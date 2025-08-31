Volver al inicio 67 ¡¡¡ CINCO VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y TODAVÍA NO HAN TOCADO EL MCLAREN !!! Quedarán muy pocos giros cuando se reinicie este entretenido y accidentado Gran Premio de los Países Bajos. 66 ¡¡¡ LANDO NORRIS HA APARCADO EL MCLAREN, QUE LE HA FALLADO POR UNA FUGA DE ACEITE, HA SALTADO LA VALLA Y SE HA SENTADO EN UNA LADERA COMPLETAMENTE ABATIDO !!! Entra en el podio Isack Hadjar, mientras que Fernando Alonso es noveno (y que puede ser octavo debido a los 15 segundos que arrastra de sanción Kimi Antonelli). Nadie entra a boxes. 66 ¡¡¡ LANDO NORRIS FUERA !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS FUERA !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS FUERA !!! ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA !!! ¡¡¡ SEIS SEGUNDOS PARA LA CONCLUSIÓN !!! ¡¡¡ ZARPAZO DE ÓSCAR PIASTRI POR EL MUNDIAL !!!! 65 ¡¡¡¡ SE HUNDE PIERRE GASLY Y FERNANDO ALONSO ES DÉCIMO !!! ¡¡¡¡ Y ATENCIÓN QUE HAY HUMO EN EL MONOPLAZA DE LANDO NORRIS !!!! 64 ÓRDENES DE ASTON MARTIN: Lance Stroll tiene las ruedas más jóvenes que Fernando Alonso y han dejado pasar al canadiense que entra en la zona de puntos. El español está contra las cuerdas pendiente de que Kimi Antonelli no le saque 15 segundos, y todo ello sin que Yuki Tsunoda, cuyos blandos han bajado el rendimiento, no le adelante. 63 ¿¿Y POR DELANTE QUÉ?? Lando Norris está a seis décimas del DRS de Óscar Piastri. Mientras que Isack Hadjar a tres décima del DRS de Max Verstappen en la lucha por el podio. 62 ¡¡¡ 10 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y CINCO SEGUNDOS MÁS PARA KIMI ANTONELLI, QUE YA SUMA 15 SEGUNDOS !!! Algo que podría favorecer a un Fernando Alonso, al que se le ha colado un descomunal Oliver Bearman con el HAAS. 61 ¡¡¡ 12 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN Y OLIVER BEARMAN ADELANTA A FERNANDO ALONSO !!! Está en el alero por la posición de puntos, detrás cuenta con Lance Stroll que debería hacer labor de equipo para frenar a un embalado Yuki Tsunoda con los blandos. 59 ¡¡¡ Y CUIDADO CON AQUELLOS QUE TIENEN NEUMÁTICO MÁS BLANDO QUE FERNANDO ALONSO Y QUE ESTÁN POR DETRÁS !!! Oliver Bearman es décimo con medios, y Yuki Tsunoda ya ha efectuado dos adelantamientos y es 12º con blandos. 58 ¡¡¡ SE RELANZA POR SEGUNDA VEZ EL GRAN PREMIO PERO SIN NOVEDADES !!! Lando Norris lo ha intentado con Óscar Piastri pero no ha podido, al igual que Fernando Alonso con Pierre Gasly en lucha por la octava plaza. 57 Se marcha el coche de seguridad. 15 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN DEL GRAN PREMIO DE LOS PAÍSES BAJOS. 56 KIMI ANTONELLI SERÁ SANCIONADO CON 10 SEGUNDOS (está en la séptima posición). Mientras, Pierre Gasly no ha ingresado a boxes por lo que rueda con unos duros viejos del que debería dar cuenta un Fernando Alonso, que ahora es noveno, que tiene la vuelta rápida y que va a más. Y por arriba se abren las opciones puesto que en el relanzamiento Max Verstappen, con blandos, podría apretar a los dos McLaren, que siguien con duros. 53 ¡¡¡¡ ACCIDENTE DEL OTRO FERRARI !!! Kimi Antonelli ha golpeado a Charles Leclerc en la Peraltada de la 3 y destroza todas las opciones del Cavallino Rampante. El Mercedes debería ser sancionado que, aparte, ha entrado a boxes porque su monoplaza también ha sido dañado. 52 ¡¡¡¡ FERNANDO ALONSO SE QUITA DE ENCIMA A FRANCO COLAPINTO Y YA ES 14º !!! ¡¡¡ EN BUSCA DE LA HEORICA POR LOS PUNTOS A 20 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN !!! 51 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO HA ELIMINADO A LOS SAUBER !!! Le ha costado más el alemán que el brasileño, pero aún así continua en 15ª posición. Ahora toca los Alpine, con un Pierre Gasly que no se lo pondrá nada fácil. 50 FERNANDO ALONSO NO PUEDE. Quizá presa de la precipitación, ha apostado por los "Under Cut", pero adelantar en un circuito tan estrecho como Zandvoort es una quimera, y menos con pilotos ayudados por el DRS. No le salió bien la jugada del primero por el accidente de Lewis Hamilton. Y en este segundo, la empresa es más complicada hasta que los HAAS no desaparezcan. 47 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO EN DRS DE LOS SAUBER !!! ¡¡¡ VEREMOS SI VUELVE A ATASCARSE EN UN CIRCUITO MUY COMPLICADO DE ADELANTAR !!! Lo que está claro es que muy complicado que paren todos los pilotos que le anteceden (salvo tres), y que se están ayudando con el DRS. 45 ¡¡¡ LANDO NORRIS A DOS DÉCIMAS DE DRS DE ÓSCAR PIASTRI !!! ¡¡¡ AMBOS A 7 SEGUNDOS DE MAX VERSTAPPEN !!! El tulipán, a su vez, tiene un colchón de dos segundos para mantener su posición de podio. 43 Fernando Alonso recuerden que viajaban con Kimi Antonelli que ahora mismo es sexto porque el coche de su compañero George Russell está girando muy lento. Vuelta rápida para el asturiano, que ahora tiene pista libre. 41 ¡¡¡ SEGUNDA PARADA EN BOXES PARA FERNANDO ALONSO !!! ¡¡¡ SU EQUIPO LE HACE CASO Y AHORA LE TOCARÁ REMAR DESDE EL ANTEPENÚLTIMO PUESTO !!! Salvo los HAAS, y quizás su compañero Lance Stroll, no se tiene previsto parar más. 40 Y LA AVENTURA POR DELANTE SIGUE IGUAL AUNQUE LANDO NORRIS SE ACERCA PAULATINAMENTE A ÓSCAR PIASTRI. A 3 décimas del DRS. Max Verstappen vigila a cuatro segundos pero con la cercanía de un Isack Hadjar descomunal y Charles Leclerc que sigue bajo investigación. 38 FERNANDO ALONSO QUEJÁNDOSE AMARGAMENTE DEL TRÁFICO DONDE SE HALLA INVOLUCRADO. Y todo ello porque los HAAS no han parado y ello están dificultando la progresión tanto del asturiano como de Yuki Tsunoda. 37 Y cuyas principales novedades han sido la retirada de Lewis Hamilton, la aparición de gotas de lluvia con su consecuente incertidumbre, y el toque entre Liam Lawson y Carlos Sainz, que han dilapidado sus opciones de puntos en este Gran Premio. 36 ¡¡¡¡ LLEGAMOS AL ECUADOR DEL GRAN PREMIO DE LOS PAÍSES BAJOS !!!! Vamos camino de un nuevo doblete de McLaren, que pueden ser acompañados por un Max Verstappen que, con otra estrategia diferente, está arriesgando para hacer podio en su casa. 35 ¡¡¡ NO PUEDE FERNANDO ALONSO CON YUKI TSUNODA !!! ¡¡¡ PERO SI KIMI ANTONELLI SOBRE ALEXANDER ALBON Y ES SÉPTIMO !!! Momento de adelantamientos. Vemos intentos de todos los colores, menos por parte del asturiano. 34 La FIA sanciona a Carlos Sainz por considerar que ha sido el madrileño ha provocado el pinchazo tanto del RB de Liam Lawson como del suyo propio. Pesadilla para el ex de Ferrari. 33 SE MARCHA EL COCHE DE SEGURIDAD Y NOS OFRECE UNA BATALLA DESCOMUNAL POR LA QUINTA POSICIÓN ENTRE CHARLES LECLERC Y GEORGE RUSSELL. 32 COCHE DE SEGURIDAD VIRTUAL POR LA APARICIÓN DE TROZOS DE FIBRA DE CARBONO EN PISTA. 30 TRENECITO POR DETRÁS DE LANCE STROLL QUE VIEJA EN EL NOVENO LUGAR. Los dos HAAS, Yuki Tsunoda y Fernando Alonso, aparte de Pierre Gasly forman un grupo que siguen con opciones intactas por los puntos. Recuerden que los HAAS tienen que parar, que Yuki Tsunoda viaja con medios y que Lance Stroll paró muy pronto en el día de hoy. 28 PIT LANE PARA LIAM LAWSON, QUE COLOCA BLANDOS, Y CARLOS SAINZ QUE TAMBIÉN USA BLANDOS Y CAMBIA EL ALERÓN DELANTERO. Se echó encima el madrileño del australiano en la primera curva del circuito, y han tocado neumáticos. 27 ¡¡¡¡ PINCHAZO DE CARLOS SAINZ EN LA REANUDACIÓN !!! ¡¡¡ SE HA TOCADO CON LIAM LAWSON !!! Entra Lance Stroll en punto y Kimi Antonelli es octavo. Un incidente que ha influido en que Yuki Tsunoda le arrebate una posición a Fernando Alonso (13º). 26 Se marcha el Safety Car. También hay que recordar que Lance Stroll hizo la parada para colocar duros a principio de carrera; por lo que hay tres posiciones que Fernando Alonso debería recuperar. Solo le faltaría uno para entrar en puntos. 25 Ya todos por detrás del coche de seguridad. Todos con duros quitando Max Verstappen, que sigue arriesgando con un neumático más rápido pero menos duradero como el medio. Carlos Sainz ha recuperado una plaza (la de Lewis Hamilton) y es octavo; mientras que Fernando Alonso, que iba muy retrasado merced a su intento de "Under Cut", es ahora 14º, si bien es cierto que los dos HAAS tienen que parar. 23 Lewis Hamilton ha perdido el control de su Ferrari en la peraltada de la curva 3. Parecía controlar su monoplaza como ha hecho Max Verstappen en la primera vuelta del circuito, pero al final se ha topado con el muro, provocando la desbandada a boxes. 23 ¡¡¡ ACCIDENTE DE LEWIS HAMILTON !!! ¡¡¡ COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA !!! 22 50 VUELTAS PARA LA CONCLUSIÓN. Si no hay lluvia, Fernando Alonso no parará más. Delante de él, Lance Stroll que no debería perjudicarle en este intento de "Under Cut" sobre Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli que aún no ha parado. Y por qué no los Williams. 21 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO SE HACE CON LA POSICIÓN DE YUKI TSUNODA !!! ¡¡¡ A VER QUE PASA CON KIMI ANTONELLI !!! ¡¡¡ Y OJO QUE LA LLUVIA CADA VEZ ESTÁ MÁS PRESENTE LO QUE SERÍA LETAL PARA EL ASTURIANO !!! 20 FERNANDO ALONSO A BOXES. INTENTO DE "UNDER CUT" SOBRE YUKI TSUNODA Y KIMI ANTONELLI PARA FERNANDO ALONSO QUE AHORA RUEDA EN ÚLTIMA POSICIÓN. Duros para el asturiano. 19 Y POR DELANTE NO HAY VARIACIONES. Tres segundos entre Óscar Piastri y Lando Norris. Ambos aventajan en 10 segundos a Max Verstappen, que tendrá que parar primero y que bajaría muchas posiciones porque todo el pelotón de pilotos está muy apretado. 17 Se aprecian pequeñas gotas en algunas curvas del circuito pero de momento no condiciona la carrrera. Se abre la ventana de parada para los blandos, que están sobreviviendo gracias a estas temperaturas tan frescas. Vaya pesadilla tienen Kimi Antonelli y Fernando Alonso con Yuki Tsunoda. 16 El Aston Martin de Lance Stroll soltando trozos de fibras de carbono que han podido afectar a Lando Norris y a Oliver Bearman. Problemas en el Sauber de Gabriel Bortoleto. Y Pierre Gasly se hace con el puesto de Franco Colapinto por órdenes de Alpine. 13 Y mientras tanto todos mirando al cielo, porque en los radares se están formando nubes que podrían descargar ligera agua que podrían influenciar en el desarrollo de la carrera. Eso implica que las estrategias tarden en aparecer. 12 KIMI ANTONELLI Y FERNANDO ALONSO NO SON CAPACES DE ADELANTAR A YUKI TSUNODA Y ESO LES PUEDE LASTRAR A LA HORA DE ALCANZAR LA ZONA DE PUNTOS EN BENEFICIO DE WILLIAMS. Por delante Max Verstappen ya ha sido alcanzado por el duo formado por Isack Hadjar y Fernando Alonso. 9 ¡¡¡ SE CAEN LOS BLANDOS DE LOS RED BULL !!! ¡¡¡ LANDO NORRIS YA ES SEGUNDO !!! POR FUERA EN LA PRIMERA CURVA DE LA CARRERA. 8 En plena fase de ahorro de neumáticos, los puntos calientes se sitúan en ese cuarto lugar donde Charles Leclerc está pegado a Isack Hadjar; y en ese noveno lugar donde los Williams pueden sentir la presión del Mercedes de Kimi Antonelli, del Red Bull de Yuki Tsunoda y de Fernando Alonso. 6 TRENECITO DETRÁS DEL NOVENO PUESTO DE CARLOS SAINZ. Alexander Albon y Yuki Tsunoda tras el madrileño. Pero detrás de ellos, Kimi Antonelli, Fernando Alonso y Pierre Gasly empiezan a agolparse en los retrovisores. Bonito atasco en la lucha de los puntos. 4 DRS ABIERTO. Y los pilotos empiezan a gestionar neumáticos. Isack Hadjar, cuarto, pierde comba con Lando Norris y ahora el francés empezará a sentir la presión de Charles Leclerc. Se empieza a diferenciar el podio de la carrera. 2 ÓSCAR PIASTRI PONE TIERRA DE POR MEDIO CON RESPECTO A MAX VERSTAPPEN, Y ÉSTE, COMO JUEZ DEL MUNDIAL, HACE LO PROPIO CON LANDO NORRIS. A partir de ahí, todos los pilotos están en posición de DRS con respecto al monoplaza que le antecede. 1 Muy bien por Charles Leclerc que sigue en su paulatina progresión en este fin de semana. Ayer ya consiguió superar a Lewis Hamilton y, en esta salida, ha podido hacerlo con George Russell para ser quinto. Y mal Fernando Alonso que se ha caído de los puntos para rodar ahora 13º. 1 ¡¡¡ SALIDA APASIONANTE DONDE MAX VERSTAPPEN SE HA HECHO FÁCIL CON LA POSICIÓN DE LANDO NORRIS !!! ¡¡¡ HA SUPERADO POR FUERA AL MCLAREN EN LA PRIMERA CURVA Y HA CONSEGUIDO CONTROLAR EL COCHE EN LA PERALTADA MIENTRAS APRETABA A ÓSCAR PIASTRI!!! Vuelta de formación en marcha. Y atención que Red Bull arriesga y coloca en los monoplazas de Red Bull el neumático blando. Max Verstappen va a por los McLaren en un circuito que luego adelantar se antoja muy complicado. Blandas también para Franco Colapinto y Nico Hulkenberg. Duros para los HAAS que retrasarán su parada. Oliver Bearman saldrá desde el Pit Lane. Todo preparado en la parrilla de salida del circuito de Zandvoort, al que se darán 72 vueltas. El cielo se encuentra totalmente encapotado, y la lluvia podría aparecer aunque, seguramente, al final de la tarde. Se destapan las lonas de las ruedas, los co-equipiers corren hacia sus puestos. A punto de comenzar la parte final de la temporada 2025. Cuenta con dos zonas de DRS, una en la recta que sale tras la curva 10 en el segundo secto, y la otra justo antes de entrar en la curva 13, para entrar en la recta de meta, que es donde más probable adelantar en un circuito que no es apto para ello y que tiene una amplia escapatoria, por lo que la presencia del Safety Car puede brillar por su ausencia. Zandvoort es un trazado montañoso de sube y baja sobre las dunas de las playas que están bajo el nivel del mar (el Mar del Norte). Su principal atracción en la famosa curva Tarzán, que es una pequeña herradura peraltada con 18 grados de inclinación que recuerda a la del Indianapolis Motor Speedway. Y todo ello en un Gran Premio de los Países Bajos que volvió al Gran Circo tras la pandemia, y que, a pesar de que no es el momento de Max Verstappen, la marea “oranje” no desfalla a pesar de que podría desaparecer en dos años. En su casa, el tetracampeón del mundo ha ganado con pole position en tres de sus cuatro citas, y en la otra fue segundo. Y en la cola de la Q3 los españoles: Carlos Sainz en un meritorio noveno lugar y Fernando Alonso, décimo; aunque con la vista puesta en remontar posiciones puesto que, en los segundos entrenos libres de este fin de semana (el de las tandas largas), el asturiano solo fue superado por Lando Norris, demostrando que las mejoras del Aston Martin para esta recta final de la temporada pueden ser muy positivas. También detrás del francés de RB nos encontramos a unos Ferrari que están adoleciendo en este fin de semana unos grandes problemas de inestabilidad, y que ayer consiguieron asomarse a unas posiciones más decentes que las que apuntaban. Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton por media décima. Al frente de ese grupo de clase media nos encontramos a Isack Hadjar cuajando la mejor clasificación de su vida en la Fórmula 1. Por delante de un George Russell (quinto) que no fue sancionado por su maniobra peligrosa con Fernando Alonso en la Q1, empujando al Pit Lane cuando iba a completar una vuelta buena. Ayer, después de que Lando Norris dominase todos y cada uno de los entrenos libres, en clasificación la diferencia fue nimia a favor del australiano, tan solo 12 milésimas entre ambos, con un Max Verstappen (tercero) que se acercó a dos décimas; y con todo el resto de pilotos a al menos medio segundo de distancia. Pero hoy la pole position es para Óscar Piastri que, por tanto, se convierte en el gran favorito para la victoria en un circuito muy complicado de adelantar. Tanto es así que las últimas cuatro ediciones en Zandvoort han visto al poleman ganar la carrera. El último Lando Norris, que jamás ha repetido triunfo en un Gran Premio. No hay rivales. Solo ellos. Solo separados por nueve puntos insignificantes, Lando Norris está logrando, poquito a poco, recortar la rémora que tenía con Óscar Piastri. En los últimos cuatro Grandes Premios, cuatro dobletes para McLaren, y tres victorias para el piloto inglés. Los de Woking han logrado 11 victorias en 2025, su tercer mejor año en la historia de la Fórmula 1. Y ha subido al podio a sus pilotos en 24 ocasiones en este 2025 en la Fórmula 1. Han igualado los 24 que consiguieron en 2007 con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, su segundo mejor registro en un año en la competición. Hoy puede igualar el mejor (25 en el legendario 1988). McLaren puede igualar el mejor registro de dobletes en carrera consecutivos para un equipo en la Fórmula 1: 5, logrado por Ferrari (2 veces) y Mercedes (3 veces). La escudería germana fue la última en conseguirlo entre Australia y España en 2019. Y por supuesto solo hay dos favoritos, y una sola escudería. Tanto Óscar Piastri como Lando Norris se jugarán el todo por el todo en este estío europeo, en Asia, América y Oriente Próximo en poco más de tres meses sin cuartel en una temporada sin duda de récord para la escudería británica. Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del motor en general, y a los fieles seguidores de la Formula 1 en particular. Comienza la última parte de la temporada 2025 con el Gran Premio de los Países Bajos. A partir de esta carrera, solo nos quedan 10 pruebas apasionantes para dilucidar quien sucederá a Max Verstappen como campeón del mundo.

Volver al inicio Final Nosotros ponemos punto y final por hoy tras haberles contado todo lo sucedido en la parrilla, regresaremos mañana con la carerra. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Q3 A pesar de su pole en Zandvoort en 2024, el año pasado en este circuito el triunfo en carrera fue para Lando Norris, veremos qué sucede mañana. Q3 Segunda pole consecutiva de Óscar Piastri en el Gran Premio de Países Bajos. Es el segundo que repite pole en años consecutivos en este circuito en el siglo XXI tras Max Verstappen (tres entre 2021 y 2023). Q3 Esta es la primera pole de Piastri desde que la lograra en el Gran Premio de España. Tras ganar cuatro de las primeras seis carreras de la temporada, el australiano solo ha ganado dos de las últimas ocho. Q3 Quinta pole de la temporada para Oscar Piastri, frente a las cuatro que tienen Lando Norris y Max Verstappen. El australiano buscará mañana su séptima victoria en carrera de la temporada. Q3 Finalmente, Carlos Sainz ha sido noveno y Fernando Alonso décimo. Q3 ¡Cuarto mejor tiempo para Isack Hadjar! Tras Óscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. Q3 Octava posición para Sainz y novena para Alonso pero aún tiene que marcar su tiempo Hadjar que estaba siendo el más rápido en el primer sector. Q3 Leclerc marca el quinto mejor tiempo, ahora Hamilton consigue superar a Carlos Sainz pero no a Leclerc. Q3 Lando Norris no consigue bajar el tiempo de Piastri y el australiano se va a llevar la pole en esta clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Q3 Sigue la pelea entre los McLaren por las dos primeas posiciones, de momento el líder del Mundial gana la partida a su compañero. Q3 Los cuatro primeros en este tercer turno son los mismos y en el mismo orden en la general del Mundial de pilotos, Piastri, Norris, Verstappen y Russell. Q3 Óscar Piastri mejor tiempo momentáneo con 1:08.662, segundo Norris a 012 milésimas. Q2 Tras este segundo turno, se quedan fuera Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly y Alexander Albon. Q2 En su último intento se cuela también Fernando Alonso con el séptimo mejor tiempo, deja fuera a Kimi Antonelli. Q2 Lawson se mete séptimo y deja fuera en este momento a Yuki Tsunoda. Q2 No fallan los McLaren, con Lando Norris liderando este segundo turno, seguido de Óscar Piastri. Q2 Buen tiempo ahora de Carlos Sainz que se coloca séptimo y le puede valer para meterse en el tercer turno de esta clasificación. Q2 Albon, Alonso, Lawson, Sainz, Bortoleto ahora miso fuera de la Q3. Q1 El último en meterse ha sido Gabriele Bortoleto, 15º, se quedan fuera de la Q2 Franco Colapinnto, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Lance Stroll. Q1 Esteban Ocón es el único que queda ya en pista y tampoco pasa el tiempo de corte. Q1 Hulkenberg completa su vuelta pero tampoco consigue meterse entre los 15 primeros. Q1 Tiempo cumplido, Tsunoda mejora el tiempo de Colapinto y le deja fuera. Q1 Norris, Piastri y Verstappen siguen en las primeras tres posiciones, ahora mismo Bortoleto, Tsunoda, Colapinto, Ocón y Stroll estaría fuera de la Q2. Q1 Sale de nuevo Charles Leclerc para mejorar su tiempo, ahora mismo es 14º por detrás de Carlos Sainz. Q1 Problemas para Lance Stroll que se baja del monoplaza, parece que está dañado tras salirse de la pista en el inicio de la prueba. Q1 Todavía siete minutos por delante de este primer turno y todavía quedan pilotos como Franco Colapinto o Esteban Ocon que aún no han marcado tiempo. Q1 Buen tiempo de Fernando Alonso en esta vuelta, cuarto a 481 milésimas de Lando Norris. Q1 1:09.469 es el tiempo que establece ahora Lando Norris, el mejor por el momento de este primer turno, seguido de Óscar Piastri. Q1 Max Verstappen marca ahora el mejor tiempo, bajando la marca anterior establecidad por Lewis Hamilton. Q1 Accidente de Stroll, bandera amarilla en pista. Q1 Comienzan ya a salir los primeros pilotos, Tsunuda, Ocon y Bearman ya en su primera vuelta en esta Q1. Ahora mismo solo nueve puntos les separan en la clasificación del Mundial, Piastri con 284 puntos y Norris con 275, por lo que podría haber cambios interesantes tres este Gran Premio de Países Bajos. En los últimos cuatro Grandes Premios, Norris ha conseguidor recortar puntos al líder del Mundial, Óscar Piastri, al ganar tres de las últimas cuatro carreras, Austria Gran Bretaña y Hungría, aunque Piastri fue campeón en Bélgica. Lando Norris busca su segunda pole consecutiva en este Gran Premio de Países Bajos, ya la logró el año pasado, cuando también logró vuelta rápida y la victoria en carrera el domingo. Parece difícil que Max Verstappen pueda luchar hoy por la pole tras los resultados que ha dejado en los libres. El neerlandés solo ha podido ser quinto esta mañana en los libres 3. En los libres 3, disputados hace un rato, los McLaren se han hecho con las dos primeras posiciones, Lando Norris en primer lugar seguido de Óscar Piastri. La tercera posición ha sido para George Russell y la tercera para Carlos Sainz. El español buscará aquí en Zandvoort lograr su mejor posición del año, de momento solo ha conseguido dos octavos puestos, en Arabia Saudi y Emilia Romagna, Buenas tardes y bienvenidos a la calificación del Gran Premio de Países Bajos, 15ª prueba de la temporada.

