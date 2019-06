Lidia Valentín: «La clasificación olímpica te la tienes que ganar por tus méritos» Lidia Valentín, junto al embajador de Japón, durante la rueda de prensa. Embajador de Japón en España activa la cuenta atrás para los Juegos de Tokio EFE León Viernes, 21 junio 2019, 18:54

Masashi Mizukami, embajador de Japón en España, junto con el triatleta Javier Gómez Noya, la halterófila Lidia Valentín y el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez dio inicio este la cuenta atrás oficial para los Juegos de Tokio a cuatrocientos días de su inauguración.

Mizukami ejerció de anfitrión en su residencia de Madrid a un coloquio organizado por Bridgestone con los deportistas dentro de la campaña 'Persigue tus sueños, supera los obstáculos'.

El embajador de Japón en España recordó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están en su cuenta atrás a «un año de su celebración» y declaró que «actualmente las relaciones entre ambos países son cada vez más estrechas».

«Estos Juegos acercarán aún más a España con Japón y Tokio y muchos verán por la televisión las diferentes competiciones. Me ilusiona ver a los deportistas japoneses competir con medallistas españoles«, dijo Mizukami, para el que es una »gran alegría que las empresas japonesas estén en primera línea apoyando los Juegos«.

José Enrique González, vicepresidente de Bridgestone Hispania, destacó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 serán «los más innovadores, sostenibles y eficientes» de la historia.

«Creemos en el poder del deporte para motivar, unir e inspirar a la sociedad y nuestro compromiso es con la sociedad y con los valores de esfuerzo y superación para participar en los Juegos«, dijo José Enrique González.

Sergio Rodríguez, jugador de baloncesto de la selección española, dijo que antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, que podrían ser sus terceros, «lo importante es el camino» a recorrer.

«Parece que es sencillo estar en los Juegos, pero clasificarse es muy complicado. Luego ya toca disfrutar y cuando cumples etapas y ves que las cosas salen bien tienes orgullo por ello», confesó.

Lidia Valentín

Lidia Valentín, triple medallista olímpica en halterofilia, se encuentra en plena clasificación para los Juegos de Tokio 2020. «La clasificación olímpica te la tienes que ganar por tus méritos en Europeo o Mundiales y de nada sirve ser medallista de antes si no te preparas bien».

«Estoy bien. La preparación la comencé esta semana de cara al Mundial y el objetivo es a corto plazo. Primero el Mundial, luego los puntos para Tokio y después ya la siguiente competición«, señaló la deportista berciana, que incidió en la importancia de »saber superar los obstáculos« que te encuentras.

«Un obstáculo a superar en mi vida fue a finales de 2015, cuando me lesioné. No sabía lo que tenía y no pude competir en el Mundial siendo clasificatorio para Río. Al regresar a España me dijeron de pasar por quirófano, nunca me había visto en esa tesitura y ahí me di cuenta que soy más fuerte por dentro que por fuera. Deseaba tanto estar en Río que pude cambiar mi chip mentalmente con mucho trabajo«, recordó Valentín.

El triatleta Javier Gómez Noya, pentacampeón del mundo, dijo que ahora mismo solo piensa en asegurarse los Juegos Olímpicos para después centrarse en su preparación. «Será difícil porque te lo juegas todo en una única carrera».

El deportista gallego habló del sueño que tiene para Tokio, que es «fácil de ver», aunque admitió que para llegar a cumplirlo hay mucho trabajo detrás.

«El público nos ve en esos momentos cumbre, pero hay que mostrar el camino y el sufrimiento que existe. Hay veces que no salen bien los entrenamientos y surgen mil problemas a superar. Eso es aplicable a cualquier ámbito de la vida. La clave es no rendirse y tener la fuerza y las ganas para superar los obstáculos«, comentó.

«En una competición hay que aspirar al máximo, ganar al oro, porque luego la competición te pone en su sitio. El nivel es altísimo, pero si tu no te crees que puedas ganar no ganarás. La ilusión, las ganas y el optimismo tienen que estar siempre«, confesó Noya.