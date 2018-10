Readaptación, entrenamiento y calidad de vida en sesiones privadas Un instante de un entrenamiento. Pilates Vitae crece en exclusividad con un nuevo espacio donde entrenar la técnica de readaptación de lesiones o hábitos creada en este centro: Vitae Privée REC&Pilates LEONOTICIAS León Miércoles, 17 octubre 2018, 10:52

Pilates Vitae ha sido desde 2007 un referente de entrenamiento de calidad en León y ahora avanzan en un nuevo servicio con Vitae Privée REC&Pilates, un espacio exclusivo donde entrenar con las herramientas y avances con los que entrenan los profesionales de élite. Sonia Blanco, fundadora de Pilates Vitae, Experto Universitario en Prevención de Lesiones y Readaptación Físico-Deportiva y Osteópata estructural y Pablo García, Grado en CAFD, EU en Prevención y Readaptación y Readaptador del Club Balonmano Ademar León desde la temporada 2017/2018, lideran el proyecto.

En el deporte de élite la figura del readaptador físico-deportivo está clara, ahora Vitae Privée acerca este concepto a la población general, desde el deportista al sujeto sedentario que quiere empezar a cuidarse para mejorar su calidad de vida. Para cumplir estos objetivos nace REC.

¿Qué es REC?

REC es un concepto creado por Pablo García cuyas siglas significan Readaptación, Entrenamiento y Calidad de vida.

El objetivo de REC es optimizar o readaptar el patrón motor del entrenado mediante técnicas muy diversas; desde Pilates a técnicas de entrenamiento neuromotor, entrenamiento aeróbico y de fuerza, entrenamiento en suspensión etc. de este modo podemos incidir en la mejora del equilibrio, de la postura, del patrón motor etc consiguiendo mejorar la técnica para desarrollar tareas de la vida diaria tales como caminar, coger objetos etc. o gestos específicos del deportista.

A diferencia del entrenamiento personal tal y como lo conocemos, estas clases están orientadas hacia aquellas personas que no solo buscan mejorar su rendimiento, fuerza o calidad de vida, sino que también se preocupan por la prevención de lesiones o tienen la necesidad de modificar patrones mal aprendidos. Además, cualquier persona, deportista o no, que haya sufrido una lesión, encontrará en REC el elemento ideal para volver a su estado de forma y/o salud previo a la lesión.

Las sesiones REC son diseñadas y controladas por Readaptadores Físico-Deportivos con más de diez años de experiencia y se desarrollan a nivel semiprivado en las nuevas instalaciones ubicadas en el centro de León, con una sala de más de 100 metros cuadrados dispuesta con todo tipo de herramientas y material de última generación.

Todo con la exclusividad de Vitae Privée, sesiones privadas, individualizadas y en un espacio único en el centro de León en la Plaza de San Marcos número 2.

¿Cómo funciona?

En la primera sesión realizamos una anamnesis y una valoración completa del alumno/a enfocada hacia el objetivo buscado que puede ser desde mejorar tono muscular tras una operación, mejorar el rendimiento en una disciplina deportiva o mejorar el estado físico general, entre muchos otros. A partir de ahí desarrollamos una planificación de las sesiones de entrenamiento, que normalmente recomendamos no sean inferiores a 2-3sesiones/semana y planteamos plazos para ir obteniendo esas mejoras mediante criterios de progresión.

El secreto para obtener resultados es mucho más sencillo de lo que parece en la mayor parte de los casos; se trata de tener claro qué queremos, que el profesional tenga claro cómo lograrlo y un factor determinante: motivación y perseverancia, algo en lo que también quierem influir, puesto que se ponen en la piel de cada alumno y desean su evolución tanto como él mismo, lo que ayuda a ser constante, al igual del hecho de que entrenar en Vitae privée no es contar con una cuota mensual y una ficha de entrada asociada a un código. Cada alumno tiene nombre y apellidos y saben cuándo entrena y cuándo no, y motivarle a ser constante forma parte de sus objetivos.

Si eres deportista...¿Por qué REC?

Con entrenamiento coadyuvante, REC contribuye de modo fundamental a la prevención de lesiones y a la mejor eficacia de la terapia poslesión iniciada por médicos deportivos y fisioterapéutas.

En Vitae Privée cuentam con una serie de test funcionales validados científicamente que sirven para establecer objetivos realistas dentro de la individualidad de cada persona y permiten marcar criterios de progresión para evolucionar de una a otra fase de la readaptación, llegando a las fases funcionales con garantías de que no vayan a ocurrir recidivas tempranas.

El Readaptador Físico Deportivo diseña y ejecuta el programa de reentrenamiento, atendiendo tanto a la zona lesionada como a la reeducación del gesto específico del deporte, el RFD es un profesional que sabe conjugar el trabajo en campo según las necesidades del deportista, con el conocimiento preciso de la patología sufrida y de las implicaciones biológicas y biomecánicas de las estructuras que han estado lesionadas.

Conocimientos que debe tener un RFD

- Biomecánica de la lesión y los gestos propios del deporte que pueden provocar la lesión.

- Fisiología del ejercicio y las necesidades energéticas del deportista, para establecer las cargas de entrenamiento con eficacia.

- Conocer las características del deporte.

- Teoría del entrenamiento para diseñar los principios de la readaptación, pilar necesario para poder llegar a desarrollar la planificación.

Una correcta planificación y progresión en el proceso de recuperación basada en el conocimiento anatómico y fisiopatológico de la lesión y en el conocimiento especializado del deporte y de las tareas de la vida diaria será de vital importancia para optimizar el estado de forma orientado al rendimiento en su disciplina deportiva u orientado hacia la mejora de la calidad de vida. Además, la correcta planificación es imprescindible para evitar recidivas a consecuencia de un proceso inadecuado.