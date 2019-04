Entrenamientos Alonso vuelve a hacer la maleta: de Baréin a Paul Ricard Fernando Alonso, este miércoles durante los test en Baréin. / Hamad I Mohammed (Reuters) Los test de Fórmula 1 acaban en el circuito de Sakhir y el asturiano se dirigirá a los entrenamientos con Toyota en el trazado francés DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Miércoles, 3 abril 2019, 20:07

Fernando Alonso decía que uno de los motivos para dejar la Fórmula 1 era que le cansaban los viajes y que le apetecía parar. Sin embargo, está siendo la jubilación más ajetreada de la historia. El asturiano acabó este miércoles su labor de probador de McLaren (y de Pirelli) con 69 vueltas que dejaron bien satisfechos tanto a los hombres del suministrador de neumáticos como a su equipo, para quitarse el mono de Fórmula 1, hacer inmediatamente la maleta y coger su enésimo avión para dirigirse a Paul Ricard.

Y es que Fernando Alonso está en medio de la recta final de la supertemporada del Mundial de Resistencia. El español va a participar con Toyota en los test que se van a celebrar en el circuito francés (propiedad de Bernie Ecclestone) para preparar las 6 Horas de Spa y las 24 Horas de Le Mans del próximo mes de junio. Alonso tendrá que llevar abrigo, ya que este miércoles, a diferencia de lo que pasó en Baréin, la niebla y la lluvia recibieron a los pilotos e ingenieros que fueron al trazado galo a ir colocando los equipos para las pruebas que se disputarán este jueves y viernes.

Alonso se va con la satisfacción del trabajo hecho. «Ha sido positivo volver a estar en el coche estos últimos dos días. Espero haber podido ayudar al equipo y a Pirelli con su desarrollo de neumáticos al completar casi 70 vueltas cada día. Es agradable estar de forma activa en un coche de Fórmula 1 y vivir la evolución del coche y los neumáticos. Así que todo ha salido bien y estoy contento», resumía el español, en declaraciones facilitadas por McLaren.

«Quizá un día me subo a un Fórmula 1 y hay un tipo con el mismo coche que es más rápido que yo. O quizá en otro tipo de coche y un tipo es más rápido que yo con el mismo. Hasta donde sé, nunca ha pasado» Fernando Alonso

El asturiano no tendrá tiempo para regodearse en lo aprendido con el MCL34, ya que el TS050 le espera en Paul Ricard. Y este ajetreo, lejos de divertirle, le supone un esfuerzo extra. Alonso estos días ha tenido que responder de manera constante acerca de su futuro, ya no sólo por si va a volver o no a la Fórmula 1 como piloto oficial, sino cuándo se retirará. Lejos de tirar de falsa modestia, Alonso fue contundente: «Mientras tenga la capacidad y me sienta bien, seguiré. Quizá un día me subo a un Fórmula 1 y hay un tipo con el mismo coche que es más rápido que yo. O quizá en otro tipo de coche y un tipo es más rápido que yo con el mismo. Hasta donde sé, nunca ha pasado, así que seguiré pilotando», dijo al respecto. Y eso implica que seguirá en el WEC, en Daytona, en el Dakar, en la F1 o en la Indy.

La próxima oportunidad que tendrá Alonso de subirse al McLaren será en los test posteriores al GP de España de Fórmula 1, en Montmeló.

Sainz se desdobla

McLaren ha sido uno de los equipos con más trabajo en estos dos días. Además de Alonso, Lando Norris y Carlos Sainz también han tenido mucha faena en las jornadas de test, especialmente el madrileño, que probó para Pirelli además de para su propio equipo. Sainz se turnó con Alonso para ensayar con los compuestos de 2020, por lo que todos los datos y sensaciones que pueda obtener de las 60 vueltas que dio son más que positivos para su preparación. A estas hay que unir los 21 giros que dio por la tarde con el McLaren, que le valieron para marcar un buen 1:29.795 que le colocó cuarto en la tabla de tiempos final del día.

«Ha sido un test productivo y positivo para nosotros y hemos recogido datos valiosos para la fábrica. Unos días para recargar fuerzas y volvemos la semana que viene para el GP de China» Carlos Sainz

«Hoy se ha parecido más a un día de test normal, sin lluvia en el desierto», bromeaba Sainz al final del día por la inesperada meteorología de la jornada anterior en Baréin. «Ha sido un test productivo y positivo para nosotros y hemos recogido datos valiosos para la fábrica. Unos días para recargar fuerzas y volvemos la semana que viene para el GP de China», dijo el madrileño, que cuenta sus dos carreras con McLaren por abandonos.

Más información El regreso de Alonso a la F1, tan difícil como la lluvia en el desierto

Este miércoles también sirvió para ver de nuevo en acción a Mick Schumacher, el gran foco de todas las miradas, aunque con menos protagonismo que el día anterior. Cambió el Ferrari por el Alfa Romeo, e irónicamente casi clava su mejor tiempo: el martes con el SF90 hizo un 1:29.976 y este miércoles, 1:29.998 con el C37. De momento, las expectativas superan con mucho su rendimiento, si bien su margen de mejoría es muy amplio.