la escudería ATK por recuperar las antiguas pruebas de kars y motociclismo que Astorga organizaba en el Sierro y llevar esa tradición del automovilismo astorgano a donde nunca había llegado», expresó el Alcalde de Astorga, Arsenio García Fuertes, agradeciendo la intensa labor de su socio de Gobierno, Pablo Peyuca González, concejal del área organizadora.

Por su parte, la Escudería ATK señaló «el orgullo» para la escudería llevar el nombre de Astorga y el respaldo que le ha proporcionado la ciudad. «Hemos planteado una prueba en los alrededores de Astorga, muy cerquita, esperamos muy buena inscripción y que sea de gusto para los espectadores», añadió

El Presidente de la Federación Castilla y León, Carlos Jiménez, resaltó la importancia de esta prueba. «Esto no solo es un campeonato si no que forma parte del Supercampeonato donde se mezclan pruebas de asfalto y de tierra y se escogen a tan solo ocho ciudades». «Todo esto es debido a, algo que me llamo mucho la atención, que fue la creación de una Concejalía del Motor específica, la primera de España. Detrás de todo eso está Pablo Peyuca, principal artífice de que esto pueda estar aquí, así que agradecemos la implicación municipal. Estamos valorando mucho también a la Escudería ATK que en tres años han llegado a lo máximo, ahora hay que mantenerlo, pero para la federación de Castilla y León es un orgullo que nuestra comunidad autónoma albergue una prueba del Suercampeonato», expresó Jiménez.

El concejal Pablo Peyuca González agradeció el respaldo de las dos federaciones que trabajan «a pie de calle con las escuderías» y a todo el equipo humano que ayuda a esta pequeña ciudad a organizar nuestros rallyes. «Nos ha costado llegar hasta aquí, pero ha merecido la pena», remachó.

El encargado de cerrar el acto fue Manuel Aviñó, presidente de la RFEDA, que destacó que en las dos anteriores ediciones del Rally de Astorga se evaluó la calidad organizativa de la escudería ATK que ha entrado por la puerta grande, «en un certamen estrella que aglutina a las mejores organizaciones del panorama de rallyes. Hay una veintena de escuderías que luchan por estar a esta altura, así que esperemos que puedan mantenerse».

Por último, Aviñó recordó el valor turístico y económico del deporte de la automoción. Va a ser un activo para Astorga porque se aglutinan masas muy importantes de seguidores con un nivel adquisitivo relativamente alto, subrayó. La organización prevé un retorno económico para la ciudad de más de un millón y medio de euros en esta prueba.