Moncho (I) posa con su medalla y su trofeo de subcampeón.

Moncho se cuelga la plata en la prestigiosa Competición Internacional de Albania

El leonés firma un fin de semana de gran nivel tras el gran Campeonato del Mundo realizado semanas atrás que no fue suficiente para subir al podio

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

El leonés Víctor Rodríguez 'Moncho' ha logrado la medalla de plata en la Competición Internacional de Albania.

El leonés logró un gran rendimiento en esta cita después de una buena actuación en el Campeonato del Mundo celebrado semanas atrás donde, pese a todo, no fue suficiente para lograr subir al podio.

Pero sí lo consiguió en la ciudad de Korça, en Albania, batiéndose ante algunos de los mejores pilotos del mundo y mostrando una gran precisión en los aterrizajes en la modalidad de accuracy en la que se premia caer lo más cerca posible del centro de las dianas colocadas en el suelo.

De esta manera, Moncho se consolida en esta disciplina, donde sigue progresando tras tres años practicándola en un cambio total en su carrera pasando del paramotor de slalom a los aterrizajes de precisión.

