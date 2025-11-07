Álex Márquez impone su jerarquía en Portimao

Jesús Gutiérrez Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

Sin el rey de MotoGP en la pista, el siguiente en la línea de sucesión es su hermano Álex Márquez, que está cumpliendo a rajatabla este papel. Desde que se aseguró el subcampeonato de la clase reina el último sábado en Malasia, el piloto de Gresini ganó la carrera del domingo y ha liderado los dos entrenamientos celebrados este viernes en el Autódromo Internacional do Algarve. «Me siento bien. No sé si soy la referencia o no, pero es verdad que los rivales no están muy lejos. Me he sentido muy bien desde la primera vuelta y siempre que sales a un circuito como éste, en el que es difícil coger el 'feeling', ser rápido desde la primera vuelta es buena señal», comentaba el piloto de Cervera.

El subcampeón de MotoGP lideró el entrenamiento libre de la mañana, por delante de Marco Bezzecchi, y se impuso también en la práctica de la tarde, esta vez por delante de Pecco Bagnaia. Siempre con la presencia amenazante de Pedro Acosta en los primeros puestos. Es decir, los sospechosos habituales de esta parte final de la temporada, pero con el capo de la categoría reina, marcando el paso.

La presencia de unas gotas de agua alteró los instantes finales de la sesión vespertina, justo cuando los pilotos tenían que pasar por boxes para poner neumático blando y buscar la vuelta rápida que les asegurase el pase a la Q2. Afortunadamente, no llegó a calar el asfalto y los tiempos fueron bajando en esos minutos decisivos de práctica, donde emergió la figura de Álex Márquez, para imponerse por 30 milésimas al piloto oficial de Ducati, Bagnaia; y por 88 a Pedro Acosta, que persigue esa ansiada victoria que no acaba de llegar. El cuarto este viernes, Marco Bezzecchi a una décima, es el que defiende la tercera posición en la clasificación general ante su compatriota y ante el murciano. Así que se espera uno de los fines de semana más apretados de la temporada.

Al margen de los cuatro primeros, las Honda también completaron un gran viernes en Portimao, con Joan Mir en quinta posición y Johann Zarco sexto. A continuación, clasificaron otras dos Ducati satélites, las de Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio. Volvió a destacar Pol Espargaró con la novena posición que le lleva directo a la Q2, y cerró ese top 10 que se libra de la Q1, el rookie Ai Ogura.

Manu González, al ataque

La categoría de Moto2 acapara muchos de los focos este fin de semana, con el duelo por el título entre Manu González y Diogo Moreira. El brasileño cuenta con una ventaja de 9 puntos y tendrá este fin de semana su primera bola de campeonato, pero el español no se lo va a poner fácil y como demostró desde el viernes. Manu acabó cuarto mientras que Moreira solo pudo ser 12º y promete salir al ataque ahora que el piloto madrileño es el cazador. Aunque no se fía del resultado de su rival, que acostumbra a tomarse los viernes con tranquilidad.

El que puede ser juez y parte de la categoría en Portimao es Arón Canet, que ya ganó aquí el año pasado y que desde el primer entrenamiento libre ya se ha mostrado como el rival a batir. El piloto valenciano mantiene todavía opciones remotas de ser campeón, pero por su cabeza pasa sobre todo conseguir un triunfo que no logra desde el mes de abril en Qatar. Canet acabó por delante del británico Dixon y de Albert Arenas, que precisamente este fin de semana anunció que dejará el Mundial al término de esta temporada.

Y en Moto3, el más rápido fue el joven piloto manchego, David Almansa, que se ha impuesto al japonés Furusato y a Máximo Quiles. El joven rookie busca el subcampeonato, que todavía está en juego en la categoría pequeña, y tiene que remontarle 14 puntos a Ángel Piqueras, que ha sido octavo este jueves.