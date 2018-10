MotoGP | GP Australia Marc Márquez: «Para luchar por la victoria dependemos de Iannone» Marc Márquez, en el box de Honda. / Afp En un entrenamiento oficial tenso por la amenaza de lluvia, el campeón del mundo fue capaz de sumar su quinta 'pole' de 2018 BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Sábado, 27 octubre 2018, 16:03

Marc Márquez disputa el Gran Premio de Australia con la tranquilidad de tener los deberes hechos. En un entrenamiento oficial tenso por la amenaza de lluvia, el campeón del mundo fue capaz de sumar su quinta 'pole' de 2018. Desde ese puesto buscará mantener la consistencia de resultados de este curso en una carrera a la que no llega como el máximo favorito.

¿Sale mañana a pelear con la maldición de 2014 y 2016?

Bueno, es una motivación extra para saber si continúa la maldición o puedo cambiarla, pero si tiene que continuar la maldición y sigo cada año así, no pasa nada. Pero sí que intentaremos cambiarla porque mañana será importante gestionar bien la carrera, será importante estar atentos a todos los factores e intentaremos luchar por el podio. Me gustaría estar mejor para luchar claramente por la victoria pero si miramos ahora mismo los papeles para luchar por la victoria dependemos de un piloto que se llama Iannone que está un pelín por encima de todos.

¿Algún mensaje después de la caída por parte de Honda? Se están jugando cerrar el Mundial de constructores…

No, no, mensaje nada. Estamos trabajando como en cada gran premio, trabajando con la mentalidad de intentar ganar la carrera y, si no, pues intentar estar en el podio que es mi objetivo de aquí a final de año. Intentar estar en todas las carreras como hemos hecho esta temporada en el podio y cuando cuadren las cosas... A veces la victoria la persigues pero lo tienes que sentir y es lo que intentaré hacer.

¿Está costando un pelín más?

Está costando un pelín más que el año pasado, lo esperábamos un poco aunque con respecto al año pasado hemos mejorado nuestros puntos débiles, ya lo había dicho en otros circuitos, como por ejemplo en Alemania; hemos mejorado nuestros puntos débiles pero los puntos fuertes han bajado un poco y en este circuito que teníamos algún punto fuerte pues ha bajado un poco y todas las Honda hemos sufrido bastante durante todo el fin de semana, si bien nosotros hemos podido sacarlo y poco a poco me estoy encontrando mejor.

¿Le sorprende lo de Iannone? Es rapidísimo con todo, con duro, con medio delante...

Bueno, sabía que Iannone iría rápido ya desde el jueves. Ya el año pasado hizo un gran fin de semana, ya cuando Maverick estaba en Suzuki aquí la moto funcionó muy bien, así que no me sorprende, aunque sí que la consistencia que tiene es increíble, así que mañana dependerá un poco de él, de si sigue inspirado o no, o cambia algo y podemos estar más cerca.

En la caída de la mañana no parecía que fuese rápido…

No, esta mañana sí que ha sido la caída más rara de todo el año, iba más lento, no iba tocando ni con la rodilla, iba muy poco inclinado, sin codo ni nada, pero bueno, se me ha ido saliendo de box, pero bueno esa caída no me ha preocupado, simplemente he cogido la moto he ido a box he cambiado neumático y he salido a hacer la vuelta rápida.

¿Es fácil o difícil en esta pista saber dónde está el límite?

Suele pasar que cuando hay frío sea en la pista que sea el grip suele mejorar un poco pero todo se convierte en mucho más rígido, las reacciones son mucho más agresivas y si aquí le sumamos el viento y la velocidad que llevamos en esta pista pues un pequeño error tiene como consecuencia un gran error y una grave caída.

¿Qué carrera intuye para mañana?

Yo intuyo más o menos una carrera como la del año pasado, todo dependerá de las primeras vueltas, dependerá un poquito de en medio qué es lo que pasa, pero sí que intuyo una carrera similar a la del año pasado.

¿Con el título ya en el bolsillo cómo vivirá la carrera, con menos presión?

No, lo mismo, la presión la sigo teniendo porque soy yo el que se auto exige y soy yo el primero que quiere estar delante y que quiere ganar la carrera y, sobre todo, terminarla, así que la presión y la mentalidad es la misma y la concentración igual que todo el año.

¿El hambre de ganar también?

Sí, sí, incluso más, pero tengo que auto controlarme.