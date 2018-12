Lydia Valentín, galardonada en los 'Premios AS del Deporte' Lydia Valentín, en los premios As del Deporte. El deporte femenino monopolizó la duodécima edición de los 'Premios AS del deporte' durante una ceremonia celebrada en Madrid, EFE Martes, 11 diciembre 2018, 11:59

El deporte femenino monopolizó la duodécima edición de los 'Premios AS del deporte' durante una ceremonia celebrada en Madrid, en la que todos los galardones de la noche fueron para mujeres.

Es el caso de la alpinista Edurne Pasabán, reconocida con el 'Premio Trayectoria': «El alpinismo comenzó siendo para mí un 'hobby'. Se convirtió en una profesión y que ahora premien esa trayectoria la verdad es que es una satisfacción. Estoy contenta. Las mujeres estamos dando resultados muy buenos, somos un referente».

«Galas como esta, dedicada cien por cien a las mujeres y a reconocer su trabajo, no tiene que ser un año solo sino siempre. Yo siempre me he sentido muy reconocida en toda mi trayectoria en un deporte como el que practicaba, muy masculino. Venir a un evento como este significa que estamos dando pasos hacia adelante», resaltó.

Los 'Premios AS del deporte', entregados en el hotel The Westin Palace, de Madrid, recayeron en la jugadora de bádminton Carolina Martín, en la haltera Lydia Valentín, en la motociclista Ana Carrasco, en la boxeadora Joana Pastrana, en la kitesurfista Gisela Pulido, en la karateca Sandra Sánchez, en la selección de baloncesto y en el Atlético de Madrid de fútbol.

«Ganar siempre es difícil y cuando se gana algo es una pasada, un honor. Uno nunca se cansa de ganar, es imposible. Hay cuerda para rato pero el año que viene creo que promete», explicó la española Pulido.

«Me lo está dando un periódico que lleva conmigo desde el principio de mi carrera, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Es un honor y un orgullo», declaró antes del acto Pastrana.

Por su parte, Sandra Sánchez se mostró satisfecha por su año: «Cuando cerré el 2017 pensé que era inmejorable y ahora el 2018 ha sido increíble. Pienso luchar por más en el 2019. Estoy muy feliz de lo que he conseguido. Le pediré a los Reyes Magos que el 2019 venga con mucha salud para poder seguir entrenando y consiguiendo más retos».

«Por supuesto que pensamos en Tokio 2020, es imposible no pensarlo. Pero intentamos mantener los pies en el suelo porque queda un año y medio de clasificación, nosotros competimos en muchos campeonatos que suman puntos y hay que ir campeonato a campeonato», agregó.

También tomó la palabra Ana Carrasco, primera mujer en ganar un Mundial de motociclismo: «Creo que hemos hecho un buen trabajo y hemos conseguido todos los objetivos de la temporada, así que es el momento de disfrutarlo y de trabajar de cara al año que viene. Es difícil ganar una vez pero ahora es importante intentar repetirlo. Daré lo mejor para intentar estar el año que viene en la misma línea».

«Haber ganado el campeonato del mundo de Supersport 300 es un paso importante para demostrar que las mujeres podemos estar al mismo nivel que un hombre en este deporte. Si yo he podido puede cualquier otra. Hay que centrarse en darle los medios a las mujeres para que puedan llegar al Mundial», completó.

Además, la exgimnasta Larisa Latynina -con 18 medallas en gimnasia artística, la mujer más laureada en la historia olímpica- se llevó el 'Premio Leyenda', al tiempo que las atletas María Vicente, Yulimar Rojas y Rababe Arafi recogieron el Premio Promesa, el Premio AS América y el Premio AS Arabia respectivamente.

El acto contó con la presencia de rostros conocidos de distintas disciplinas y organismos como Enrique Cerezo (presidente del Atlético de Madrid), Javier Tebas (presidente de LaLiga), María José Rienda (presidenta del Consejo Superior de Deportes) o Marisol Casado (presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y Miembro del COI), entre otros.