Halterofilia | JJOO Lydia Valentín muestra su oposición a que Sergio Ramos sea abanderado olímpico español Lydia Valentín. / EFE La berciana, ante un debate generado acerca de la presencia del futbolista en Tokio 2020, ha retuiteado a varios usuarios que piden que ella o Saúl Craviotto - candidato principal - sean abanderados el próximo verano DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 16 octubre 2019, 17:26

La pasada semana saltó a la palestra el rumor de que el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, quería estar presente con España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algo que ha generado cierta controversia.

Días después, y después de una entrevista a su hermano y representante, René Ramos, en El Larguero de Cadena Ser, donde fue preguntado acerca de si al futbolista le gustaría ser abanderado olímpico, se ha generado otra polémica acerca de quién debe ser el portador de dicho honor.

Cierto es que la respuesta de René Ramos fue, literalmente: «¿Abanderado? ¿Abanderado de los calzoncillos, no? No hemos hablado ni de los Juegos y de ser abanderado menos». Pero dicha respuesta, en la que prácticamente se descarta esa idea, no ha detenido el debate.

Y en dicha polémica ha entrado Lydia Valentín. La berciana es una de las candidatas a ser la portadora de la bandera española en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que, según el reglamento del COE, debe ser otorgado a los máximos medallistas olímpicos que acudan a esos Juegos.

Con esta norma sobre la mano, Valentín sería la tercera en el ránking de preferencia, por detrás del piragüista Saúl Craviotto (cuatro medallas, dos de ellas de oro) y la nadadora Mireia Belmonte (cuatro medallas, un oro), por las tres preseas, una de ellas de oro, de la de Camponaraya.

La halterófila berciana, con una serie de retuits, ha dejado claro su malestar por el simple planteamiento de que Sergio Ramos pueda a optar a dicha distinción.