Notable actuación del CTA Ponferrada en el Campeonato de España Adaptado y absoluto al aire libre

Un cuarto y un sexto puesto fueron los éxitos cosechados en el nacional de tiro con arco adaptado, mientras que en el absoluto registraron diferentes resultados

Varios arqueros del CTA Ponferrada se desplazarían hasta la localidad de Ávila, para disputar el Campeonato de España de Aire Libre de Tiro con Arco, en el que la jornada empezaría el jueves con la disputa del Campeonato de España de Arco Adaptado. Este jueves, participarían dos arqueros del CTA Ponferrada, Daniel Martínez Cerecedo, y Fernando Barredo Poncelas, que disputarían el mismo día, el campeonato completo, es decir, el round clasificatorio, y las rondas eliminatorias.

En el round clasificatorio, Daniel Martínez, conseguiría un sexto puesto con 586 puntos de 720 posibles, y Fernando Barredo, con 627 puntos, quedaría en cuarto lugar. Los dos arqueros, conseguirían entrar en las fases eliminatorias de cuartos de final, en el que la suerte seria dispar, ya que Daniel Martínez, no conseguiría pasar su eliminatoria, cayendo eliminado por 122 a 126 puntos, otorgándole un sexto puesto. Fernando Barredo, conseguiría pasar la eliminatoria, ganando 131 a 126, a la semifinal, en la que no tendría suerte, y caería derrotado 139 a 131, dejándole en la lucha por el bronce. Un bronce que no pudo ser, tras no poder con esa tensión de llevar medalla, en la que caería con una puntuación de 131 a 124, dejándolo en una agridulce cuarta plaza.

El resto del fin de semana, le tocaría al Campeonato de España Absoluto de Tiro con Arco, en la que serían tres los arqueros del CTA Ponferrada, Arcadio Alonso Lecuona, José Álvarez Rodríguez, y también en categoría de absoluto, Fernando Barredo Poncelas.

En la jornada del viernes se celebrarían las series clasificatorias, y eliminatorias hasta 1/8 de final, y se conformarían los equipos de comunidades autónomas.

Un round clasificatorio, en lo que los tres miembros del CTA Ponferrada, quedarían de esta manera: José Álvarez, conseguiría un 27º puesto con 664 puntos de 720 posibles, Arcadio Alonso, conseguiría un 28º puesto con 664 puntos de 720 posibles, y Fernando Barredo conseguiría un 57º puesto con 633 puntos, un puesto que lo dejaría a las puertas de las eliminatorias por tan solo un punto, quedándose así fuera de la competición.

Ya en las rondas clasificatorias, se empezarían en 1/24 de final, en la que Arcadio Alonso, conseguiría pasar de ronda por tan solo un punto 138 a 137, y José Álvarez, caería eliminado, empatando a 143, pero perdiendo en la flecha de desempate, y diciendo adiós a la competición. El único que seguiría con vida, seria Arcadio Alonso, que en su eliminatoria de 1/16 de final, también conseguiría pasar con una puntuación de 142 a 140, y finalizando la jornada, ya que la siguiente, se tiraría el sábado por la mañana.

En la eliminatoria del sábado, no tendría la suerte de cara, y caería en su enfrentamiento, con una puntuación de 134 a 142. Con un 9º puesto, Arcadio también pondría fin a su participación en este Campeonato de España, ya que ninguno de los tras integrantes del CTA Ponferrada, conseguirían entrar en el equipo autonómico.