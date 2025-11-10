El Trepalio León Sala alcanza su mayoría de edad con nueva 'casa' y cambios en la directiva El club leonés inicia la temporada estenándose en el Pabellón de Puente Castro, donde desarrollarán su actividad alternando con el Hispánico

El Trepalio León Sala alcanza los 18 años desde su fundación y lo hace en un momento de crecimiento, con varios equipos compitiendo a nivel nacional, y empezando a disputar sus partidos en el Pabellón de Puente Castro.

Allá por 2008 se fundaba este club modesto y humilde con la idea que un grupo de amigos tuviera una excusa para reunirse entorno al balón los fines de semana. Nada hacía presagiar que dieciocho años más tarde el club estaría consolidado en el panorama deportivo leonés como una referencia en Fútbol Sala.

Cambios en la junta directiva

El club, que además este verano ha modificado su junta directiva, seguirá presidido por Juan Carlos Aguilera, que se mantendrá al frente del club al que él mismo dio forma acompañado por Ángel Mario Fernández y Ramiro del Rio. En esta remodelada junta directiva le acompañan algunos de los entrenadores que han ido moldeando el proyecto en los últimos años.

Trepalio dio el salto del fútbol sala amateur de ligas menores a la vertiente federada en primer lugar con el equipo femenino al que se fueron uniendo equipos hasta completar un organigrama con todas las categorías de base. «Fueron años duros de mucho trabajo y creer en el proyecto» destaca David Casado, uno de los nuevos integrantes de la nueva directiva y entrenador del equipo femenino en estas primeras etapas.

Con una idea clara de recuperar el fútbol sala en la ciudad de León y formar jugadores, el club apostó por la base y la cantera como idea principal en la que sustentar su proyecto deportivo.

Cambio de sede

En el año 2020, coincidiendo con el flamante ascenso del equipo juvenil a la División de Honor, el equipo que tuvo su germen en Trobajo del Camino hizo las maletas y se mudó a León. Aquella plantilla, dirigida por David Gutiérrez, comenzaba a llamar la atención en un deporte que parecía olvidado en León y que empezaba a dar muestras de salir de ese letargo.

«Decidimos cambiar la sede a León, la indumentaria y el nombre del club se modificó para adaptar ese León Sala generando sentido de pertenencia con la ciudad, se mantuvo el nombre originario de Trepalio pues ya era una marca reconocida en nuestro deporte» destaca Aguilera.

Aprovechando la relación de sus técnicos, muchos de ellos monitores en las Escuelas Deportivas de León, se afianzó un proyecto con arraigo en la cantera leonesa que empezaba a germinar sus frutos entre clubes de elite en la mencionada categoría juvenil.

Tres años más tarde y con los jugadores formados en el propio club el club conseguía el ascenso a la Tercera División Nacional en la que actualmente milita.

Por el camino se han ido forjando un nombre en el panorama nacional de un deporte que en otros tiempos fue muy importante en la provincia, y que tiene su reflejo en esa histórica semifinal de campeonato de España contra todo un FC Barcelona que el club disputó la pasada temporada en Murcia con Fran Ugidos en el banquillo.

Nueva «casa»

Esta temporada arranca con el club ejerciendo su condición de local en el nuevo pabellón de Puente Castro y alternando con el Hispánico. Desde Trepalio pretenden arraigar el club con una instalación y ven en Puente Castro una oportunidad de crecimiento. «Somos conocedores de la demanda de instalaciones que los clubes tenemos en la ciudad, y aunque no cubrimos las horas que el club requiere en instalaciones municipales, hay sintonía en la relación con el Ayuntamiento y estamos agradecidos de la disposición que nos brindan» destaca Alberto Aguilera quien también ha tomado parte en la nueva junta directiva.

Con presencia en todas las categorías y en algunas de ellas doblando equipos, disponer de un polideportivo donde desarrollar su actividad se presenta como uno de los grandes retos de este club.

Trepalio se «hace grande» y con la base consolidada en el aspecto deportivo, es en el aspecto logístico, en el que se centran los esfuerzos de la nueva directiva para seguir creciendo.