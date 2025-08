Volver al inicio 42 ¡Queda ver si Piastri va a intentar aguantar hasta el final! Tendrá que ir algo más lento por vuelta para gestionar neumáticos. 41 ¡ENTRA LECLERC! ¡Buscarán pasar a Norris en pista con un juego de neumáticos más fresco! 40 ¡Fernando sale delante de Lewis Hamilton! 40 ¡ALONSO A BOXES! 38 ¡Fernando sigue en pista! Un safety car le llegaría llovido del cielo al español. 37 ¡ENTRA STROLL! ¡Puede que Fernando entre en la próxima vuelta! 36 ¡Se investiga el incidente entre Verstappen y Hamilton con el adelantamiento del neerlandés! 36 Superamos el ecuador de la carrera y ahora mismo el que tiene más probabilidades de ganar la carrera es Norris. 35 Leclerc sigue en el liderato con un Piastri que no acaba de alcanzar al monegasco. A veces reduce la diferencia, pero el de Ferrari vuelve a apretar para separarse. 34 ¡Hay que empezar a pensar en parar a Fernando! Verstappen sigue recortando diferencias. Considerarán que tiene que parar una vez más el Red Bull. 32 ¡NORRIS ENTRA! ¡Sale justo delante de Alonso, que sigue en pista al menos una vuelta más! 31 Muchos pilotos más lentos que Alonso. Puede acabar en 5ª posición con mucha tranquilidad. Lo importante es que sus perseguidores entren antes a boxes. 30 ¡Hamilton se salió de la pista para evitar un choque con Verstappen en el adelantamiento! 29 ¡VERSTAPPEN PASA A HAMILTON! 29 Se muestra muy cabreado Leclerc con la estrategia de Ferrari. Norris irá a una parada y el monegasco a dos. 28 ¡Piastri tendrá que ir a dos paradas! ¡También Leclerc! Pero Norris está aguantando con aire limpio y puede hacerlo a una. 27 ¡Piastri recorta diferencias! Oscar se va acercando a Leclerc. 26 ¡Russell se pega a Fernando, que sigue en pista! 25 ¡Norris se mantiene en pista! ¡Verstappen adelanta a Gasly y ahora toca pensar en parar a Fernando! 24 ¡Verstappen aumenta posiciones, pero muy lentamente! 23 Alonso se mantiene en pista. Va a una parada y va a retrasar su cambio de neumático lo máximo posible. 23 Leclerc se deja el alma en pista. Piastri sigue detrás sin poder darle caza. 21 Buenos tiempos de Fernando. El asturiano sigue con una buena gestión de sus neumáticos y se acerca a la posibilidad de una parada. 20 ¡LECLERC SALE POR DELANTE DE PIASTRI! 20 ¡ENTRAN LECLERC Y RUSSELL! ¡Norris se mantiene en pista a pesar de tener los neumáticos ya desgastados! 19 ¡ENTRA PIASTRI! ¡Norris también se queja de los neumáticos! 18 ¡VERSTAPPEN ENTRA! ¡Malísimo fin de semana para Max! 18 ¡LE DICEN A PIASTRI QUE APRIETE! ¡Todos estaban gestionando para llegar a una parada! 17 ¡Alonso sigue apretando! ¡Ritmazo de Fernando! 16 Se empieza a ver mucha entrada en boxes. Todos los que entran ahora o hayan entrado (Hulkenberg, Albon, Ocon y Colapinto por ejemplo) irán a dos paradas. 15 Muchos cambios de ritmo. Colapinto pone el duro en la vuelta 14. Va a dos paradas casi seguro. 13 Fernando Alonso se convierte en el primero de los mortales. Bortoleto se mantiene detrás, pero no puede con el Aston Martin. 11 La degradación está siendo baja. Los blandos empiezan a sufrir, aunque más o menos siguen en el mismo tiempo que los medios. 10 ¡Norris aprieta y se acerca a Russell! ¡En zona de DRS con el de Mercedes! 9 Leclerc vuela en la pista y quiere intentar alejarse lo más posible de los McLaren. Piastri debe pensar que su rival realmente es Norris. Mientras quede por detrás, mejor para él. 8 ¡No hay sanción para Bortoleto, pero sí habrá investigación para Hulkenberg por lo mismo! 8 Fernando Alonso solo puede ir a una parada por los neumáticos de los que dispone: 1 juego de medios y 1 juego de duros. Si va a dos, tendrá que correr las últimas vueltas con blandos usados. 7 Gran ritmo de carrera de Leclerc y Russell. Queda ver si McLaren está gestionando y haciendo su carrera para apretar más tarde. 6 Sufre Hamilton en la 14ª posición con los duros. Está dentro de la gran caravana de monoplazas. Difícil que pueda aumentar posiciones. 5 ¡El brasileño se pega a Alonso por la quinta posición! 5 ¡INVESTIGACIÓN A BORTOLETO POR SALIR ANTES DE QUE SE APAGUE EL SEMÁFORO! 4 ¡Tren muy grande de DRS! ¡Leclerc sigue en cabeza y se aleja de Piastri! 3 ¡Norris recupera posición y pasa a Fernando! No es la batalla del Aston Martin. 2 ¡Gran inicio! ¡Fernando le gana la posición a Norris! Sainz también se la han quitado a Hamilton. Los que han salido con duros no 1 ¡ALONSO PASA A NORRIS! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡VUELTA DE FORMMACIÓN! ¡TODOS RODANDO EN HUNGARORING! ¡15 pilotos con medios! ¡Tres que salen con blandos: Albon, Hulkenberg y Sainz! ¡Dos, con duros: Hamilton y Gasly! Tsunoda sale desde el pit lane. En principio, no se esperan lluvias durante la carrera, aunque la meteorología da local da cierta probabilidad de que pueda ocurrir. Sin duda, nos espera una carrera con mucha incógnita. ¡No se la quieran perder! Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido 48 podios en la Fórmula 1, igualando a Gerhard Berger como el 18º piloto con más podios en la historia de la competición. Además, el monegasco va a superar, en Hungría, a Felipe Massa como el tercer piloto de la Scuderia con más grandes premios disputados (serán 140 para el de Mónaco y 139 para el brasileño). Lewis Hamilton ha disputado 13 grandes premios con Ferrari. Solo Louis Rosier (15) e Ivan Capelli (14) han disputado más carreras que el inglés con la Scuderia sin subir nunca al podio en la Fórmula 1, siendo el del italiano el último precedente en 1992. Max Verstappen (Red Bull) se ha quedado fuera del podio en cada una de las últimas seis carreras disputadas, su peor racha desde otra de 6 entre Brasil 2017 y Azerbaiyán 2018. La última vez que enlazó siete carreras sin podio fue en 2017 entre Baréin y Singapur (12). McLaren ha conseguido tres dobletes de forma consecutiva (Austria, Gran Bretaña y Bélgica), y solo en una ocasión en la historia han logrado cuatro seguidos en la Fórmula 1, desde México a Francia en 1988 con Alain Prost y Ayrton Senna. Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido 655 puntos en su carrera en la Fórmula 1. De sumar al menos 4 en Hungría, el piloto australiano superará a Rubens Barrichello (658) como el 19º piloto con más puntos en la historia de la competición. Oscar Piastri (McLaren) fue el ganador del Gran Premio de Hungría de 2024. Fue la primera de sus siete victorias en la Fórmula 1. Además de tener la oportunidad de repetir victoria en un mismo Gran Premio por primera vez, puede ser el primer piloto de McLaren que logre dos victorias seguidas en Hungaroring desde Mika Hakkinen en las ediciones de 1999 y del 2000, algo que también logró Ayrton Senna en 1991 y 1992 Los últimos cuatro ganadores del Gran Premio de Hungría no han partido desde la pole position (8º Ocon en 2021, 10º Verstappen en 2022, 2º el neerlandés en 2023 y 2 de Oscar Piastri en 2024). De repetir en 2025, será la primera ocasión que el ganador no salga desde la pole en cinco ediciones consecutivas en el circuito magiar. Tal día como hoy, en 2008, tuvo lugar también la carrera del Gran Premio de Hungría. En aquella ocasión, Heiki Kovalainen subió a lo más alto del podio por primera y única vez en su carrera en la Fórmula 1, en el que además también fue el primer podio de Timo Glock en la competición (3 en total). El primer Gran Premio de Hungría tuvo lugar en 1986. En aquella ocasión, con un podio formado por Nelson Piquet, Ayrton Senna y Nigel Mansell, Alain Prost se convirtió en el 25º piloto en alcanzar los 100 grandes premios disputados en la Fórmula 1. El circuito de Hungaroring va a acoger una carrera de Fórmula 1 por 40ª vez, siendo el 8º trazado que alcanza las 40 carreras en toda la historia de la competición tras los de Monza (75 contando la de 2025), Mónaco (71), Silverstone (60), Spa-Francorchamps (58), Montreal (44), Interlagos (42 con la de 2025) y Nürburgring (41). ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera! ¡Hungaroring, de gala para vivir una carrera más que emocionante y llena de incógnitas!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su naración! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana con la carrera de Hungaroring! ¡Adiós! Final Así las cosas, las 10 primeras posiciones quedan ocupadas por Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Liam Lawson e Isack Hadjar. Hamilton es 12º por delante de Sainz. Tsunoda, que sigue en debacle en Red Bull, es 16º. El colista es Albon. Final Grandísima mejora de Aston Martin. Hoy pudieron haberse colado en 3ª o 4ª posición, quedándose a una décima de la pole position con Fernando Alonso. Stroll, a 17 milésimas de su compañero en sexta posición. Final Los McLaren empeoraron muchísimo con el tiempo y hubo sorpresas. También le fue mal a Verstappen, que es 8º por detrás de Bortoleto. Final Es la 42ª primera línea de Charles Leclerc, igualando los registros de Graham Hill, Jackie Stewart y Fernando Alonso. Final Charles Leclerc se convierte en el 11º piloto con más poles position en la historia de la Fórmula 1 supperando las 26 de Mika Hakkinen. Final Es la 27ª pole position de Charles Leclerc en la Fórmula 1, la primera desde Azerbaiyán en 2024. Final ¡Primera pole position de la temporada para Ferrari! ¡Leclerc se lleva la pole en Hungría! ¡El monegasco ni se lo cree por radio! Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLEEEEEEEEERC! ¡VUELTÓN DEL MONEGASCO! Q3 ¡NO MEJORAN LOS MCLAREN! ¡PIASTRI ES SEGUNDO Y NORRIS ES TERCERO! Q3 ¡LECLERC SE PONE PRIMERO! Q3 ¡Comienzan las últimas vueltas! Q3 ¡Alonso pone el segundo mejor tiempo! ¡Stroll, el 4º! ¡Los ocho pilotos restantes salen a pista ahora! Q3 ¡Comienzan la última vuelta los Aston Martin sin tener tráfico! Q3 Le han borrado el tiempo a Stroll por superar los límites de pista. Q3 ¡¡Alonso sale en segunda posición!! Esta bajada de temperatura apremia por salir cuanto antes. Hay rachas de viento que empeora los tiempos. Q3 ¡Stroll es el primero en salir! Q3 ¡La pista ha empeorado mucho y está más lenta con diferencia de la Q2! Q3 ¡Russell se pone tercero! ¡Alonso se queda en cuarta posición por delante de Verstappen, que es 5º! Q3 ¡Primeros tiempos muy lentos! ¡Por encima del 1:16! ¡Ha bajado la temperatura y la pista se enfría! ¡No mejoran! ¡Piastri se pone primero y también por encima del 1:15! Norris es segundo y Alonso es tercero. Q3 ¡Solo queda Hadjar en el box, que probablemente se quede y salga a una vuelta en el segundo intento! Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la pelea por la pole! ¡Lo normal es que la consiga McLaren, pero Aston Martin viene con ganas para al menos conseguir la segunda línea! Q2 ¡SORPRESAS EN ESTA Q2! ¡Hamilton se queda fuera! ¡También Antonelli y Sainz! ¡Grandísimas vueltas de Aston Martin! ¡McLaren vuelve a dominar, con Stroll en 3ª posición, Russell en 4ª y Alonso es 5º sin dar la última vuelta! ¡Leclerc, Hadjar, Verstappen, Lawson y Bortoleto completan el Top 10 que peleará en la Q3! Q2 ¡HAMILTON ELIMINADO! ¡ANTONELLI TAMBIÉN! Q2 ¡Alonso se queda en el box! ¡Parece que confía en su tiempo para estar en Q3! Q2 ¡Todos a pista! ¡Sainz no puede colarse y saldrá último! Q2 ¡Stroll mejora y se pone 3º por delante de Alonso! Q2 ¡Aston Martin repite lo de la Q1 y sale primero, aunque solo con Stroll! ¡No quieren cruzarse con ningún monoplaza en las vueltas! Q2 Todos de vuelta al box. Se prepararán para la última vuelta y en la búsqueda de la Q3. Colapinto se queda sin tiempo por superar los límites de pista. Los Ferrari, al límite de quedarse fuera. Verstappen también sufre y está octavo por ahora. Q2 ¡Vueltaza de Norris que baja del 1.15! ¡Piastri se queda por detrás de su compañero, pero también bajando del 1.15! Q2 ¡Se pone primero Alonso por ahora, aunque McLaren va más rápido! Q2 ¡Algunas gotas de lluvia sobre el circuito, pero no parece que sea importante! Q2 ¡ARRANCA LA Q2! Se ha limpiado la pista de la grava que metió Piastri en la primera pugna. Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Pequeñas sorpresas! ¡Cae eliminado Albon en 20ª posición y Tsunoda se queda fuera en 16ª posición! Red Bull va a tener un fin de semana duro. Verstappen ha sido 11º. Piastri ha sido el más rápido con Alonso firmando la segunda mejor vuelta. Hadjar ha sido tercero por delante de Norris. Leclerc pasó en el último momento como 5º. Q1 ¡Piastri pulveriza el tiempo de Alonso, pero a 7 centésimas! ¡Norris se queda por detrás del Aston Martin! Q1 ¡Los McLaren comienzan vuelta con Alonso siendo el más rápido por ahora! Q1 ¡Los Aston Martin tiñen de morado los sectores! ¡Sigue mejorando la pista! Q1 Los Aston Martin son los primeros en salir de nuevo a pista para mejorar los tiempos. Juego de blandos nuevos, pero parece que están dentro por tiempo... Quizá lo hacen para evitar estar con el tráfico. Q1 No mejora demasiado Williams, con Sainz y Albon en posiciones peligrosas. Hay muchas posibilidades de que ambos se queden fuera en esta Q1. Siguen sorprendiendo los Aston Martin, a escasas décimas de los peces gordos. Verstappen, 13º. Q1 La pista irá mejorando, pero Piastri se salió a la grava en la curva 12 y metió piedras en la pista. Eso entorprecerá a algunos pilotos. Q1 Circuito corto. Las vueltas lanzadas, sobre todo en esta Q1, tendrá problemas de tráfico. Q1 ¡Red Bull es el segundo en salir a pista! ¡También se preparan los demás! ¡Empiezan a salir los monoplazas! Q1 Williams es el primer equipo en salir. La pista está más rápida que otros años, quizá gracias al reasfaltado de la recta de meta. Q1 De momento no se mueve nadie en la pista. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY EN HUNGRÍA! ¡10 minutos para que comience la sesión de clasificación! ¡Todo preparado en Hungría para la pelea por la pole position! ¿Continuará el reinado de McLaren? ¿Verstappen tendrá algo que decir? ¿Sorprenderá Ferrari o Mercedes? ¡Quédense y se lo contaremos! Alonso y Stroll hicieron un buen papel en dicha sesión acabando en unos meritorios sexto y séptimo lugar. No así Williams, con Sainz en 15ª posición y Albon un escalón por debajo del madrileño. En los libres de hace un par de horas, Oscar Piastri y Lando Norris volvieron a ser los más rápidos siendo los únicos que bajaron el crono del 1:15, a casi cuatro décimas de Leclerc en tercera posición. Tras dos días de entrenamientos libres, en el que se han visto diferentes configuraciones, destaca la mejora de Aston Martin a pesar de la lesión de espalda de Alonso que le dejó fuera de los Libres 1. Red Bull ha conseguido 107 poles position en la Fórmula 1. De lograr una más, se convertirá en la quinta escudería en solitario con más poles position en la historia de la competición superando las 107 de Lotus. Los últimos cuatro ganadores del Gran Premio de Hungría no han partido desde la pole position (8º Ocon en 2021, 10º Verstappen en 2022, 2º el neerlandés en 2023 y 2º de Oscar Piastri en 2024). ¿Quién la conseguirá hoy? El Gran Premio de Hungría se va a celebrar por 40ª vez en la Fórmula 1. Desde su aparición en 1986 en el calendario, es uno de los cuatros grandes premios que se han celebrado de manera ininterrumpida cada año tras el de Gran Bretaña, el de Italia y el de España. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Este es el último gran premio antes del parón veraniego! ¡Que mejor que Hungaroring, en Hungría, un trazado de emoción y espectáculo!

