El Rollers in Line: una de cal y una de arena Cayeron ante Tudela pero vencieron en los penaltis al Cochinillos Voladores LEONOTICIAS León Lunes, 25 marzo 2019, 12:23

El primer partido del Rollers in Line disputó dos partidos este fin de semana, uno con victoria y otro con derrota.

El primero e disputó contra los Dragones de Tudela de Duero, donde los leonenses cayeron 4-0 en un partido disputado pero sin acierto para el Rollers in Line.

El segundo partido, fue otra cosa. Hubo emoción en el duelo ante Cochinillos Voladores, tercer clasificado en liga hasta la fecha. Los leoneses empezaron perdiendo 2-0, hasta que Alejandro Sánchez recortó distancias.

Poco despues, los leoneses volvieron a encajar, pero a tan solo unos segundos de finalizar la primera parte, Carlos Aller dio esperanzas para la segunda parte con 2-3 en contra en el marcador.

La segunda parte fue igualada, pero una expulsión en el equipo leonés les dejaba en inferioridad dos minutos; tiempo que aprovecharon los Cochinillos para ampliar la ventaja hasta el 2-4. Rollers in Line no se vino abajo y luchó en un fin de partido lleno de emoción en el que nuevamente Alejandro Sánchez marcaba en jugada individual. A falta de 7 minutos Pablo de Blas empataba el partido y se llegaba a los penaltis. No podía estar mas entregado el publico asistente.

Tras tres penaltis de infarto, los Cochinillos fallaron sus tres intentos; los encargados de tirar por parte de León fueron Pablo de Blas, Carlos Aller y Alejandro Sánchez marcando y dándonos el punto bonus tras el empate en tiempo reglamentario.

Una evolución muy positiva para este equipo que debutaba en una liga tan exigente como esta, y que esta demostrando que el esfuerzo siempre trae su recompensa.