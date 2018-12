La leonesa Yohanna Alonso se enfrenta a la gran batalla de su vida: derrotar al cáncer La leonesa, doble campeona del mundo de muay-thai, ha confesado en las redes sociales que padece un tumor maligno al que espera derrotar en febrero LEONOTICIAS León Martes, 25 diciembre 2018, 11:50

La leonesa Yohanna Alonso está disputando la gran batalla de su vida. Pero en esta ocasión no se ha puesto los guantes ni se ha subido a un ring para luchar por un cinturón. En esta ocasión, su enemigo es un tumor maligno al que la leonesa está segura de poder derrotar.

Alonso, doble campeona del mundo de muay-thai, que compagina su faceta deportiva con su labor de Guardia Civil, desde hace unos meses en Huelva, no ha tenido ningún reparo en confesar que padece esta enfermedad en las redes sociales.

Según ha confesado, fue en el mes de octubre cuando le diagnosticaron el tumor y, a partir de ahí, ha empezado un tratamiento que se prolongará durante seis meses.

«No me avergüenza estar enferma, no me avergüenza contarlo, no me avergüenza decir que pedí ayuda y que gracias a mi familia, amigos, compañeros de trabajo y de entrenamiento, equipo médico, equipo deportivo, psicólogo deportivo, etc... Gracias a ellos he conseguido sonreír cada día más que nunca y llevar a cabo toda la agenda prevista sin fallar a nada, aún habiendo días que los síntomas no quisieran dejarme ni siquiera caminar».