María 'Furiosa' Rodríguez, la leonesa en la cima del MMA: «Este deporte te ordena la vida»

Dani González León Martes, 4 de noviembre 2025, 08:14

La sonrisa en la cara es perenne en la cara de María Rodríguez. Su sobrenombre, 'Furiosa', solo se aplica al ring, al momento del combate. Fuera de él, es una joven leonesa aplicada, disciplinada y alegre, feliz de hacer lo que hace y de estar llevando su trayectoria deportiva a donde está llegando.

El pasado 18 de octubre, en Ginebra, debutó en un combate profesional de MMA. Su rival, la india Jyoti Singh, experimentada en este mundo, duró poco más de un minuto ante la furia de esta leonesa.

Esa oportunidad, cuenta a leonoticias, llegó de «casualidad», apenas 15 días antes del combate para sustituir a otra luchadora que había causado baja. «Estaba tatúandome la pierna y me llamaron para decírmelo. Dudé sobre si iba a llegar con el tatuaje curado, pero tenía que decir que sí. Y desde ese momento empecé con el corte de peso y el entrenamiento más específico», explica María Rodríguez, que tuvo que perder ocho kilos en esas dos semanas para llegar a las exigencias del combate.

El haber tenido tan poco tiempo para asimilar la oportunidad jugó a su favor: «No me dio tiempo ni a ponerme nerviosa, ni a estudiar a la rival». Salió a disfrutar, a darlo todo… y salió bien. Lo peor, explica, fue dar el peso, algo «muy complicado» pero que logró con todo tipo de técnicas. «Y pensé que después de todo lo que había sufrido, me tenía que matar para que yo perdiera», bromea. Con una llave de brazo, consiguió la victoria.

Del muay-thai al MMA

Este ha sido el último capítulo, y el de mayor envergadura, de la carrera deportiva de 'Furiosa' Rodríguez. Desde 2017 practica deportes de contacto, comenzando por el muay-thai y practicando otros como jiujitsu, capoeira, boxeo o K1 en el León Fight Club. Y también MMA desde 2020.

«Estudiaba en Salamanca y allí empecé un poco con este deporte. Pero volví a León y lo cogí con más fuerza, transitando directamente hacia el MMA», explica. La sensación de competir y la «adrenalina» ha enganchado a la leonesa a este deporte. «Me encanta esa sensación de satisfacción al ganar y pensar en todo lo que has entrenado y trabajando», ha indicado.

Ampliar María 'Furiosa' Rodríguez posa tras la entrevista con leonoticias. DG

Porque, ante todo, el MMA te da «disciplina», señala la leonesa, que entrena hasta cinco veces al día. «Me levanto y hago pesas o cardio, lo que toque ese día. Luego vengo al León Fight Club con mi entrenador, Marcelo Amorim, y hago striking (entrenamiento de golpes). Voy a casa, como, y por las tardes hago jiu-jitsu, otra vez striking y MMA. Y dos veces a la semana capoeira», señala Rodríguez, que también trabaja en este gimnasio dando clases a niños o en la recepción.

Y es que sin ese trabajo en el gimnasio no podría subsistir: «No peleas todos los meses y este ha sido mi primer combate profesional. Hasta ahora, no había cobrado por pelear. Tienes que tener otros ingresos».

Valores y sacrificios

Pero todo ha merecido la pena. Lo tiene claro María Rodríguez que, en primer lugar, habla de los valores de este deporte. Destaca, ante todo, que «te ordena la vida, especialmente para aquellos que somos inquietos». La disciplina, el respeto y el autoconocimiento son otras de las enseñanzas del MMA. Y la crítica constructiva: «Te ayuda mucho, también en la vida. Cuando haces algo mal, tienes que verlo y criticártelo, pero de manera que te sirva para mejorar».

La luchadora leonesa también echa la mirada atrás y ve todo lo que ha tenido que sacrificar, desde su trabajo anterior, sus amistades e incluso a ella misma. «Trabajaba en horario partido, no podía entrenar mucho. Venía a última hora, por la noche, para preparar mi primera pelea. Llegué, peleé, y dejé el trabajo al día siguiente, radical, de un día para otro», expresa.

Esa fue su apuesta por el deporte de contacto, cambiando hasta sus rutinas. «Yo antes salía de fiesta y lo sacrifiqué. También la familia o los eventos. Imagínate estar en corte de peso en Navidad… no puedes ir a la cena de Nochevieja y ponerte morada. Lo sacrificas todo», insiste María Rodríguez que también repite que merece la pena, «al menos para mí».

De ahí que el físico, evidentemente, sea importante en el MMA, pero también lo mental, campo al que ha dado más peso desde que trabaja con un psicólogo deportivo, Alejandro Amigo. «Hay muchas cosas que no salen bien porque estás pensando en negativo y he aprendido a cortar esos pensamientos», sostiene.

Un nuevo combate antes de final de año

¿Y ahora qué? A finales de año, María Rodríguez espera tener un nuevo combate profesional y en enero viajar a Brasil para realizar unos entrenamientos. Porque su sueño es «llegar hasta donde pueda y donde me dé el cuerpo» ya que es consciente de que «habrá un momento en el que no aguante más golpes ni más cortes de peso». Y, cuando eso pase, tratará de ayudar todo lo posible en el gimnasio para continuar con el legado del León Fight Club y de Marcelo Amorim.

Así es 'Furiosa', María Rodríguez, la leonesa que ha llegado al campo profesional en el mundo del MMA pese a las múltiples críticas que ha recibido: «Hago caso omiso, muchos son fans de la UFC que no han pisado un tatami en su vida. Algunos dicen que mis rivales hombres se dejan y, como soy menos fuerte, me infravaloran. Pero siempre les ignoro o les invito a subir a la jaula».

Con el sueño cumplido de haber hecho historia en su primer combate profesional y hacerlo sin la presión de marcarse metas, simplemente combatir y disfrutar, María Rodríguez quiere seguir llevando el nombre y la bandera de León en el mundo del deporte de contacto.