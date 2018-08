Europeo de Berlín Nuria Lugueros: «Esta es la mayor oportunidad de mi vida deportiva» Nuria Lugueros. / Miguélez La atleta ponferradina asegura cumplir «un sueño» con la participación en su primer Campeonato de Europa de atletismo al aire libre en categoría sénior DANI GONZÁLEZ León Lunes, 6 agosto 2018, 12:53

Con 30 años, Nuria Lugueros (Ponferrada, 9 de abril de 1988) ha alcanzado su madurez como atleta. La berciana vive un año de ensueño desde noviembre, cuando rindió mejor de lo esperado en el Cross de Atapuerca.

Desde entonces, solo ha ido hacia arriba, solo ha logrado buenos resultados y ha ido rompiendo barreras. Incluso las lesiones se han olvidado de ella y la han dejado completar la temporada, pudiendo llegar en condiciones óptimas a la temporada de verano y, así, poder participar en su primer Campeonato de Europa al aire libre como sénior.

- Es tu primer Europeo, ¿cómo lo afrontas?

Sí, es mi primer Campeonato de Europa sénior en pista y llego en un buen estado de forma, con ganas de plasmar en el tartán todo lo que he trabajado. Ahora mismo lo que siento son muchas ganas e ilusión

- ¿Qué significa para ti participar en este Europeo?

Es un pequeño sueño que tenía y que voy a cumplir. Siempre he deseado representar a España en una gran competición y, pese a que no es un Mundial o unos Juegos Olímpicos, es un Europeo y tengo que empezar por ello. Sin duda, va a suponer mucha motivación para mí y creo que medirme a las mejores del continente en el 10.000 metros va a ser un punto de inflexión para mi.

- Es un broche a un gran año

Está siendo la mejor temporada de mi carrera deportiva. Esta vez me había propuesto completar el curso sin tener que parar por problemas físicos, como me sucedía otros años en febrero o marzo. Quería llegar bien a la pista y, si había que correr menos, hacerlo, pero llegando bien a la temporada de verano, que es la que te dice lo que vales. Empecé el año mejor de lo esperado con la temporada de cross, solo me quedó la espina de hacerlo mejor en el Campeonato de España. Pero lograr el título nacional en 10.000 con la mínima para Berlín fue un gran resultado que me ha dado la oportunidad más grande que jamás he tenido.

¿Cuándo compite Nuria Lugueros? 10.000 metros femenino Miércoles, 8 de agosto. 20:40 horas

- ¿Qué reto te marcas en Berlín?

No sé qué puesto podría hacer, depende de cómo lleguen las rivales. Pero lo que tengo claro es que quiero volver de Berlín cn una marca personal (32:52.89). Así me vendría satifecha, porque equivaldría a tener un tiempo que realmente valgo, y seguramente estaría acompañado de un buen puesto.

- ¿Cómo seria tu carrera ideal?

Espero que no sea una carrera muy rápida al inicio, con un ritmo medio, para no pagar las consecuencias al final y que vaya aumentando el ritmo progresivamente. Aunque me noto con punta de velocidad, si es muy lenta al principio, el final es demasiado rápido. Un aumento sostenido del ritmo sería perfecto para mi.

- En Berlín habrá tres representantes del Bierzo, ¿es un impulso al atletismo en vuestra comarca?

Para mi es un plus ir con Sabina Asenjo y con Saúl Ordóñez. Es un orgullo para el deporte berciano y para el deporte de la provincia de León.

- ¿Cómo ves a Asenjo y a Ordóñez?

Con Sabina (Asenjo) tengo menos contacto, pero la vi en el Campeonato de España de Getafe y estaba tocada del cuello. No sé cómo llegará a Berlín, espero que se pueda recuperar bien. Con Saúl (Ordóñez) entreno cada día y le veo muy, muy bien. Ojalá pueda darnos una alegría como en el Mundial de Birmingham, sólo que esta vez lo podré ver in situ.

- España se planta en Berlín con la mayor representación de su historia y mucho atleta joven. ¿Hay un cambio de generación?

Sí, existe ese cambio generacional en el que, además, están apareciendo atletas jóvenes en disciplinas en las que habitualmente no teníamos fuerza como los lanzamientos, las combinadas o la velocidad. El cambio es tal que en una prueba en la que siempre había tres españoles y varios con mínima se quedaban en casa, los 1.500 metros, sólo tenemos un representante. El futuro español en el atletismo es prometedor.